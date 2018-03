Musikalisch zeichnen die 33 Sängerinnen und Sänger die Geschichte der Homosexuellenbewegung von den 1920er-Jahren bis heute nach. In dieser Zeit entstand eine eigene Kultur mit Bars, Cafés und Clubs. In Großstädten wie Berlin war es sogar schick ein bisschen „anders“ zu sein.

Mit dem „Lila Lied“ wwurde damals die erste Hymne der Homosexuellen geboren. In der Kriegs- und Nachkriegszeit dann regierte die Homophobie. Es dauerte Jahrzehnte, bis gleichgeschlechtlich Liebende endlich wieder selbstbewusst sagen konnten: „I am what I am“. In den 1980er-Jahren avancierte dieser Song aus dem Musical „La Cage aux Folles“, interpretiert von Gloria Gaynor, zur Gay-Pride-Hymne.

Seit nunmehr 20 Jahren ist Da Capo al dente eine Institution in der Hansestadt. In Bremen ist es der erste und bislang auch einzige schwul-lesbische Chor. Das Repertoire umfasst traditionelle Chorliteratur von Renaissance bis Pop, sowie – teils selbst umgedichtete – Schlager. Karten für 20 Euro, ermäßigt 15 Euro gibt es in der Buchhandlung Harlekin, Lahnstraße 65b, bei „Flotte Karotte“, Augsburger Straße 6, in der Humboldt Buchhandlung, Ostertorsteinweg 76, und an der Abendkasse.