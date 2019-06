Bis die Rechte erreicht sind: Demo-Organisator Mujahid Sangaryar spricht auf der Kundgebung vor dem Hauptbahnhof. (Henkenberens)

Seit etwas mehr als einem Jahr protestieren Paschtunen weltweit gegen ihre Unterdrückung in Pakistan – jetzt auch in Bremen. Vor dem Hauptbahnhof sammelten sich am Sonnabend laut Polizei etwa 100 Menschen. Die meisten gehören selbst der Volksgruppe der Paschtunen an, die überwiegend in Afghanistan und Pakistan lebt.

Mit Plakaten und Musik forderten sie, dass die Paschtunen im nordwestlichen Pakistan die gleichen Rechte genießen wie Pakistaner, Schulbildung erhalten und ihr friedlicher Protest nicht mehr gestoppt wird. „Unter dem Deckmantel der Terrorismus-Bekämpfung werden die friedliche Demonstranten verhaftet oder getötet“, kritisiert Saraj Barakzay aus Arsten.

Die Protestbewegung der Paschtunen nennt sich „Pashtun Tahafuz Movement“ (PTM) und erhielt durch den Mord an einem jungen Mann im Januar 2018 viel Aufwind. Zwei Monate später startete ein Tierarzt einen Protestmarsch nach Islamabad. „Wir demonstrieren so lange, bis die pakistanische Regierung den Paschtunen ihre Rechte gibt“, sagt Mujahid Sangaryar aus Blumenthal, Organisator der Demo. Mittlerweile habe es Proteste in Hamburg, Paris und Frankfurt gegeben. Bald folge eine Demo vor dem Nato-Hauptgebäude in Brüssel.