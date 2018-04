Ostertor. Seine glücklichsten Jahre habe er in Bremen erlebt, sagt Peter Brenner trotz all seiner Erfolge im In- und Ausland. In der Hansestadt hat das Ehrenmitglied des Theaters Bremen immer noch eine große Fangemeinde, denn Brenner hat als Oberspielleiter der Oper von 1973 bis 1984 mit dem damaligen Generalmusikdirektor Peter Schneider Bremer Theatergeschichte geschrieben. Viele Theaterbegeisterte erinnern sich noch heute gern an seine Maßstäbe setzenden Inszenierungen wie Richard Strauss‘ „Capriccio“ und einen futuristischen „Fliegenden Holländer“.

Am Sonnabend, 7. April, wird Peter Brenner um 15 Uhr auf Einladung des Richard-Wagner-Verbandes im Rangfoyer des Theaters am Goetheplatz einen Vortrag über „Die Meistersinger von Nürnberg“ halten. Anlass ist ein veritables Jubiläum: Anhand von Musikbeispielen erläutert Peter Brenner die Entstehung des Werkes vor 150 Jahren und dessen Rezeptionsgeschichte.

Außerdem beleuchtet er die Charaktere und Handlungsweise der Bühnenfiguren. „In diesem Zusammenhang wird er auch auf die Bedeutung der musikalischen Motive für die szenische Gestaltung und die Frage nach der Relevanz der Regiebemerkungen eingehen“, sagt Ursula Myke aus Findorff, die Vorsitzende des Richard-Wagner-Verbandes Bremen, die Nachfolgerin von Ingeborg Fischer-Thein aus Schwachhausen.

Peter Brenner selbst hat die „Meistersinger“ von Richard Wagner in den 1980er-Jahren in Bremen inszeniert. Nach seiner Zeit am Bremer Theater wurde er Intendant der Staatstheater Darmstadt und Mainz. Der Musikwissenschaftler und promovierte Jurist arbeitete an der Bayerischen und Hamburgischen Staatsoper, mehrere Jahre bei den Salzburger Festspielen sowie in San Francisco, Zürich und an der Welsh National Opera.

Wer ihn persönlich erlebt, mag kaum glauben, dass dieser Mann inzwischen 88 Jahre alt ist. Seit vielen Jahren ist Peter Brenner in Wien, Salzburg, Hamburg und München ein gefragter Referent, verfügt er doch über ein geradezu enzyklopädisches Wissen. Und er hält seine Vorträge auswendig.

Und das ist längst nicht alles. Peter Brenners Übersetzungskünste sind bei so renommierten Musikverlagen wie Ricordi, Schott, Sonzogno, Peters, Bärenreiter und der Universal-Edition Wien begehrt. Die von ihm übersetzten Werke werden unter anderem an der Deutschen Oper Berlin oder an der Zürcher Oper gespielt.