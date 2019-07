Stammplätze gibt es keine beim Frühstückstreff. So finden sich immer wieder neue Tischnachbarinnen und -nachbarn. (Fotos: PETRA STUBBE)

Lehesterdeich. Wäre nicht der zweite Donnerstag im Monat, würden Gertrud Maraun, Bärbel Otto, Albertine Rummel, Helga Lowak und die meisten anderen heute alleine frühstücken. Wie fast immer. Am zweiten Donnerstag sitzen sie morgens immer in großer Runde zusammen – beim Nachbarschaftsfrühstück im Stiftungsdorf Hollergrund. Rund 30 Seniorinnen und Senioren sitzen heute an den nett dekorierten Tischen. Das Nachbarschaftsfrühstückgibt es noch nicht lange. Anfang des Jahres war Premiere, aber das Konzept habe das Zeug dazu, eine feste Institution zu werden, erzählt Beate Prütt. „Die Nachfrage ist groß.“ Prütt leitet den Bereich Service-Wohnen im Stiftungsdorf und hat das Nachbarschaftsfrühstück gemeinsam mit Lena-Christin Jäger von der Horner Begegnungsstätte ins Leben gerufen.

Wer am gemeinsamen Frühstück teilnehmen möchte, muss sich wegen der besseren Planbarkeit vorher anmelden. Vor Ort ziehen die Teilnehmer eine Karte, bevor sie ihren Platz einnehmen. Dabei müssen sie aus einem herkömmlichen Skatblatt auswählen. Ja, müssen. Die gezogene Karte entscheidet nämlich darüber, mit wem die Teilnehmer jeweils an einem Tisch sitzen. „Das haben wir eingeführt, damit sich die Bewohner der Heimstiftung und die Teilnehmer aus der Nachbarschaft mischen und ins Gespräch kommen“, erzählt Prütt. Andernfalls würden sich die Besucher in immer gleichen Konstellationen zusammensetzen. „Uns ist aber wichtig, dass sich alle Besucher untereinander kennenlernen“, sagt sie. Anfangs sei dieses Konzept nicht bei allen auf Gegenliebe gestoßen, inzwischen laufe es in der Praxis aber gut.

Geschwister und Reisen

An einem der hinteren Tische dreht sich das Gespräch heute vorrangig um Geschwister. Der Bruder von Albertine Rummel und Helga Lowak wurde am Vortag beerdigt. „Darum bin ich besonders froh, dass wir heute zum Nachbarschaftsfrühstück gehen konnten“, erzählt Lowak. „Das lenkt uns ab.“ Lowak ist eigens für das Frühstuck aus der Neustadt in den Hollergrund gekommen. „Weil es so ein tolles Angebot bei uns leider nicht gibt“, sagt sie. Bärbel Otto wohnt in der Nachbarschaft und hilft regelmäßig bei den Frühstücksvorbereitungen. Sie möchte ihre Zeit möglichst sinnvoll füllen. Gerade erzählt sie ihren Tischnachbarinnen von einem spannenden Vorhaben. „Wir wollen mit drei Schwestern nach Nürnberg fahren, um dort eine weitere Schwester zu besuchen“, sagt sie. Die Schwester weiß nichts von dem Plan, es soll eine Überraschung werden. „Wir wollen die gegenseitigen Besuche nicht mehr so lange aufschieben“, sagt Otto. „Wer weiß, wie oft wir uns noch sehen können.“

Zwei Tische weiter plaudern Heiner Niehoff und Dieter Lüking miteinander, als seien sie alte Bekannte – tatsächlich haben sie sich einander erst vor einer Viertelstunde vorgestellt. Dass ihr Gespräch so vertraut klingt, liegt daran, dass sie es auf Platt führen. Niehoff kommt gebürtig aus Butjadingen an der Nordsee, Lüking ist Lilienthaler. Der pensionierte Lehrer ist nach einem Schlaganfall in den Hollergrund gezogen. Neun Jahre ist das jetzt her. Lüking mag das Wohnen hier. „Solange man noch kriechen kann, wohnt man für sich“, erzählt er, während er sein Ei pellt. „Wenn’s irgendwann nicht mehr geht, kann man in die Pflegeeinrichtung umziehen – das ist sehr beruhigend.“ Das Nachbarschaftsfrühstück findet er großartig. „Die Atmosphäre hier ist sehr gut, und wenn man aufgeschlossen ist, kommt man sehr schnell mit den anderen ins Gespräch.“ Heiner Niehoffs Frau Bärbel berichtet, dass sie seit 1996 in der Nachbarschaft wohnen. 1957 ist sie aus Erfurt nach Bremen gekommen. Lüking horcht auf. „In Erfurt war ich auch schon – wunderschöne Stadt“, schwärmt er und schwelgt im nächsten Moment mit Niehoff in Erinnerungen an Besuche in der Peterskirche.

Lebensqualität verbessern

Die Idee zum Nachbarschaftsfrühstück war das Ergebnis mehrerer Umfragen, wie sich die Lebensqualität im Quartier noch verbessern ließe. „Zwei unserer Mieterinnen haben sich daraufhin sofort bereit erklärt, das Frühstück mit vorzubereiten“, erzählt Beate Prütt. Drei Varianten bieten sie an – zu je fünf Euro, nahezu zum Selbstkostenpreis. Von dem, was übrig bleibt, wollen sie ab und an jemanden einladen, um auch mal ein kleines Rahmenprogramm anbieten zu können. „Vielleicht mal einen Zauberer.“

Zurzeit liegt das Altersspektrum der Frühstücksbesucher bei 65 Plus. „Wir würden uns aber sehr freuen, wenn sich nicht nur Nachbarn und Bewohner hier treffen würden, sondern auch unterschiedliche Generationen“, betont Prütt. Unter der Woche sei das freilich nicht ganz einfach, wenn man berufstätig sei. „Aber vielleicht haben ja auch mal Mütter oder Väter in Elternzeit Lust, mitzufrühstücken“, sagt sie. „Wenn wir das bei der Anmeldung erfahren, stellen wir natürlich auch Spielsachen zur Verfügung.“

Das Karten-Prinzip

Am Tisch neben der Eingangstür ist man ebenfalls begeistert vom Konzept des Nachbarschaftsfrühstücks. „Meine Frau sitzt ein paar Tische weiter“, erzählt Jürgen Birr. Das liege an dem Karten-Prinzip und sei völlig in Ordnung. „Ich finde es schön, dass man hier neue Kontakte knüpfen kann“, sagt er. Heute sitzt er in einer Runde mit Inge Arend, Elke Hollenbach und Hildburg Casjels. Gerade schwärmt Arend von ihrem neuen E-Mobil. „Für mich ist das ein Stück Freiheit“, sagt sie. „Jetzt komme ich endlich wieder raus – gestern war ich im Mühlenviertel.“

Birr findet es gut, dass beim Frühstück nicht immer nur von früher erzählt wird. „Wir sprechen sehr viel über die Gegenwart“, sagt er. „Das ist mir wichtig, so bekomme ich neue Impulse.“ Ein zentrales Thema sei Mobilität, ein anderes, wie man die Tage mit Leben fülle.

Weitere Informationen

Das Nachbarschaftsfrühstück wird an jedem zweiten Donnerstag im Monat von 9 bis 11 Uhr im Jan-Reiners-Treff, Im Hollergrund 61, angeboten. Anmeldungen sind bei Beate Prütt unter Telefon 2785111 möglich.