Maja Malik auf den Spuren der politischen Sprache. (Roland Scheitz)

Was ist der Unterschied zwischen „Mindestlohn“ und „Lohnuntergrenze“? Oder zwischen „Atomkraft“ und „Kernenergie“? Maja Malik, Kommunikationswissenschaftlerin der Universität Münster, hat es am Dienstagabend in einem interaktiven Vortrag verraten. Es gibt nämlich gar keinen Unterschied zwischen den Worten. Mindestlohn und Lohnuntergrenzen bezeichnen in diesem Fall die gleiche Regel, nämlich dass die Arbeit nicht mit weniger als 9,19 Euro entlohnt werden darf. Doch rufen die abweichenden Bezeichnungen unterschiedliche Frames in unseren Köpfen hervor.

Die Zentrale für politische Bildung Bremen hatte die Professorin ins Bürgerhaus Weserterrassen eingeladen, um über diese sogenannten Frames zu sprechen. Ziel des interaktiven Vortrags war es, die Bürgerinnen und Bürger dafür zu sensibilisieren, welche Rolle Frames bei der Meinungsbildung spielen und was politische Sprache mit den Zuhörerinnen und Zuhörern macht.

Frames sind Deutungsmuster, die sich in unseren Köpfen bilden, wenn wir bestimmte Begriffe hören. Es gibt offensichtliche Frames, die ein bestimmtes Bild hervorrufen. „Flüchtlingswelle“ ist eines der offensichtlichen Frames, hier wird sofort ein wertendes Bild im Kopf des Hörers projiziert. Weniger offensichtlich ist das Wort „Steuerzahler“. Das Wort „Zahlen“ ist dabei irreführend. Zahlen würde eigentlich implizieren, dass man etwas dafür bekommt, wofür man zahlt. Da dies aber nicht der Fall ist, schlägt die Professorin „Steuerverantwortung“ vor. Denn jeder Bürger hat die Verantwortung, Steuern beizutragen. Die Idee hinter Frames ist, Sprachbilder zu vermitteln. Diese Sprachbilder sind durch alltägliche Erfahrungen immer mit Urteilen verknüpft. Politische Parteien haben so die Möglichkeit, ihren Programmen durch die gezielte Auswahl von Worten Ausdruck zu verleihen. So nutzt die SPD „Mindestlohn“ in ihren Aussagen, die CDU verwendet „Lohnuntergrenze“.

Frames, so sagt Malik, sind allerdings wichtig für uns Menschen und die Sprache. Würden wir versuchen alles neutral auszudrücken, wäre das „giftig“ für die Sprache. Wir brauchen diese Bilder, um verstehen zu können, was mit den jeweiligen Aussagen gemeint ist.

Der eineinhalbstündige Vortrag hatte auch einen interaktiven Teil. Das Publikum wurde aufgefordert, bei bestimmten Wörtern, wie zum Beispiel „Klimawandel“, ihre Assoziationen zu äußern. Dies löste teilweise hitzige Diskussionen aus, da die Bilder, die hervorgerufen werden, sich individuell stark unterscheiden können.

Die Zentrale für politische Bildung Bremen möchte die Bürgerinnen und Bürger im ­Rahmen der Reihe „Bremen wählt!“ durch diesen Vortrag für politische Sprache sensibilisieren. Man solle sich immer bewusst machen, welche Idee hinter den gewählten Frames steckt und was die Politik damit aussagen möchte.