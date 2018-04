Der Buchtstraßenchor bereitet sich auf seinen Konzertabend in der Schaulust vor. (Buchtstraßenchor)

Für die einen ist es ein Heimspiel, für die anderen eine mehrstündige Anreise und Premiere. Der Bremer Buchtstraßenchor und der Susi-Chor aus Freiburg gestalten am Freitag, 6. April, einen gemeinsamen Konzertabend in der Schaulust am Güterbahnhof. Nicht nur das Singen verbindet die Gruppen, sondern auch die politische Motivation. So steht das Begegnungskonzert unter dem Motto „Was sagen“. Genau das haben die Chöre mit ihrer Musik vor.

Der Buchtstraßenchor aus Bremen besteht seit über 25 Jahren. Namensgeber war sein ehemaliger Probeort, das Naturfreundehaus. Aktuell probt der Chor in Findorff. „Über ein Drittel der Sängerinnen und Sänger sind seit Anbeginn dabei“, sagt Frauke Alber, „neue Stimmen sind aber stets willkommen.“ Die Keramikerin aus dem Ostertor gehört zu den Gründungsmitgliedern. Das Repertoire umfasst zeitgenössische und politische, aber auch folkloristische und gerne mal skurrile Lieder. Seit Sommer 2017 wird der Chor von Rucsandra Popescu aus dem Peterswerder geleitet. Für das Ensemble, dessen Mitglieder aus der Neustadt, Walle, Gröpelingen und dem Viertel kommen, nichts Neues: Es arbeitete bereits von 2011 bis 2013 mit der aus Rumänien stammenden Musikerin, Dirigentin und Komponistin zusammen.

In dem Begegnungskonzert präsentiert der Buchtstraßenchor erstmals Stücke aus seinem 20er-Jahre-Programm. Außerdem wird das von Popescu komponierte Stück „Wissen, sagen“ nach einem Text von Ernst Jandl aufgeführt – erstmalig unter ihrer Leitung. „Rucsandra Popescu hat die Komposition extra für unseren Chor geschrieben“, berichtet Frauke Alber. „Die Uraufführung fand allerdings ohne sie statt, weil sie zu dem Zeitpunkt schon in Italien arbeitete.“ Popescu hat das Werk anlässlich eines Preises des Landesmusikrates Bremen für junge Komponisten geschaffen, den sie Ende 2012 erhalten hat. Mit der Auszeichnung war der Auftrag verbunden, eine zeitgenössische Komposition für ein Laienensemble seiner Wahl zu entwickeln. Entstanden ist ein Mix aus Sprechgesang, szenischen Improvisationen, prägnanten Rhythmen, aber auch melodischen Anteilen unter Einsatz einer Klarinette.

„Hirngespinster“ bringen die Freiburger mit nach Bremen. So zumindest der Titel ihres Konzertprogramms, das sich musikalisch und inhaltlich mit dem Thema Angst auseinandersetzt und damit, wie man wieder Mut fassen kann. Der 1999 gegründete Susi-Chor unter der Leitung von Ansgar Rettner ist ein Zusammenschluss von Menschen, die aus ehemaligen Kasernengebäuden Wohn- und Kulturräume geschaffen haben. Susi steht für „selbst organisierte unabhängige Siedlungsinitiative“. Das Repertoire ist vielseitig und reicht von deutschen und internationalen politischen Liedern über eigene Arrangements populärer Musik bis hin zu traditionellen Liedern aus aller Welt. Für die Freiburger ist der Abend in Bremen eine Premiere.

„Der Kontakt kam über den Chorverband zustande“, sagt Frauke Alber. „Das Susi-Ensemble fand, dass unsere Programme harmonieren, und hat uns angesprochen.“ Daraus ist nicht nur ein Konzert geworden, sondern auch ein gemeinsamer Auftritt. Denn die Chöre werden zwei Lieder gemeinsam zum Besten geben.

Das Begegnungskonzert beginnt am Freitag, 6. April, um 19.30 Uhr, in der Schaulust am

Güterbahnhof, Tor 48. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.