Unfall Hamburger Straße in Bremen (Christian Butt)

Den schweren Verkehrsunfall vom frühen Nachmittag des 10. Februar an der Hamburger Straße wird im Peterswerder niemand so schnell vergessen. Inzwischen haben die fünf Verletzten das Krankenhaus verlassen, wie eine Nachfrage bei der Polizei ergab. Gegen den Unfallfahrer werde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Falls das Gericht ihn für schuldig befindet, kann es eine Freiheitsstrafe verhängen – oder eine Geldstrafe. Auch ein Entzug der Fahrerlaubnis ist möglich. Erlaubt sind in dem Wohnviertel 50 Kilometer die Stunde, falls die Verkehrssituation es zulässt. Wie schnell der Unfallfahrer war, dazu gab es keine offizielle Stellungnahme. Das wird Gegenstand der Gerichtsverhandlung sein.