Die Postbank-Filiale an der Lilienthaler Heerstraße wird geschlossen. (Petra Stubbe)

Die Postbank-Filiale an der Lilienthaler Heerstraße 189 rentiert sich nicht mehr. Zum 17. November soll der Betrieb deshalb eingestellt werden, wie die Deutsche Post jetzt dem Horn-Leher Ortsamt mitgeteilt hat. Alle postalischen Angelegenheiten könnten künftig in der Partner-Filiale Horner Patronen-Tankstelle, Edisonstraße 12, erledigt werden, teilt die Deutsche Post mit. Die Filiale habe montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Die nächstgelegene Postbank-Filiale mit Beratung und sämtlichen Leistungen ist für Horn-Leher Kunden fortan das Postbankfinanzcenter an der Berliner Freiheit 8 in der Vahr. Bargeld bis zu 200 Euro könne weiterhin über den sogenannten Cashback-Bargeldservice an den Kassen verschiedener Verbrauchermärkte im Stadtteil abgehoben werden. Teils werde dabei allerdings ein Mindesteinkaufswert vorausgesetzt. Cashback für Postbankkunden biete die Schubert Handels GmbH, Kopernikusstraße 31, der Penny-Markt, Edisonstraße 1, die Shell-Tankstelle, Kopernikusstraße 44, der Netto-Markt, Borgfelder Heerstraße 15, der Rewe-Markt, Gerold-Janssen-Straße 2, und der Lidl-Markt, Leher Heerstraße 126, an.

Dietmar Stadler findet die Schließung der Horn-Leher Postbankfiliale bedauerlich. Angesichts der Umwandlung von Sparkassenfilialen in Automatenstandorte in jüngster Vergangenheit werde das Angebot für ältere Menschen im Stadtteil damit noch dürftiger, kritisiert der Seniorenbeauftragte des Horn-Leher Beirats. „Es wäre wünschenswert, dass die Postbank wenigstens eine vollwertige Filiale in Horn-Lehe vorhält“, sagt er. Wenn dies an der Lilienthaler Heerstraße nicht länger möglich sei, wäre die Postfiliale im Mühlenviertel dafür möglicherweise geeignet.

Soziale Verantwortung

Der Beirat Horn-Lehe erwartet im Zusammenhang mit der angekündigten Postbankschließung auf einstimmigen Beschluss, dass die Deutsche Post im Rahmen ihrer sozialen Verantwortung zeitnah für einen behindertengerechten Zugang am Service-Point in der Edisonstraße sorgt. „Mit Empörung nehmen wir die Information zur Kenntnis, dass die Postfiliale an der Lilienthaler Heerstraße 189 Mitte November für den Service-Bereich geschlossen werden soll“, heißt es in der Beschlussbegründung.

In der Edisonstraße 12 sei seit längerer Zeit eine alternative Service-Station eingerichtet – von einem kundengerechten Zugang könne dabei allerdings nicht die Rede sein, da die Partner-Filiale nicht barrierefrei sei. Somit sei ein kundenfreundlicher, behindertengerechter Zugang, der den Bedürfnissen aller Horner entspreche, erforderlich. Außerdem weist der Beirat darauf hin, dass aufgrund der Verkehrssituation vor Ort kaum Parkmöglichkeiten für Autos vorhanden seien. Sorge bereite den Stadtteilpolitikern in diesem Zusammenhang vor allem, dass die Rettungswagen des in der Edisonstraße ebenfalls ansässigen ASB durch Falschparker behindert werden könnten.