Die Schauspielerinnen Mirjam Rast (links) und Gina Haller (rechts) waren mit Moderator Rolf Stein zu Gast beim Theatertreffen. (Daniel de Olano)

Behutsam dreht Gina Haller an der Spieluhr im Miniaturformat und entlockt ihr eine zarte Melodie. Dann beginnt sie zunächst verhalten, dann mit satter Soulstimme zu singen: "Summertime and the living is easy" aus der Gershwin-Oper "Porgy and Bess". Mit den jungen Schweizerinnen Gina Haller und Mirjam Rast hat das Theater Bremen zwei multitalentierte Powerfrauen engagiert, die zurzeit unter anderem in Hauptmanns "Die Ratten" in der Inszenierung von Alize Zandwijk zu sehen sind. Der Kulturjournalist Rolf Stein, der kurzfristig als Moderator des Theaterfreunde-Formates "Theatertreffen" eingesprungen war, stellte die vielseitigen Schauspielerinnen vor. Und beide lobten in den höchsten Tönen, wie sie am Theater Bremen vom Ensemble und von Regisseuren aufgenommen worden sind.

Der souverän moderierende Stein brachte Mirjam Rast sogar dazu, ein kleines Stunt-Kunststückchen zu zeigen. Wie in Klaus Schumachers atmosphärisch dichter Inszenierung von Tolstois "Väter und Söhne", in der sie ihr Bremer Debüt gab, begann sie im Noon, dem Foyer des Kleinen Hauses, auf ihren Händen zu laufen.

Als Stuntfrau begonnen

Mirjam Rast beherrscht verschiedene Künste. Bevor sie ihre Schauspielausbildung begann, tourte sie, nachdem sie eine tänzerische Grundausbildung absolviert hatte, auf Tanzfestivals durch die französische Schweiz und verdiente ihr Geld unter anderem als Stuntfrau in Operninszenierungen. Wie man sich das vorzustellen habe, fragte Rolf Stein. "Wir haben als Stuntgruppen für Verdis ,Troubadour' und Donizettis ,Lucia di Lammermoor' Kampfszenen nachgestellt", erzählt die junge Schauspielerin.

Ein glücklicher Zufall wollte es, dass sie in Genf eine Schauspielerin und Regisseurin kennenlernte, die sie auf den ersten Blick mochte. "Sie hat mich unter ihre Fittiche genommen", erzählt Mirjam Rast. Im Anschluss an ihre freiberufliche Phase wurde sie, noch bevor sie ihre Ausbildung an der Zürcher Schauspielschule absolvierte, vom Fleck weg für die Hauptrolle in "Juliette et Roméo" engagiert.

Eigentlich habe sie sich bei einem Vorsprechen nur ausprobieren wollen, sagte Mirjam Rast. Umso erstaunter und erfreuter sei sie gewesen, dass es mit dem Engagement auf Anhieb geklappt habe.

Im Gespräch mit den beiden Schauspielerinnen wurde deutlich, wie entscheidend, bei allem Talent, das Quäntchen Glück für eine Schauspiellaufbahn ist. Umso wichtiger sei es, immer auch eigene, freiberufliche Projekte umzusetzen, betonte Gina Haller. Deshalb schreibt sie mit ihren Freunden eigene Stücke. "Neben dem festen Engagement ist es mir sehr wichtig, etwas Selbstständiges zu machen und damit meine Wünsche und Sehnsüchte auszudrücken!" Und noch eines sei ihr wichtig: den Blick immer offen zu halten, was möglich ist. "Denn ich warte nicht gern, ich bin eher eine Macherin!"

Eines haben die beiden Schauspielerinnen gemeinsam: Sie haben schon früh, im jugendlichen Alter von 13 oder 14 Jahren, mit dem Theaterspielen an der Schule begonnen. Dabei hatten die Familien, aus denen sie kommen, mit Theater und Kunst eigentlich gar nichts am Hut. Entsprechend groß seien die Widerstände gegen diesen doch eher unsicheren Beruf gewesen, sagten sie beim Theatertreffen. Der Leiter des Jungen Theaters Basel war zufällig auf Gina Haller aufmerksam geworden. Dort debütierte sie bereits mit 17 Jahren, legte nach dem Abitur allerdings erst einmal eine Pause ein, um für eine Weile nach Paris zu gehen. Aber die Leidenschaft für das Theater ließ sie auch hier nicht los, sie begann, auf Französisch zu spielen und Schauspiel, später auch an der Hochschule für Künste in Bern, zu studieren.

Spannende Neustarts

Bei einem Vorsprechen in Luzern sah sie der dortige Chefdramaturg, der gerade als Intendant auf dem Sprung ans Theater Trier war und sie, wieder so ein Glücksfall, gleich engagierte. "Das war ein spannender Neustart." In Trier konnte sie mit Regisseuren wie Alice Buddeberg und Marco Storman, die ja auch schon am Theater Bremen inszeniert haben, und mit Christina Friedrich, die in der Intendanten-Ära von Klaus Pierwoß Hausregisseurin am Bremer Schauspiel war, zusammenarbeiten. Ihrem Credo ist Gina Haller treu geblieben: Immer den Blick offen halten! Zu Beginn der neuen Spielzeit verlässt sie das Theater Bremen schon wieder in Richtung Bochum.

Zum Abschluss kam aus dem Publikum die obligatorische Plan-B-Frage: "Was hätten Sie gemacht, wenn Sie nicht Schauspielerin geworden wären?" Da mussten die beiden nicht lange überlegen, obwohl sie die Überraschungen ihres jetzigen Berufes nicht missen möchten. Reiseführerin wäre ein Traumberuf für Gina Haller gewesen, die ferne Länder liebt. Nachdem sie im Sommer in Japan war, ist sie an diesem Donnerstag, 22. März, um 19 Uhr zum wiederholten Mal in der "Cool Japan"-Ausstellung im Übersee-Museum mit der szenischen Lesung "Übersee-Zungen" zu erleben, die auf dem Roman "Das Bad" von Yoko Tawada basiert. Und Mirjam Rast hätte sich vorstellen können, Dirigentin oder Astronautin zu werden.