Die 17-jährige Viola Schacht aus Findorff (links) und die gleichaltrige Sarah Céline Röpke aus Riede (rechts) haben in französischen Unternehmen Praktika gemacht. Nadège Marguerite von Institut français hat sie dabei unterstützt. (Roland Scheitz)

Ein bisschen aufregend sei das schon gewesen, als sich plötzlich per Skype in Paris die Leiterin der Doktorandenkurse am Institut Pasteur am Smartphone gemeldet habe, erinnert sich Sarah Céline Röpke. Doch die 17-Jährige aus Riede bestand die Herausforderung mit Bravour. Die Abiturientin parlierte in fließendem Französisch und überzeugte ihr Gegenüber in Paris im Handumdrehen davon, dass sie selbstbewusst genug ist, um ihr Praktikum am renommierten Institut Pasteur in Paris auch durchzuhalten. Kein Wunder, hat sie doch bereits ihr Schulauslandsjahr auf Martinique absolviert. Die Fächer-Kombination von Sarah ist dabei ideal: Sie wählte am Alten Gymnasium als Leistungskurse Biologie und Französisch. Zuvor wusste sie auch Nadège Marguerite vom In­stitut français de Breme zu überzeugen, die dort als eine von bundesweit insgesamt sieben Attachées für Sprache in Bildung tätig ist, die alle direkt der Botschaft unterstellt sind. Das Skype-Gespräch nach Paris war dann die letzte Hürde, die die Gymnasiastin nehmen musste. Zuvor hatte sie beim Institut bereits ein Bewerbungs- und ein Motivationsschreiben, selbstverständlich auf Französisch, abgegeben.

Nadège Marguerite hatte die Qual der Wahl. Denn naturgemäß gab es mehr Bewerber als Praktikums-Plätze bei so attraktiven Unternehmen oder Institutionen wie dem deutsch-französischen Sender Arte in Straßburg oder dem renommierten Champagner-Produzenten Charles Heidsieck in Reims. „Das sind tolle Unternehmen, die in der ganzen Welt tätig sind und Französisch hat auf dem internationalen Arbeitsmarkt eine große Bedeutung“, betont Nadège Marguerite. Sie findet es als Attaché jammerschade, dass 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler Französisch nach der zehnten Klasse abwählen, noch bevor sie das Sprachniveau B1 erreicht haben. Aus eigener Erfahrung weiß sie, wie wichtig und wertvoll es für junge Menschen ist, in die Berufswelt, womöglich noch im Ausland, hineinzuschnuppern. „Ich bin selbst vor zehn Jahren bei Arte gewesen“, erzählt sie. Das Format „Unternehmen Französisch – „Entreprendre le français“ ist die französische Version des Formates „Unternehmen Deutsch“, das am Goethe-Institut entwickelt wurde und das Marguerite während ihrer fünfjährigen Tätigkeit am Goethe-Institut in Paris kennenlernte.

„Das ist auch eine Win-win-Situation für beide Seiten. Das Institut Pasteur brauchte beispielsweise durchaus Hilfskräfte“, berichtet sie. Im Juni 2018 wurde das Format „Entreprendre le français“ zum zweiten Mal vom Institut français angeboten. 2017 gingen fünf junge Bremerinnen und Bremer im Austausch mit ihren Altersgenossen nach Frankreich. 2018 waren es dann schon sechs Schülerinnen und Schüler aus Niedersachsen und vier aus Bremen, die nach Frankreich reisen konnten. „Denn es gibt ohnehin bereits einen regen Austausch zwischen Niedersachsen und der Normandie“, erzählt Nadège Marguerite. Bremen und Niedersachsen seien mit diesem Format, das vom deutsch-französischen Jugendwerk und der Handelskammer Bremen unterstützt werde, absolute Vorreiter.

Mehr als zehn Bewerberinnen und Bewerber gab es allein für Arte und schließlich war es Viola Schlacht aus Findorff, auf die die Wahl fiel. Die 17-Jährige, die das Hermann- Böse-Gymnasium besucht, hatte bei Arte Gelegenheit, in alle Abteilungen des europäischen Senders hineinzuschnuppern, in die Abteilungen für Public Relations und Recht, sie lernte aber auch die Schnitt- und Tonabteilung kennen. Besonders spannend sei naturgemäß das zweisprachig, auf Deutsch und Französisch produzierte Arte-Journal gewesen, erzählt die Gymnasiastin. Viola war das erste Mal in Straßburg, Sarah das erste Mal in der Millionen-Metropole Paris ganz auf sich allein gestellt. Das Institut Pasteur liegt im Zentrum in der Nähe des Gare Montparnasse. Na klar habe es dank der flexiblen Arbeitszeiten auch die Möglichkeit gegeben, ein wenig Paris zu erkunden, strahlt Sarah. Besonders beeindruckend sei für sie das Schloss in Versailles gewesen. In der Nähe des Pariser Vorortes lebte sie zwei Wochen lang in einer Gastfamilie. Aber auch die hellen Gebäude an den symmetrisch geschnittenen Prachtstraßen des Boulevard Haussmann fand sie einfach fabelhaft.

Dazu sei ihre Arbeit absolut spannend gewesen, betont die Gymnasiastin. Ihre Aufgabe habe darin bestanden, eine Umfrage, die unter den Doktoranden gemacht wurde, auszuwerten. „Sie wollten dort jemanden, bei dem der Altersabstand für die Doktoranden-Interviews nicht so groß ist“, erläutert Marguerite. „Ich habe dort mit Leuten aus vielen unterschiedlichen Ländern zu tun gehabt und viel Französisch, aber auch Englisch gesprochen“, ergänzt Sarah. Aber auch die Palette an unterschiedlichen Fächern, mit denen sie in Berührung gekommen sei, war groß: Biologie, Chemie, Biochemie und Medizin. Dementsprechend hoch waren die Sicherheitsvorkehrungen in den Laboren. Besonders interessant sei für sie gewesen, bei der Arbeit im Labor dabei zu sein, erzählt die 17-Jährige. Sarahs Praktikumswunsch kam dabei nicht von ungefähr: Sie zieht in Erwägung, später einmal Medizin zu studieren. Viola kann sich dagegen vorstellen, einmal ein Wirtschaftsstudium zu absolvieren, aber noch sei das nicht sicher, sagt sie. Die Gymnasiastin durchlief bei Arte gemeinsam mit vier jüngeren, französischen Praktikanten ein sogenanntes Beobachtungs-Praktikum. Viola lernt seit sechs Jahren Französisch und wurde über ihre Schule in das Praktikanten-Programm am Institut français vermittelt.

Weitere Informationen

Wer Interesse an einem Praktikum in einem französischen Betrieb hat, kann sich bis Februar im Institut français, Contrescarpe 19, darum bewerben. Die Adresse: nadege.marguerite@institutfrancais.de.