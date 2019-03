Ab Sonnabend, 30. März, gilt der neue Jahresfahrplan 2019/20. (Vasil Dinev)

Für alle Straßenbahn- und Buslinien der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) im Stadtgebiet gilt ab Sonnabend, 30. März, der neue Jahresfahrplan 2019/20. Neu ist die Straßenbahnlinie 5, die vom Hauptbahnhof über die Überseestadt bis nach Gröpelingen fährt. Veränderungen gibt es für die Busse der Linien 20, 26 und 28 in der Überseestadt.

„Darüber hinaus bringt der Jahresfahrplan kleinere Anpassungen mit sich. Es gibt beispielsweise sonntags wieder Fahrten der Buslinie 24 zum Lankenauer Höft, sie sind an die Betriebszeiten der Weserfähre gekoppelt“, sagt BSAG-Sprecher An­dreas Holling. Die neue Straßenbahnlinie 5 bietet eine Direktverbindung zwischen Hauptbahnhof, Überseestadt, Waterfront und Gröpelingen. Zwischen Waller Ring und Gröpelingen fährt sie in beide Richtungen als S 5 mit nur einem Zwischenstopp an der Haltestelle Use Akschen beim Einkaufszentrum Waterfront.

Einen neuen Verlauf bekommt die Buslinie 20, die künftig vom Hohweg über Bahnhof Walle, Steffensweg und Europahafen fährt. Die Buslinie 24 wird sonntags während der Betriebszeiten der Weserfähre zum Lankenauer Höft verlängert. Bei der Buslinie 25 entfällt die zweite der beiden morgendlichen Stichfahrten zum Mercedes-Benz-Werk.

Die Buslinie 28 erhält einen neuen Verlauf, der von der Universität über Findorff, Hansestraße, Konsul-Smidt-Straße und Überseestadt-Nord führt. Auch sie endet vorerst an der Haltestelle Silbermannstraße. Die Umleitung der Linien 33, 34 und N3 wird im Laufe des Jahres aufgehoben. Dann bedienen die Busse wieder die Haltestelle Bahnhof Oberneuland statt wie derzeit den Ikensdamm.

Individuelle Fahrpläne zum Mitnehmen

BSAG-Fahrgäste müssen sich auf mehrere neue Haltestellen einstellen. Die neue Linie S 5 bedient montags bis sonnabends die Haltestellen Bürgerpark, Messe-Zentrum, Hauptbahnhof, Falkenstraße, Daniel-von-Büren-Straße, Eduard-Schopf-Allee, Europahafen, Konsul-Smidt-Straße, Hansator, Grenzstraße, Elisabethstraße, Waller Ring, Use Akschen und Gröpelingen. Die Haltestellen Doventorstraße und Speicher XI der Buslinie 20 werden nicht mehr angefahren.

Die zusätzlichen Haltestellen Marcuskaje (Buslinie 26) und Schuppen 3 (Buslinie 28) gibt es ab Sonnabend, 30. März. Die Haltestelle Hafenkante wird in Überseestadt-Nord umbenannt. Die Haltestellen Bergener Straße und Europaallee-Ost im Gewerbepark Hansalinie werden neu ins BSAG-Netz aufgenommen.

Das Team der Verkehrsbetriebe möchte in den kommenden Wochen mit Infoständen dafür sorgen, dass der Übergang vom alten zum neuen Fahrplan reibungslos funktioniert und niemand seine Verbindung verpasst. An den Ständen erhalten die Besucher Linienfahrpläne sowie auf Wunsch individuelle Fahrpläne zum Mitnehmen. Sie können an folgenden Tagen besucht werden: Dienstag, 26. März, 11 bis 19 Uhr, im BSAG-Kundencenter Domsheide, Balgebrückstraße 11. Weitere Informationen auch online unter www.bsag.de und am 24-Stunden-Servicetelefon unter Telefon 59 60 59.