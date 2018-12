Im Kinder- und Familienzentrum Hulsberg gab es einen Schabenbefall. Spätestens im Neuen Jahr soll das Problem gelöst zu sein. (Hochschule Bremen)

Bremen. Aufregung im Kinder- und Familienzentrum Hulsberg: Dort sorgen in den übergangsweise aufgestellten Containern an der Bismarckstraße seit einiger Zeit ungebetene Gäste für Ärger, genauer: Schaben. „Dass die Kita kurz vor Weihnachten eine Woche geschlossen werden musste, das ist für die betroffenen Eltern schon eine Riesenbelastung gewesen, auch wenn sie schnell darüber informiert wurden“, räumt Wolfgang Bahlmann, Geschäftsführer von Kita Bremen ein. Auch wenn die benachbarte Kita Betty Gleim Haus in der Schließzeit für 15 betroffene Eltern 15 Notdienstplätze zur Verfügung gestellt hätte, seien die Diskussionen auf dem gut besuchten Elternabend immer noch lebhaft gewesen, den Kita Bremen für Donnerstag vor Weihnachten einberufen hatte.

Nun seien allerdings alle Fakten geklärt und die Gemüter hätten sich wieder beruhigt. Nicht zuletzt der Schädlingsbekämpfer, der Bremen gerufen worden war, um dem Schabenbefall den Garaus zu machen, beruhigte die anwesenden Eltern. Seine Grundaussage: Das in den befallenen Containerräumen, ein Mehrzweckraum im Erdgeschoss und zwei Gruppenräume, ausgebrachte Gift ist unbedenklich und keinesfalls gefährlich für Kinder. Hinzu käme, dass es immer nur auf den kleinen Laufwegen der Schädlinge ausgelegt werde und das auch nur an den Wochenenden. Das in kleinen Tröpfchen versprühte Gift zerfiele sehr bald durch das Tageslicht wieder, erläutert Bahlmann. Zu Wochenbeginn, bevor der Betrieb wieder losginge, werde dann jedes Mal wieder eine intensive Grundreinigung der betroffenen Räume vorgenommen, so der Geschäftsführer. Die Kita war bis zum 21. Dezember geschlossen. Die Schließzeit wird nun bis einschließlich 2. Januar 2019 verlängert. An diesem Tag wird dann noch einmal erneut eine Grundreinigung vorgenommen. Am 3. Januar geht der Betrieb dann wie gehabt weiter.

"Zwischen den Feiertagen, am 28. Dezember, wird der Schädlingsbekämpfer dann noch ein weiteres Mal kommen", berichtet Bahlmann. Eigentlich sei für diese Tage in der Kita ein Notdienst vorgesehen gewesen, aber die Eltern würden sich nun zwischen den Jahren selbst behelfen. Allerdings könnte es eventuell auch nötig sein, in wöchentlichen Intervallen, jeweils am Wochenende, je nachdem, ob wieder Schaben auftauchen, die Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen noch fortzusetzen", so der Geschäftsführer von Kita Bremen. Bereits im August war eine vereinzelte Schabe entdeckt worden, sodass Duftstoff-Fallen aufgestellt worden wären. Das Gesundheitsamt wurde umgehend informiert. Wie es zu dem Befall kam, ist nach wie vor unklar. "So etwas hatten wir hier ja noch nie", betont Bahlmann. Es handelt sich um gebrauchte Container. Der Aussage des Kammerjägers zu Folge könnten die Schädlinge aber auch von außen eingeschleppt worden sein oder sich vielleicht in mitgebrachten Kartons befunden haben. Möglich wäre es aber auch, dass sich bereits Schaben-Nester in den gebrauchten Containern befunden hätten.

Eins stünde auf jeden Fall fest, betont Bahlmann: Der Befall mit Schaben sei keine Frage der Hygiene. Die Urzeit-Tiere ernährten sich von allem Möglichen. Zwar sind die kleinen Krabbeltiere ja ganz schön eklig, eine gesundheitliche Gefahr ginge von ihnen jedoch nicht aus, so die Aussage des Schädlingsbekämpfers.

Die Übergangs-Container an der Bismarkstraße sollen indes noch weitere drei Jahre stehen bleiben, bestätigt Bahlmann. Die Einrichtung ist der Ersatz für die ehemalige Kita an der Friedrich-Karl-Straße, da die Bebauung des Geländes des Klinikums Mitte ansteht. Das Kinder- und Familienzentrum Hulsberg bietet 70 Plätze für Kinder, die das Schulalter noch nicht erreicht haben. Hier werden 60 über Dreijährige und zehn unter Dreijährige betreut.