Die Mauer, die bislang die Helenenstraße von der Straße vor dem Steintor trennte, ist nun weg. Die Bauarbeiten gehen aber noch weiter. An der Mauer wurde in der Vergangenheit unter anderem immer wieder Gewerbemüll illegal entsorgt. (Bernd Kramer)

Das Thema war längst erledigt. Die mit vielen Plakaten und Graffiti verzierte Mauer vor der Helenenstraße im Bremer Steintor ist abgerissen, der Eingangsbereich nun offen und einsehbar. Der Plan dahinter: Der Zugang zum Rotlichtbereich im Viertel soll sauberer und sicherer werden.

Doch in der vergangenen Woche schien ganz offensichtlich etwas nicht ganz glatt zu laufen. Vertreter aus Ämtern und Behörden schauten sich bei einer Ortsbegehung die Baustelle an der Ecke Vor dem Steintor zur Helenenstraße genauer an. Es stellte sich heraus: Es gibt ein kleines Problem mit dem geplanten Pissoir. Eine zuvor nicht gesehene und somit nicht eingeplante Gasleitung liegt dem Vorhaben im Weg.

„Wir wollten das Thema eigentlich vom Tisch haben“, sagt Hellena Harttung, Ortsamtsleiterin Mitte/Östliche Vorstadt auf Nachfrage. Mit dem Abriss der Mauer vor der Helenenstraße startete die Neugestaltung der Straßenmündung. Vor allem die wilden Müllablagerungen und das illegale Urinieren, das die Kreuzungssituation im Bremer Viertel prägte, sollten in den Griff bekommen werden. Doch nun klappt es ausgerechnet mit dem öffentlichen Urinal nicht so, wie es klappen sollte.

Alte Leitungen behindern Installation vom Pissoir

Das vorgesehene, fest installierte Pissoir sollte ein paar Meter vom Fußgängerweg entfernt installiert werden. Doch dort verlaufen Leitungen, die die Planer nicht auf dem Zettel hatten. Vermutlich seien diese alten Leitungen nicht in den aktuellen Karten eingezeichnet, vermutet Ortsamtsleiterin Harttung.

Doch wohin mit der öffentlichen Toilette? Sie weiter nach vorne zu positionieren oder auf die andere Seite des Eingangsbereiches der Helenenstraße zu platzieren, ist nicht möglich. Im vorderen Bereich am Gehweg, direkt neben dem Burgerladen ist eine Abstellmöglichkeit für Fahrräder vorgesehen. „Wir müssen an der Stelle jetzt etwas feinjustieren“, sagt Viertel-„Bürgermeisterin“ Harttung. An diesem Montag werde man sich noch einmal beratschlagen und genauer Bescheid wissen. „Wir bekommen das ohne Probleme hin“, ist sich Harttung sicher. Kurios bleibt die Situation dennoch. Auch wenn es niemand bestätigen will, der Fehler liegt vermutlich beim Amt für Straßen und Verkehr (ASV).

Über den meist in dunkles Rot getauchten, oft stinkenden Bereich ärgerten sich in der Vergangenheit nicht nur Passanten und Anwohner. Auch für die Mitarbeiter der Stadtreinigung oder der Müllabfuhr war es kein Vergnügen dort aufzuräumen oder sauber zu machen. Durch den „Bremer Mauerfall“ Anfang April sollten dann die beschriebenen Maßnahmen getroffen werden, um das alles ordentlicher, schöner und freundlicher zu gestalten. Hinter der Mauer fanden sich unentwegt illegale Müllhaufen, die nun verhindert werden sollen.

Neben der Teilöffnung der Helenenstraße sollte auch ein besseres Lichtkonzept umgesetzt werden. Umweltsenator Joachim Lohse begrüßt die städtebauliche Umgestaltung des kleinen Platzes genauso wie sein Kollege Ulrich Mäurer aus dem Innenressort. An einem Runden Tisch wurde eine „einvernehmliche Lösung“ gefunden. Auch die Vertreterinnen von Nitribitt, einer Beratungsstelle für Prostituierte, befürworteten diesen Schritt. Gleichzeitig verstärkte auch die Bremer Stadtreinigung seit Anfang April die Kontrollen, was die illegalen Müllablagerungen angeht.

Die Helenenstraße gilt als Deutschlands wohl ältester kontrollierter Bordellbereich. Bereits 1878 wies der Bremer Senat die Straße als Bordellstraße aus. Eigentlich sollte sie bis zur Straße An der Kuhlen reichen, aber das Vorhaben scheiterte an der namensgebenden Hausbesitzerin Helene Engelken, die nicht weichen wollte. Seitdem ist die Helenenstraße die einzige echte Sackgasse in der Östlichen Vorstadt. In der Vergangenheit geriet das Areal immer wieder in die Schlagzeilen. Regelmäßig stattfindende Polizeieinsätze bestimmten das Bild.