Gemeinsam mit der kubanischen Sängerin Darling Valdivia-González präsentiert die Bremer Band Brema-Vista ein vielseitiges Programm karibischer Musik. (CLAUDIA SCHIFFNER)

Am Freitag, 23. November, werden im Lagerhaus die 20. Migrantinnentage eröffnet. Der deutsch-türkische Satiriker Osman Engin liest dann Geschichten aus dem interkulturellen Alltag. Im November und Dezember locken die Veranstalter mit einer Vielzahl von Programmpunkten. Dazu gehören Lesungen, Konzerte, Filmvorführungen und Podiumsdiskussionen. Eine Fotoausstellung im Kafé Lagerhaus porträtiert Menschen auf der Flucht in unterschiedlichen Zeiten und Regionen.

Das Motto der diesjährigen Migrantinnentage lautet „dort & hier“. „Damit sind die zwei Welten gemeint, in denen Migrantinnen und Migranten ständig leben. Man ist immer an beiden Orten: unsere Heimat und hier“, erzählt Eusevia Torrico Jiménez, eine der Organisatorinnen des Projekts. Sie selbst hat einen peruanischen Migrationshintergrund. Eine Veranstaltung, die das Motto besonders eindrücklich unterstreicht, ist die Filmvorführung von „Return to Afghanistan – die vielen Gesichter von Flucht und Migration“. Es geht um die Geschichten von Rückkehrern, die sich freiwillig dazu entschieden haben, in ihr Heimatland zurückzukehren, oder abgeschoben wurden. Für Recai Aytas, ebenfalls Organisator der Migrantinnentage, ist es eines der besonderen Highlights dieses Jahr. „Ich bin echt gespannt. Der Film wurde schon in anderen großen deutschen Städten aufgeführt und ist gut angekommen.“ Die Filmvorführung mit anschließender Diskussion wurde in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung geplant.

„Unser Schwerpunkt hat sich in den letzten Jahren nicht groß verändert“, sagt Recai Aytas. „Das Thema Flüchtlinge ist so medienpräsent. Seehofer bezeichnet die Migration als Mutter aller Probleme. Dem müssen wir unsere Sicht entgegensetzen.“ Die Veranstaltungsreihe des Bereichs Migration des Lagerhauses hat viele Kooperationspartner, darunter zahlreiche Bremer Migrantinnenorganisationen, den Bremer Rat für Integration und Amnesty International. Die Veranstalter setzen bewusst auf kontrovers diskutierte Themen. „Wir haben eine Podiumsdiskussion zum Thema alltäglicher Sexismus. Das wollen wir ganz offen diskutieren. Sich selbst mit Problemen beschäftigen, das hilft“, ist Recai Aytas überzeugt. „Wir haben damit auch in der Vergangenheit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben über Salafismus in Bremen diskutiert, bevor das Thema einer breiteren Öffentlichkeit überhaupt bekannt war. Erst hat uns keiner ernst genommen.“

Neben ernsten Themen soll das Programm mit Satire und kulturellen Veranstaltungen aufgelockert werden. So organisiert der deutsch-peruanische Kulturverein in Bremen am 8. Dezember ein typisch peruanisches Weihnachtsfest. Am 18. Dezember informiert Migrationsreferent Aytas darüber, warum es sinnvoll und wichtig ist, mehr Menschen mit Migrationshintergrund einzubürgern. „Wir wollen für das Projekt Einbürgerungslotsen gewinnen, die über die deutsche Staatsbürgerschaft aufklären können. Da die Einbürgerungen in Bremen sogar rückläufig sind, sollen die Menschen direkt vom Bürgermeister per Brief angesprochen werden. Einbürgerung schafft ein Zugehörigkeitsgefühl“, sagt Aytas. „Ich selbst konnte mich erst nach 17 Jahren für die deutsche Staatsbürgerschaft entscheiden“, fügt Jiménez hinzu.

Aytas und Jimenéz können als Zuwanderer selbst von vielen Erfahrungen der Ausgrenzung in Bremen berichten. Auch wenn sie unter Umständen persönlich weniger betroffen seien, als andere: Der Migrationshintergrund stehe immer schnell im Vordergrund. Aytas berichtet aus eigenem Erleben. „Meine Tochter macht gerade Abitur. Ein Lehrer sagte einmal zu mir: Das ist ja eine sehr interessante Entwicklung, ein Migrantenkind mit solchen guten Noten.

Jiménez erzählt: „Viele Bekannte haben schlechte Erfahrungen gemacht. Wegen der Sprache, wegen der Hautfarbe. Auch rechte Gewalt und Diskriminierungen in Behörden.“ Es gebe aber auch Ausgrenzung zwischen Migrantinnen und Migranten, sagt Aytas. „Viele Geflüchtete haben extreme Erfahrungen gemacht, haben Krieg und Enttäuschungen erlitten. Viele sind darum sehr emotional und werden schnell aggressiv.“

Die Migrantinnentage richten sich an alle interessierten Bremerinnen und Bremer. Durch die Möglichkeiten des Kulturzentrums und die Unterstützung vieler städtischer Akteure und der Politik können die Organisatoren die Bandbreite an Programmpunkten anbieten und dafür wenig oder keinen Eintritt nehmen. „Das sind die Lagerhaus-Preise“, sagt Aytas lächelnd dazu. Das Jubiläum nach 20 Jahren habe für sie keine besondere Bedeutung. „Es geht immer weiter. Das Thema kommt nie aus der Mode.“