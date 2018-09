Mit ihren Werken will Regina Hennen eine ganze Reihe von Botschaften übermitteln. (Walter Gerbracht)

Sogenannte Open Areas sind eigentlich offene Flächen, wie man sie in Landschaften oder in englischen Gärten findet. Flächen, die den Blick weiten. Gemälde können keine offenen Flächen sein, denn sie sind durch die Größe der Leinwand klar begrenzt. Ein Widerspruch? Die Künstlerin Regina Hennen arbeitet auf hellen Flächen, die mit den hellen Galeriewänden zu verschmelzen scheinen. Ihre Motive wachsen gleichsam aus den Wänden heraus. Und ihre Bilder weiten den Blick in einem anderen Sinne: Sie erschließen sich nicht sofort, sondern möchten, dass man sich auf sie einlässt. Mit diesem geweiteten Blick beginnt man die abstrahierten Figuren zu begreifen, beginnt man, ihre Gesten zu entschlüsseln. Zurück zu den Wurzeln der bildenden Kunst, zu dem offenen Denken, das nicht sofort einordnet, das nicht bewertet, das einfach da ist und abbildet.

Hennen hat dennoch bei ihrer Ausstellung Atelierhaus Friesenstraße eine Reihe von Botschaften zu übermitteln. So hängt sie etwa das Bild „Tired Cowboy" (auf deutsch: müder Cowboy) neben das Mädchen „With Pearl Earring" (auf deutsch: mit Perlenohrring), als sei der erschöpfte Cowboy ausgelaugt von der Arbeit, die den Ohrring bezahlt. Andererseits ist das Mädchen mit dem Perlenohrring ein Zitat. Es bezieht sich auf Jan Vermeers berühmtes Bild „Mädchen mit Ohrring“. Um das Bild ranken sich Geheimnisse. Der 2001 erschienene Roman "Das Mädchen mit dem Perlenohrring" von Tracy Chevalier befasst sich mit der Frage, wer die Frau auf dem Bild ist und entwickelt eine fiktive Geschichte um die Magd Griet, die für das Bild Modell sitzt. 2003 wurde das Buch von dem britischen Filmregisseur Peter Webber verfilmt. In den Hauptrollen spielt Scarlett Johansson als Magd Griet und Colin Firth verkörpert Jan Vermeer. Das Mädchen mit dem Perlenohrring erhielt mehrere Preise und wurde für drei Oscars nominiert.

Man braucht aber kein abgeschlossenes Studium der Kunstgeschichte, um Hennens Bilder im Atelierhaus genießen zu können. Wenn man ihre Werke nebeneinander stellt, dann scheinen sie aus unterschiedlichen Welten zu stammen. Das gilt auch für das Bild „With Dove" (auf deutsch: mit Taube), was Picassos „Mädchen mit Taube“ nachempfunden ist. Die Künstlerin sagt dazu: „Man kann sehen, was man mag. Wenn jemand keine Taube sieht, dann ist das auch in Ordnung.“ Sie fährt fort, viele Menschen würden in ihren Bildern nur Abstraktes sehen. Wer sich aber sehr, sehr viel mit Kunst beschäftige, sehe Figürliches. Dieses Figürliche ist aber so sehr abstrahiert, dass es auf die Grundstrukturen reduziert, ja verdichtet ist.

Während Vermeer und Picasso ihre obigen Werke gleichsam prosaisch gemalt haben, malt Hennen lyrisch. In dieser lyrischen Verdichtung liegt viel von dem Charme ihrer Malerei. Sie zeigt leichte, fröhliche Arbeiten wie „Sheep" (auf deutsch: Schaf), das in zart leuchtendem Gelb daherkommt; oder die Bilder „Sweet One“ (auf deutsch: Süß eins) und „Sweet Two“ (auf deutsch: Süß zwei), die igendwie süß daherkommen und tatsächlich ihre Tochter zeigen, die auch irgendwie süß ist.

Ein weiteres, allerdings schwarz-weißes Werk heißt „Goya“, einfach weil auch der spanische Künstler Francisco de Goya zeitweise in schwarz-weiß gearbeitet hat. In Hennens Ausstellungskatalog schreibt Ingmar Lähnemann unter anderem: „,Goya' ist ein relativ kleines Gemälde, das zeigt, dass die mehrschichtige, ambivalente Lesbarkeit von Regina Hennens Malerei in einem offenen Feld nicht von großen Formaten oder angedeuteten All-over-Strukturen abhängig ist. Die schwarze Form, unter der selbst strukturell andere Elemente des Bildes liegen, ragt wie ein ausgreifender Schatten ins Bild.“

Das Bild „Open Areas“, von dem der Titel der Ausstellung abgeleitet ist, zeigt im Zentrum des Bildes eine Anzahl kleiner Flächen, die zart aus dem hellen Hintergrund heraustreten. Der Titel bedeutet für Hennen, dass auch unser Denken noch viele offene Bereiche aufweist, die darauf warten, mit bisher Ungedachtem gefüllt zu werden. Und das gilt eben auch für ihre Bilder. Sie lassen dem Betrachter Raum, sie mit eigenen Assoziationen zu füllen.

Weitere Informationen

Die Ausstellung "Open Areas" von Regina Hennen ist noch bis Sonnabend, 22. September, im Atelierhaus Friesenstraße 30 zu sehen. Die Öffnungszeiten sind dienstags, mittwochs, donnerstags, sonnabends von 16 bis 19 Uhr und nach Vereinbarung unter Telefon 794 10 51.