Günther Grollitsch: Eigenartig holt nun bereits zum fünften Mal international arbeitende Künstler der inklusiv arbeitenden Tanzszene nach Bremen, um dem Publikum hier einen guten Eindruck davon zu vermitteln, was diese vermeintliche Nische der Tanz- und Theaterkunst zu bieten hat. Da ist so viel Unglaubliches möglich, das ist aber kaum bekannt. Auch auf dem Symposium soll es um die Frage gehen: Ist inklusive Tanzkunst nur eine Nische oder gehört es in den Mainstream der Tanz- und Theaterszene? Aber im Vordergrund für das Publikum stehen natürlich die Auftritte vom 12. bis zum 15. April abends.

Der Schwerpunkt liegt auf körperlicher Beeinträchtigung, aber wir haben auch zwei oder drei Stücke, in denen Tänzer und Tänzerinnen mit geistiger Behinderung die Hauptrolle spielen. Und wir haben mit „Science of Signs II: Oráculo“ ein tolles Stück um Gebärdensprache dabei.

Die Tänzerin und Choreografin Doris Geist arbeitet bei Tanzbar Bremen viel mit Gebärdensprache. Sie will im Noon die Grundlagen dieser sehr körperlichen, ja geradezu körperpoetischen Sprache vermitteln, dann können die Leute in Gebärdensprache etwas zu trinken bestellen.

Er hebt die Grenzen zwischen Menschen auf, und das nicht nur bildlich, sondern auch emotional. Er bringt die Künstler und Künstlerinnen mit unterschiedlichsten Fähigkeiten zusammen. Denn auch zwischen den Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigten ist manchmal eine Trennung spürbar.

Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung wollen oft nicht mit Menschen mit einer geistigen Behinderung verglichen werden. Doch der Tanz schafft es auch hier, diese Spaltung zu überwinden. Natürlich ist der Fokus des Festivals die Kunst, aber am Rande soll es eben auch darum gehen auszuloten, wo der inklusive Tanz in Deutschland steht. Gerade durch diesen Brückenschlag “Weg aus der Nische, rein in den Mainstream“ und durch die Diskussion über Inklusion in der Kunst, leistet das Festival selbst einen Beitrag zur Inklusion an sich, da sich mehr Menschen mit dem Thema befassen.

Natürlich liegt mir alles am Herzen, aber was wirklich eine super Sache wird, ist dieser Duo-Abend am 14. April im Theater Bremen. Da kommen fünf Gruppen, die ganz unterschiedliche Duette zeigen. Das ist sehr kurzweilig und unterhaltsam für das Publikum. Neben erstklassigem, zeitgenössischen Tanz, wie „dare to wreck“ vom Skanse Dansteater aus Schweden, wird der Breakdancer Redouan Ait Chitt mit seinem Partner das Publikum bestimmt von den Sesseln holen. Um das ganze abzurunden, ist auch ein Star der spanischen Flamencoszene – José Galán – im Duett mit einem Tänzer mit Down Syndrom zu erleben. Ich persönlich finde abseits davon vor allem die südamerikanischen Gruppen sehr spannend. Denn von denen habe auch ich bisher nur Videomaterial gesehen. Diese Gruppen haben ganz andere Ansätze, die sich vom europäischen Umgang stark unterscheiden.

Da gibt es länderspezifisch unterschiedliche Herangehensweisen und auch unterschiedliche Entwicklungsstufen. Dieses Mal sind zwar keine britischen Gruppen dabei, aber die sind eigentlich um Jahre weiter als wir in Festland-Europa. Auf der Insel genießen sie starken Rückhalt. Da ist es keine Nische mehr, das ist hochprofessionelle Kunst. Bei uns fängt das erst langsam an. England ist hier eindeutig unser Vorbild.

„Mehr ist mehr“ ist hier für mich das Schlagwort. Wir brauchen mehr Inklusion, nicht nur in der Kunst, sondern überall. Obendrein ermutige ich auf alle Fälle alle Künstlerinnen und Künstler, sich zu zeigen und selbstbewusst aufzutreten. Je mehr nach draußen gehen und ihre Fähigkeiten präsentieren, desto größer, reicher, bunter und desto spannender wird es.

Zur Person

Günther Grollitsch (49)

aus dem Peterswerder ist der künstlerische Leiter des Tanzfestivals „Eigenartig“ von Tanzbar Bremen, Steptext Dance Project und des Theaters Bremen mit Gruppen aus insgesamt acht Ländern.