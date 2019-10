Sie ist als Nachfolgerin von Bertold Reetz die Neue und doch bereits eine Altvertraute bei der Inneren Mission. Denn Katharina Kähler hat dort bisher die Kinder- und Jugendhilfe geleitet und nun auch die Leitung der Wohnungslosenhilfe übernommen. Auf der Sitzung des Fachausschusses Soziales, Bildung und Kultur des Beirates Mitte stellte sie jetzt den Sachstand des Szenetreffs am Bahnhof vor. Der war im April mit Projektgeldern der „Aktion Mensch“ in Höhe des Intercity-Hotels eröffnet worden. Wie berichtet, wurde ein Ausweichplatz für den Szenetreff gesucht, nachdem die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) für den Haltestellenbereich vor dem Bahnhof vermehrt Platzverweise für eine bestimmte Klientel ausgesprochen hatte, die in der öffentlichen Wahrnehmung mitunter als problematisch wahrgenommen wird. Denn Ziel des Konzeptes „Sichere und saubere Stadt“ von Innensenator Mäurer ist es, das Sicherheitsgefühl von Reisenden und Passanten zu stärken.

Pünktlich zum Freimarktsbeginn ist dieser Toleranzraum, wie Kähler sagt, nun nach einer knapp vierwöchigen Umbauphase fertiggestellt worden. Auch ein Sichtschutz wurde an dem nun fest verankerten Treff i angebracht. „Die Arbeiten waren doch komplizierter als gedacht. Denn es musste das Pflaster aufgerissen werden, um für das neue Toilettenhäuschen den Anschluss von Wasserleitungen zu verlegen. Und es musste ein neues Fundament gegossen werden“, berichtete Kähler. Das Toilettenhäuschen, das bislang am Hugo-Schauinsland-Platz stand, wurde zum Szenetreff versetzt und ist in Betrieb.

Es sei ohnehin von der Bremer Stadtreinigung geschlossen worden, weil es zuletzt als Drogenkonsumraum oder Übernachtungsquartier genutzt worden sei, so Kähler. Nachdem der Platz an der Seite des Intercity Hotels neu gepflastert wurde, sei der Szenetreff nun voll funktionsfähig, betonte sie. Und er werde auch sehr gut angenommen. „Wir haben täglich zwischen 80 und 100 Menschen aus prekären Lebensverhältnissen, die den Szenetreff umschichtig frequentieren“, erzählte sie.

Auf Nachfrage der Ausschuss-Mitglieder, weshalb der Treff denn nur zwischen 10 und 16 Uhr geöffnet habe, antwortete Kähler, dass lediglich zwei Streetworker-Stellen zu je 30 Wochenstunden finanziert werden könnten. Noch schlechter sehe es aus, wenn einer der beiden krank werde oder Urlaub habe. Einen Notdienst gebe es nicht. „Um die Öffnungszeiten ausweiten zu können, bräuchten wir Unterstützung von Seiten der Politik“, betonte sie weiter. Das Sozialressort habe allerdings für die Einrichtung des Treffs eine einmalige Zahlung geleistet.

Die Erfahrung habe gezeigt, dass die Hilfe und der Rat der beiden Streetworker dringend benötigt werde. Die Spielregeln sind indes klar: „Alkoholkonsum können wir nicht verbieten, aber das Dealen und Konsumieren von Drogen ist absolut verboten, aber das regeln die Gruppen schon untereinander.“ Die Zusammenarbeit mit dem Revierleiter Mitte, Axel Lindemann, und dem zuständigen Kontaktpolizisten, funktioniere gut, sagt Kähler.

Die Ausschuss-Mitglieder sprachen sich dafür aus, dass das Angebot des Szenetreffs aufrecht erhalten werden soll, auch wenn die Förderung durch „Aktion Mensch“ voraussichtlich 2022 ende. Bislang übernimmt die Sozialsenatorin lediglich die Finanzierung einer halben Streetworker-Stelle, die beim Café Papagei angesiedelt ist. Katharina Kählers Hoffnung ist nun, dass im Zuge der laufenden Haushaltsverhandlungen zumindest ein bis anderthalb Stellen längerfristig gesichert werden könnten. „Der allseitige Wille ist spürbar, denn der Bedarf ist erkennbar“, sagt sie.

Die Ausschussmitglieder wollten auch wissen, wie das Angebot der Inneren Mission für die kalte Jahreszeit aussehe. Die BSAG werde auch in diesem Jahr am Nordausgang des Hauptbahnhofes wieder einen Kältebus zur Verfügung stellen, berichtete Kähler.

Sie hatte zur Fachausschusssitzung auch einen Globalmittel-Antrag mitgebracht. Zwar würden im Szenetreff schon mal Kaffee und Brötchen ausgegeben. Kähler würde aber gern eine mobile Kaffee-Bar mit Frühstück im Szenetreff etablieren. Hier könnten die Menschen, die das Angebot nutzen, auch ein Stückweit selbst Verantwortung übernehmen, betonte sie. Ein Frühstücksangebot sei dringend notwendig, da viele Menschen schon in der zweiten Hälfte des Monats kaum noch Geld für Lebensmittel hätten und hungrig in den Treff kämen.