Ostertor. Was als Modellprojekt der Bremer Arbeiterwohlfahrt (Awo) begonnen hat, ist mittlerweile zu einer Erfolgsgeschichte geworden. Seit acht Jahren organisiert die „Universität der dritten Generation“ Vorträge, Führungen und Seminare für wissensdurstige Bremerinnen und Bremer in der nachberuflichen Lebensphase. Wer dabei sein will, sollte schnell zum Hörer greifen oder sich per E-Mail anmelden, denn die Plätze sind begehrt.

Nahmen anfangs noch rund 400 Seniorinnen und Senioren das Angebot wahr, waren es im vergangenen Jahr 1500. Das Sommersemester beginnt Mitte März. Ein Schwerpunkt ist die Frage „Wie funktioniert Bremen?“, der zum Beispiel beim Besuch des Briefzentrums, der Bürgerschaft oder der Kläranlage Farge nachgegangen wird. Verantwortlich für das vielfältige Programm ist Awo-Mitarbeiter Bruno Steinmann. Der Kulturwissenschaftler betreut seit viereinhalb Jahren das in Deutschland einmalige Projekt, dessen Schirmherr der Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel ist. „Seit dem Erscheinen des Programmhefts steht das Telefon nicht mehr still“, berichtet Steinmann, der sein Büro im Ostertor hat. Derzeit gebe es aber zumindest für die Vorträge noch ausreichend Plätze.

Für den 34-Jährigen aus dem Steintor ist die hohe Nachfrage einmal mehr eine Bestätigung dafür, dass sich die Universität der dritten Generation zu einem wichtigen Bestandteil der Bremer Bildungslandschaft entwickelt hat. „Lernen im Alter setzt Kräfte frei und wirkt sich auf den ganzen Körper positiv aus. Anders als beim Seniorenstudium können sich die Menschen hier ganz entspannt ohne Leistungsdruck und Noten weiterbilden und austauschen.“ Da die meisten Angebote kostenlos seien, falle zudem der finanzielle Druck weg. Ein weiterer Vorteil: Die meisten Vorträge und Kurse laufen in Begegnungsstätten des Vereins „Aktive Menschen Bremen“ (Ameb).

Gerade für Menschen, die nicht mehr so mobil seien, sei ein kurzer Anfahrtsweg ein Vorteil, betont der Projektleiter. „Und es ist toll, zu sehen, mit wie viel Spaß und Begeisterung die Teilnehmer dabei sind. Eine Besonderheit des Projekts ist aber auch, dass es in zwei Richtungen funktioniert. Während die einen Wissen aufnehmen, geben die anderen ihr Wissen weiter.“ So werde etwa ein Drittel der Vorträge von ehrenamtlichen Dozenten gehalten. „Einige kommen auf mich zu und tragen ihr Thema an mich heran, weil es sie interessiert oder sie damit beruflich zu tun hatten. Andere spreche ich direkt an.“ Ehrenamtliche, die sich an der Universität der dritten Generation als Dozenten einbringen möchten, seien jederzeit willkommen und können sich bei Bruno Steinmann melden.

Bereits beim Auftakt am Mittwoch, 14. März, um 16 Uhr im Wallsaal der Zentralbibliothek, Am Wall 201, wird ein spannendes und hochaktuelles Thema aufgegriffen. „Der Weg in die Wirtschaft ohne Wachstum“ heißt der Vortrag des Wirtschaftswissenschaftlers Niko Paech über maßvollen Ressourcenverbrauch, moderne Selbstversorgung und kürzere Versorgungsketten. „Mit Niko Paech haben wir einen Dozenten gewinnen können, der über eine Strahlkraft weit über Bremen hinaus verfügt. Er lebt selbst vor, was er erzählt, hat beispielsweise in seinem Leben bisher nur einmal das Flugzeug als Transportmittel genutzt, trägt Secondhandkleidung und besitzt kein Handy“, sagt Bruno Steinmann. Für ihn sei Paech ein Vorbild, das stets um einen nachhaltigen Lebensstil bemüht ist. „Das Thema liegt mir selbst am Herzen. Als ich Paech bei seinem Vortrag in der ,Kaputtalismus‘-Reihe im Theater erlebt hatte, habe ich ihn gleich angeschrieben und konnte ihn direkt für die Uni der dritten Generation begeistern.“

Auch das weitere Programm mit über 40 Veranstaltungen kann sich sehen lassen: Führungen unter dem Motto „Bremer Einblicke“ bringen die Seniorinnen und Senioren an Orte, an die man sonst nicht ohne Weiteres gelangt. Die Vorträge und Kurse gliedern sich in vier Themenbereiche. In „Politik und Gesellschaft“ beschäftigt sich beispielsweise die Vorsitzende der Ortsgruppe der Deutschen aus Russland, Frieda Banik, mit der historischen Dimension von Flucht in Deutschland. Ihr Beitrag am Dienstag, 29. Mai trägt den Titel „Ohne Kenntnis, kein Verständnis“. In derselben Rubrik spricht der Sozialwissenschaftler Rolf Prigge zwei Mal: Am Mittwoch, 11. April dreht sich alles um „Bremen im Strukturwandel“ und am Mittwoch, 6. Juni um den „digitalen Kapitalismus“. Gleich drei Computerkurse sowie ein Excel-Kursus vermitteln Anfängern die nötigen Kenntnisse. Zu finden sind die Angebote in der Rubrik „Computer und Internet“.

Für Kulturbegeisterte gibt es jede Menge Musik, Kunst und Theater. So geht es beispielsweise am Sonntag, 22. April ins Theater Bremerhaven zu „Frau Luna“. In „Wissenschaft und Technik“ lernen Studierende der Uni der dritten Generation am Donnerstag, 12. und Mittwoch, 25. April von Bremens Sprengmeister Andreas Rippert etwas über die Suche nach Blindgängern. „Das Thema passt perfekt zu unserem diesjährigen Schwerpunkt, ebenso wie die Veranstaltung zum Hochwasserschutz im Bremer Süden am Donnerstag, 26. April“, freut sich Bruno Steinmann. Hinweisen möchte er auch gleich auf den Vortrag „Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“ am Mittwoch, 2. Mai mit Iris ­Pigeot. Die Direktorin des Leibniz-Instituts für Präventionsforschung und Epidemiologie hält einen Vortrag über ältere Patienten, die gleichzeitig mehrere Medikamente einnehmen – mit schwerwiegenden Folgen.

Willkommen sind zwar auch die jüngeren Semester, die meisten Veranstaltungen laufen aber am Vormittag oder nachmittags und orientieren sich so an den Bedürfnissen der Zielgruppe. Und die weiß das umfangreiche Bildungsangebot zu würdigen. „Wir bekommen eine positive Resonanz“, bestätigt Steinmann, „sei es für die Vielfalt der Themen, die Qualität des Programms oder die angenehme Atmosphäre.“