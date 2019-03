Silverman (rechts) ist der Superheld des Klub Dialog und sammelt bei der „Klubbühne“ (wie hier im vergangenen Jahr im den Pusdorf-Studios) den Applaus für die Gäste ein – denn den zollen die Zuschauer mit Schaumstoff­bällen. (PUSCH)

„Gebacken kriegen“ lautet das Motto der „Klubbühne #48“ am Donnerstag, 14. März, um 19 Uhr in der Bel Etage am Brill, Hutfilterstraße 24-26. Bei diesem Format des Klub-Dialogs zeigen sechs Frauen, wie es gelingt, zwischen Performancedruck, Klischees, Rollenbildern und Domänen Standhaftigkeit zu beweisen und sich selbst treu zu bleiben. In jeweils sieben Minuten stellen sie sich, ihre Projekte, Ideen und Unternehmen vor und geben damit inspirierende Einblicke in ihr Schaffen.

Lisa Ringen ist Strategieberaterin für Marketing, Digitalisierung und Ethik und schreibt und referiert als „Marketing Madam“ zu Themen wie Gleichberechtigung in Algorithmen, menschengerechte Zukunftstechnologien, ethische Verantwortung, moralische Regeln, digitale Entgiftung und Selbstverantwortung in Zeiten sozialer Medien.

Sandra Lachmann ist überzeugt, dass es nicht um die Wahl zwischen Karriere und Familie geht, sondern dass Entscheidungen getroffen werden. Als Co-Host des Podcasts „Work is not a Kinderspiel“ zeichnet sie ein realistisches Bild der sogenannten Working Mom. Was ihr dabei am Herzen liegt: die Herausforderungen von berufstätigen Eltern deutlich zu machen und Eltern von Selbstzweifeln zu befreien.

Gianna König und Joana Fedderwitz wissen genau, was sie wollen. Mit gerade einmal 23 Jahren haben sie sich selbstständig und ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht: In ihrem Studio „König & Fedderwitz“ im Bremer Viertel verbinden sie Fotografie mit Styling.

Widerstände überwinden

Als Gründerin eines Tech-Start-Ups und Agile-Coach weiß Jette Winkelmann, was es heißt quer zu denken, Widerstände zu überwinden und auch mal Regeln zu brechen. So setzt sie sich ein für neue Grundsätze, veränderte Organisationsformen und mehr Sinn in komplexen Zeiten.

Kerstin Lucht-Hübner entdeckte gemeinsam mit ihren Kolleginnen die Basis zur Entwicklung eines Tumornachweisverfahrens für Hodenkrebs. Daraufhin gründete sie das Unternehmen Mirdetect. Aktuell plant sie ein Sabbatjahr und unterstützt als Berufsschullehrerin Menschen dabei, den für sich passenden Weg zu finden – ganz frei von klassischen Rollenbildern.

Visionärin und Gründerin Eugenia Wiest weiß, dass jede Generation ihre Besonderheiten, eigene Kommunikationsvorlieben und prägenden Lebensphasen hat. Als Organisationsentwicklerin fragt sie sich, wie Arbeit in Zukunft humaner aussehen und Robotik bei der Suche nach einer Antwort helfen kann.

Poetin, Künstlerin und Poetry-Slammerin Janina Mau sorgt unterdessen für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Durch den Abend führt Lena Döring und DJ Phil sorgt für den musikalischen Rahmen. Der Eintritt ist wie immer frei.