Bei der zwölften Auflage des African Football Cup 2017 kämpften 16 Mannschaften um den Titel. Gambia hatte im Finale die besseren Nerven und gewann das Turnier in der Pauliner Marsch, das im Sommer dieses Jahres erneut stattfinden wird. (Christian Markwort)

Helmut Kersting, der für die Linkspartei im Beirat Mitte sitzt, ist begeistert vom African Football Cup, der seit 2003 in der Pauliner Marsch ausgetragen wird: „Das ist viel mehr als Fußball, das ist ein riesiges Kulturfestival mit afrikanischer Musik, bei dem sich Menschen aus ganz Bremen begegnen. Und Fußball findet dort auch statt.“ Ganz ähnlich sieht das der SPD-Politiker Daniel de Olano, der sich ausdrücklich bei den Organisatoren bedankte und unterstrich: „Wir können sehr stolz sein, dass es das Turnier in unserem Stadtteil gibt. Es ist sensationell, was Sie da auf die Beine stellen“.

Chief Tala Awolola, Organisator des Turniers, war gemeinsam mit Christa Prätorius und Dagmar Köller zur jüngsten Sitzung des Fachausschusses für Soziales, Integration und Kultur des Beirates Östliche Vorstadt ins Ortsamt gekommen, um einen Film zu zeigen, der beim African Football Cup 2017 gedreht worden war, und um Unterstützung zu werben. Vor zwei Jahren stand die Finanzierung des Turniers schon mal auf der Kippe. „Wir vom Beirat müssen in die Bresche springen, wenn es sonst niemand tut“, sagten Kersting und de Olano unisono. Denn das Turnier sei für die vielen afrikanischen Communitys in der Stadt auch eine wichtige Kommunikationsbörse. „Das ist eine große Chance, an die Menschen überhaupt heranzukommen“, betonte Dagmar Köller.

Turnier im Juli

Der African Football Cup soll nun wieder im Juli veranstaltet werden. Die ehrenamtliche Arbeit, die der relativ kleine Pan-Afrikanische Kulturverein mit großem Enthusiasmus und professioneller Organisation dafür leistet, ist immens. Aber es entstehen auch erhebliche Kosten für das Turnier, das sich über sechs Wochen erstreckt und an dem sich 16 afrikanische Mannschaften, darunter viele geflüchtete Menschen, beteiligen wollen. „So etwas gibt es nur in Bremen“, betonte Chief Awolola.

Das Budget des Cups liegt bei rund 21 000 Euro. So muss unter anderem ein Schiedsrichter des Bremer Fußballverbands finanziert werden. Viele Sponsoren tragen in Bremen zum Gelingen bei. Der Sozialausschuss genehmigte jetzt die vom Pan-Afrikanischen-Kulturverein, der seinen Vereinssitz am Sielwall hat, beantragte Summe von 3000 Euro an Globalmitteln.

Irmgard Lindenthal (Grüne) fragte, inwieweit Werder Bremen das ambitionierte Projekt finanziell unterstütze. Man erinnerte sich, dass Werder-Präsident Hubertus Hess­-Grunewald beim African Football Cup Flagge zeigte und das Event lobte: Es sei „bunt, lebendig, laut, sympathisch – von Afrika können wir alle lernen“. Und es gebe auch Hinweise, dass sich die Werder-Scouts bei dem Turnier so manches Nachwuchs-Talent ausgucken würden. Tatsächlich begann einst Karim Bellarabi seine Fußballer-Karriere bei dem Cup. Wenn es allerdings um finanzielle Zuschüsse geht, gibt sich der Bundesligaverein zugeknöpfter – wie auch das Sportamt. In der Anfangsphase spendierte Werder 1000 Euro. Heute sind mehr als 20 Freikarten pro beteiligter Mannschaft nicht drin.

„Das kann ich nicht nachvollziehen“, sagte Irmgard Lindenthal. Andere Fachausschuss-Mitglieder stimmten ihr zu, dass eine finanzielle Beteiligung von Werder wünschenswert sei, zumal es sich um ein bremenweites Projekt handelt.