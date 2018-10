Im Möbelhaus ist ein kleiner Urwald entstanden, in dem die Arbeiten des Fotografen Phil Porter gezeigt werden. (roland scheitz)

Ein großes Plakat an der Fassade des Möbelhaus Flamme im Ostertorsteinweg kündigte es schon an: Phil Porter, „Ruhe und Rausch“. Einige Werke des Fotografen sowie Dekoobjekte im Schaufenster ließen schon einige Tage vor der Eröffnung erahnen, was dort für eine Ausstellung seit dem 13. Oktober zu sehen ist.

Bei einer Vernissage am darauffolgenden Sonnabend wurde die Ausstellung dann eröffnet. Ein Teil des Erdgeschosses des „wohl heißesten Hauses“, wie Porter es nennt, hat sich in einen kleinen Urwald verwandelt. An den Wänden hängen bunte Fotos, auf denen Modelle in aufwendigen Kostümen zu sehen sind. Eine kleine Sitzecke befindet sich in der Mitte der Ausstellung, in der sich die Besucher einen Eindruck zu der Entstehung der Fotos machen können. Kopfhörer liegen dort auf einer Couch, auf kleinen Bildschirmen laufen Making-of-Filme.

Der Dschungel als Metapher

Der selbst ernannte Geschichtenerzähler entschied sich für den Titel „Ruhe und Rausch“, da es für ihn der Derzeit größte Kontrast ist, den es in der Menschheit zu finden gibt. Und das sollen seine Fotografien auch widerspiegeln, so Porter. An einigen Bildern hat der Fotograf zusammen mit seinem Team eineinhalb Jahre gearbeitet, von der Planung bis hin zur Umsetzung des Motivs. „Doch das heißt nicht, dass wir so lange durchgängig an einem Foto gearbeitet haben“, sagt Porter. Viel mehr ginge es darum, Lösungen für Probleme zu finden, die während der Entstehungsphase aufkommen. Denn alle Bilder werden von Hand gemacht, wie Porter sagt. „Nichts wird in Fotoshop groß zusammencollagiert oder großartig nachbearbeitet“.

Gemeinsam mit seinen Kollegen Ben Drücker, Innengestalter, und Linus Klose, der ebenfalls Fotograf ist, hat er die Ausstellung umgesetzt. Gut eine Woche wurde in dem Möbelhaus gewerkelt und ein Urwald hergerichtet. Für Porter ist der Urwald eine Metapher des „menschlichen Seins“, erzählt er. „Die Menschheit verwildert immer mehr und mehr, daher ist der Urwald für mich eine Metapher für unser heutiges Leben“, sagt Porter.

Viele der Modelle, die auf den Bildern zu sehen sind, hat der Fotograf zuvor mehr oder weniger zufällig kennen gelernt. „Ich bin viel unterwegs, in Bars, Restaurants oder Cafés“. Dort komme man schnell ins Gespräch mit fremden Menschen. „Durch den Austausch untereinander entstehen dann die Geschichten, die später zu Papier gebracht werden und später dann auf den Bildern zu sehen sind“, so Porter.

Die Modelle auf den Bildern, zeichnen sich dadurch aus, dass sie alle keine professionellen Models sind. „Die Fotos setzen sich mit ihren Farben, Formen und Motivprägung intensiv mit der abgebildeten Person auseinander“, sagt Phil Porter. Jedes Detail auf den Bildern, jedes Symbol was auf diesen zu sehen ist, steht für einen bestimmten Lebensabschnitt dieser Person. „Ähnlich wie bei einer Tätowierung“, fügt er hinzu.

In seinem Studio in der Hollerstraße 6 im Steintor-Viertel bietet der Fotograf die verschiedensten Fotoshootings an: ob Hochzeit, Bewerbungsbilder oder die extravagante Art mit aufwendigen Kostümen und Kulissen.

Nebenbei befindet sich dort auch seine Dauerausstellung, in der die Werke des Fotografen zu sehen sind. In der sogenannten Basilika von Phil Porter können sich Interessierte dienstags bis sonnabends von 10 bis 18 Uhr ein Bild von den Werken machen und auf 140 Quadratmetern den Dschungel erkunden.

Die Ausstellung bei Flamme dauert noch bis zum 28. Oktober an. Für den Ausstellungsort habe er sich bewusst entschieden, wie er sagt. „Flamme ist der perfekte Ort für Kunst und Kommerz“, so Porter. Dem Fotografen geht es darum, dass seine Werke nicht „unerhört und ungesehen“ bleiben. „Ich möchte, dass die Leute die Bilder sehen und sich damit beschäftigen“. Somit sei eine Kommerzialisierung dieser Bilder die einzig große Möglichkeit, eine schnelle und breite Masse an Menschen zu bekommen.

Auch Thomas Dannenfeld, Hausleiter von Flamme, sagte in seiner kurzen Ansprache bei der Vernissage, dass er sich freue, dass der Fotograf für seine Ausstellung das Möbelhaus gewählt habe. Während der Ausstellungseröffnung gab es für die Besucher Drinks von der erst kürzlich eröffneten Bar Perlen und Primaten direkt neben dem Möbelhaus. Für die musikalische Begleitung sorgte Sibyll Mandragora. Die Künstlerin spielte einige Stücke auf einem Hang, einer Klangschale die mit den Fingern und Händen gespielt wird. Dazu begleitete sie einige Stücke mit Gesang. Und wenn der Fotograf Phil Porter nicht gerade auf dem Tisch stand und mit viel Gefühl und Emotionen seine Rede vortrug, unterhielt er sich mit den zahlreichen Besuchern der Ausstellung.