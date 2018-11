Wie sollen Straßendecken beschaffen sein? In dieser Frage scheiden sich die Geister. (Petra Stubbe)

Das Viertel ist im wahrsten Sinne des Wortes ein heißes Pflaster, denn besonders im Steintor und im Ostertor wird stets leidenschaftlich darüber diskutiert, ob als neuer Straßenbelag Asphalt oder Kopfsteinpflaster zum Einsatz kommen und ob das historische Straßenbild erhalten werden soll. Einige der Kontrahenten werden die öffentliche Beiratssitzung am Dienstag, 13. Februar, um 19 Uhr im Bürgerhaus Weserterrassen, Osterdeich 70b, mit Spannung erwarten. Der runde Tisch „Pflaster oder Asphalt“ wird sich vorstellen und soll die öffentliche Diskussion voranbringen. Ende Januar hatten dessen Mitglieder zum ersten Mal getagt.

Am „Runden Tisch“ würden sich die Aktiven über einen Zuwachs an Mitstreitern freuen: „Es wäre eine große Unterstützung für unser Anliegen, wenn sich bei der Beiratssitzung viele Stimmen für eine angemessene Bürgerbeteiligung und den Erhalt des historischen Stadtbildes aussprechen würden.“ Und weiter schreiben die Mitglieder der „Bürgerinitiative Stadtbild“: „In unserer Auseinandersetzung mit dem Senator für Bau, Umwelt und Verkehr, Joachim Lohse, und dem Amt für Straßen und Verkehr ist ein erster Schritt in die richtige Richtung geschafft.“

So habe der grüne Senator die Ankündigung zurückgenommen, künftig nur noch Asphalt bei der Sanierung von Straßen im Viertel einzusetzen. Statt der einseitigen „Basta“-Politik solle nun ein runder Tisch gemeinsam mit der Bürgerinitiative „Stadtbild Bremen“, den Anwohnern, dem Ortsamt, Vertretern der Beiräte und weiteren Akteuren Kompromisslösungen erarbeiten.

Im Dezember 2016 hatte der Beirat Östliche Vorstadt in einem Beschluss mehrheitlich für die Pflasterung der Schweizer- und der Ritterstraße im Steintor gestimmt, weil 88 Prozent der Anwohner für eine Verlegung von Pflaster plädierten, das sie notfalls auch selber bezahlt hätten. Trotzdem kam Asphalt.

Die Vertreter des runden Tisches betonen, dass auch diejenigen, die Asphalt für eine gute und geeignete Lösung halten, mit dabei seien. Ihre Gründe verdienten es, ernst genommen zu werden, wie die Fahrradfreundlichkeit und die Barrierefreiheit.

„Wir sind jedoch überzeugt davon, dass man dem auch bei einem weitestgehenden Erhalt des historischen Kopfsteinpflasters Rechnung tragen kann“, betont die „Initiative Stadtbild“. Einiges könne außerdem erreicht werden, wenn die Fußwege nicht ständig von Autos und Fahrrädern zugeparkt würden.

Der Landesbehindertenbeauftragte Joachim Steinbrück hatte schon 2016 bei einer Beiratssitzung betont, dass Barrierefreiheit auch bei Verlegung von Pflastersteinen möglich ist. Dass taktile, also tastbare, Elemente, die für Menschen mit Blindenstock wichtig sind, auch ins Pflaster integriert werden können, zeigt das Beispiel Flensburg. Über geschnitte­ne Steine wie zum Beispiel auch in Bremerhaven können sich auch Menschen mit Rollator oder Kinderwagen gut fortbewegen.

Die Befürworter der Asphaltierung und das Amt für Straßen und Verkehr argumentieren unter anderem damit, dass es lauter sei, wenn Autos über Pflaster fahren. Die Pflasterbefürworter halten dagegen, dass Autos auf Pflaster früher zu hören seien als auf Asphalt und auch langsamer über die Steine fahren. Beides sei in puncto Verkehrssicherheit nicht zu unterschätzen. Die grüne Fraktion im Beirat Östliche Vorstadt hat außerdem betont, dass Bitumen als nicht unerheblicher Bestandteil von Asphalt aus Erdöl gewonnen werde. Erschwerend komme hinzu, dass es keine saubere Förderung von Erdöl gebe.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt der Sitzung am Dienstag ist die „Zukunftskommission“. Der Leiter des Projektbüros, Christian Bruns, stellt sie vor.