Sandor Herms im Porträt für Interview Stadtteilkurier am 24.6. (Sandor Herms)

Herr Herms, mit Ihnen wird erstmals ein Mitglied einer Spaßpartei im Schwachhauser Beirat sitzen – waren Sie auf diesen Ernstfall vorbereitet?

Sandor Herms: Sie irren sich, die FDP saß auch schon vorher im Beirat. Mit mir zieht erstmals eine seriöse Kleinpartei ein. Und ja, ich habe bereits vor der Wahl angefangen trockene Beiratslektüre zu lesen, wie zum Beispiel alte Protokolle oder dieses Ortsgesetz da. Ich war und bin also bestens vorbereitet.

Das ist mir relativ egal. Wer Die Partei nicht ernst nimmt, wird von mir auch nicht ernst genommen

Geldsegen? Die Mauteinnahmen sollen lediglich der Erhaltung des Mautbetriebs dienen. Quasi als völlig sinnlose Beschäftigungstherapie für den Beirat, die aber immerhin Arbeitsplätze schafft.

Wie gut die Kurfürstenallee noch frequentiert sein wird, hängt davon ab, ob wir die Schwachhauser Heerstraße erfolgreich in eine Fahrradstraße umwandeln. Falls dann trotzdem Geld übrig bleibt, lassen wir Hindernisparcours auf die Kurfürstenallee bauen.

Man sollte bei unseren Anträgen auf alles gefasst sein. Immerhin wird Hannover dieses Jahr auf Antrag von Die Partei eine Hansestadt.

Videoüberwachung ist da die beste Lösung. Dann fühlt man sich auch gleich viel sicherer in den eigenen vier Wänden. Sprachassistenten könnten Paare zudem an die Verhütung erinnern, wenn sie verdächtige Geräusche wahrnehmen.

Beim Innenressort. Die weiten doch eh gerade die Videoüberwachung aus.

Oh, die wird aus unangenehmen Gründen sehr hoch sein.

Unsere Vorschläge waren schon immer kon­struktiv und sehr gut, wie zum Beispiel unsere geplante Pyramide. Ich werde eher von der Basis ausgelacht, weil ich jetzt vier Jahre zu langweiligen Beiratssitzungen hin muss.

Doch schon, ich habe mir meinen Listenplatz für die Beiratswahl hart bei einer Runde Kniffel gegen meine drei Mitbewerber erkämpft. Aber ich glaube, nicht jeder in der Basis ist wirklich neidisch auf ein Beiratsmandat, ganz im Gegenteil.

Ne, nicht wirklich. Aber sicher ist sicher. Und Schlusslicht hin oder her, eine Pyramide wäre einfach supertoll. Und auch deutlich schöner als dieses neue City Dings da am Bahnhof.

Als jüngstes Mitglied im Beirat würde ich gerne neben einigermaßen Gleichaltrigen sitzen. Dann können wir heimlich in der letzten Reihe lustige Youtube-Videos gucken und verlegen kichern, bis wir von der Ortsamtsleiterin ermahnt werden und nach der Sitzung zur Strafe die Geschäftsordnung dreimal an die Tafel schreiben müssen.

Zur Person

Sandor Herms ist Langzeitstudent. Der 25-Jährige ist in den USA geboren, in Bremen aufgewachsen und lebt seit fünf Jahren in Schwachhausen.