Nach zweijährigen Sanierungsarbeiten präsentiert sich die Stephani-Kulturkirche wieder ohne Baugerüst. Die Gemeinde beging das Ereignis mit einem Gottesdienst. (Roland Scheitz)

Zwei Jahre schwiegen sie, doch nun ertönen die drei Glocken von St. Stephani wieder. Mit einem stimmungsvollen Gottesdienst feierte die Gemeinde dieses Ereignis, das gleichzeitig den Abschluss der Sanierungsarbeiten am Kirchturm einläutete. „Wenn die Glocken schweigen, fehlt etwas“, sagte Pastorin Annette Quade zu Beginn des Gottesdienstes, „wie schön, dass sie sich von den Glocken nun haben rufen lassen.“

Zuvor war der Turm zwei Jahre mit einem Gerüst verhüllt gewesen, um Risse und Schäden in den Fugen zu reparieren, Korrosionsschutz aufzutragen und um das Tragwerk des Turmhelms zu festigen. Der Südturm hat nun ein neues Kupferdach, zudem gibt es nun einen Falkenkasten, dessen potenzielle neue Bewohner die Tauben von der Kirche abhalten sollen. 1,5 Millionen Euro hat die Sanierung gekostet, kann Pastorin Diemut Meyer von der Kulturkirche berichten, 1,5 Tonnen Kupfer wurden verbaut.

Glocken bereits 1992 installiert

Die Glocken selbst sind bereits 1992 im Kirchturm installiert worden. „Die Tonfolge d, e und g ist mit den Innenstadtkirchen (St. Petri Dom, St. Martini und Unser Lieben Frauen) abgestimmt, sodass die Stephani-Glocken harmonisch in das Innenstadt-Geläut einstimmen werden“, hieß es im Juni 1992 im Mitteilungsblatt der St. Stephani-Gemeinde. Jede Glocke erhielt damals auch einen Namen: Die mit 1520 Kilogramm schwerste Glocke wurde „Schöpfung“ genannt und weist zwei Inschriften auf: „Dem Herrn gehören der Himmel, die Erde und alles, was auf ihr lebt“ und „Christ ist erstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!“ Die 1047 Kilogramm schwere Glocke mit dem Namen „Frieden“ ist mit „Ich will den Frieden zu deiner Obrigkeit machen“ beschriftet, die Glocke „Gerechtigkeit“, 689 Kilo schwer, trägt die Schrift „Säet Gerechtigkeit und erntet Liebe, bis Er kommt.“ Die Namen der Glocken würden Themen benennen, die die Menschen dieser Zeit weit über die Kirche hinaus beschäftigen würden, heißt es in dem Mitteilungsblatt der Gemeinde aus dem Jahre 1992 weiter. „Viele Menschen ahnen, dass wir umkehren, neue Wege beschreiten müssen, wenn wir unsere Lebensgrundlagen nicht völlig zerstören wollen.“ 27 Jahre später sind die damals angesprochenen Themen immer noch aktuell. „Und was ist seitdem passiert? Die Schöpfung seufzt und stöhnt, um es mit Paulus zu sagen. Sie ächzt und sie hat die Schnauze voll“, sagt Annette Quade, die in einem gespielten Dialog die Rolle der Schöpfungsglocke spielt. Die Menschen würden die Schönheit der Schöpfung missachten, beklagt sie, „doch noch können wir die Veränderungen halbwegs rechtzeitig auf den Weg bringen. Damit ich in 27 Jahren nicht wieder feststellen muss, dass sich nichts bewegt hat und alles eher schlimmer geworden ist.“ Und darum läute sie, laut und dröhnend: „Ich schlage Alarm für die Schöpfung mit jedem Schlag aufs Neue.“

Und auch die Friedensglocke, gesprochen von Diemut Meyer, fragt sich, wofür sie die letzten 27 Jahre geläutet hat, und erinnert an die noch immer anhaltenden Konflikte. Doch sie sagt auch: „Frieden auf Erden kann doch nur wahr werden, wenn wir alle an diese ­Utopie glauben und dementsprechend handeln.“

Mit Vikarin Hannah Detken spricht dann auch noch die Gerechtigkeitsglocke: „Das ist meine Botschaft: Handelt gerecht, handelt voller Liebe, tut das solange bis er dann kommt.“ Wann genau das sei, sei erst einmal nicht wichtig. „Wichtig ist, was wir jetzt tun, heute. Eben ob wir gerecht handeln, den Mut haben aufzustehen und laut zu werden. Wenn wir die Gerechtigkeit nicht sehen. Wenn ihr sagt: Das ist ungerecht!“