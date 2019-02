Hat nicht nur ein Faible für Joseph Beuys, sondern auch für Hans Christian Andersen: Der promovierte Kunsthistoriker Detlef Stein, Erfinder der großen Andersen-Sonderschau, die noch bis zum 24. Februar in der Kunsthalle zu sehen ist. (Sabine von der Decken)

Ostertor. „Heute trinke ich meine Schokolade mit der Königin. Vor vielen Jahren bin ich mit einem Bündel als armer Junge nach Kopenhagen gekommen. All’ das kommt mir vor wie ein Traum“, blickte Hans Christian Andersen, inzwischen als international anerkannter Märchendichter zu Ruhm und Ehre gelangt, zurück. Die von Melancholie durchzogenen Märchenschöpfungen des großen Dänen, dem es mit eisernem Willen gelang, sich aus bitterarmen Verhältnissen herauszuarbeiten, sind nicht von ungefähr stark autobiografisch geprägt. Mit 14 Jahren reiste er auf dem Dach einer Postkutsche sitzend nach Kopenhagen, um sein Glück zu machen. Am symptomatischsten als Parallele zu seinem Lebensweg ist neben dem Märchen von der kleinen Meerjungfrau vielleicht das vom hässlichen Entlein, das sich zum schönen Schwan entwickelt.

Die Pianistin Clara Schumann soll Hans Christian Andersen als einen der hässlichsten Menschen bezeichnet haben, der ihr je begegnet sei. Und in den Straßen Kopenhagens wurde er als Orang-Utan verspottet. Andersen ging allein durchs Leben, ihm blieb es versagt, eine eigene Familie zu haben. Umso mehr war er für viele Kinder der heiß geliebte Patenonkel, der sie mit seinen zum Teil hochmodern gestalteten Collagebüchern und arabeskenhaften Scherenschnitten beglückte, von denen er sich dann zu Erzählungen inspirieren ließ. Der Dichter-Star war ein begehrter Gast in Königshäusern, traf aber auch auf seinen Reisen Künstler wie eben Clara Schumann oder Charles Dickens.

Noch eine knappe Woche, bis einschließlich Sonntag, 24. Februar, ist die große Sonderschau „Hans Christian Andersen – Poet mit Feder und Schere“ in der Kunsthalle zu sehen. Eigentlich könnte man den Eindruck gewinnen, dass in dem facettenreichen Begleitprogramm zur Ausstellung schon alles über die charismatische Persönlichkeit Andersens gesagt worden wäre. Das dem keinesfalls so ist, bewies jetzt der Erfinder und Kurator der Ausstellung, Detlef Stein, im literarisch-musikalischen Duett mit der erst 26-jährigen, belgischen Cellistin Joke Flecijn, die auch schon mit den Bremer Philharmonikern als Akademistin konzertiert hat. Und so vermittelte der promovierte Kunsthistoriker aus der Neustadt dem konzentriert lauschenden Publikum in diesem sehr gut besuchten Kulturabend im Sendesaal Bremen mit großer Empathie und Einfühlsamkeit noch zusätzlich viele, bisher wenig bekannte Seiten des großen, dänischen Dichters.

Seinen Tagebüchern und der neuesten Forschung lasse sich entnehmen, dass Andersen asexuell gelebt habe. Aber er habe auch eine Neigung zu Männern und Frauen gehabt, sich aber immer unerreichbare „ferne Geliebte“ ausgesucht, sagte Stein. So sei er in die Sopranistin Jenny Lind, die berühmte schwedische Nachtigall, verliebt gewesen. Prägend mag auch die in jungen Jahren unerfüllt gebliebene Liebe zu der Schwester seines Schulfreundes gewesen sein. Der bettelarme Andersen wusste damals, dass es ihm einfach an den finanziellen Mitteln fehlte, um eine eigene Familie gründen zu können.

Zusätzlich zeigte Detlef Stein per Lichtbild Exponate aus dem Hans Christian Andersen Museum in Odense, die aufgrund ihrer Zerbrechlichkeit nicht die Reise von Dänemark nach Deutschland antreten konnten, beispielsweise einen kleinen, von Andersen aus Papier ausgeschnittenen Schaukelstuhl. Höchst beeindruckt sei er von der Modernität der Papierkunst des Dichters gewesen, als er sie vor sechs Jahren per Zufall im

Hans -Christian-Andersen-Museum in Odense entdeckt habe, schwärmt Detlef Stein. Andersen sei seiner Zeit weit voraus gewesen: „Sein bildkünstlerisches Schaffen erinnert an Kurt Schwitters oder sogar an Joseph Beuys.“ Neben seiner Passion zum Reisen, hatte der dänische Dichter noch eine zweite: die zum Theater, die beispielsweise in Form kleiner Ballerinen immer wieder in seinen Scherenschnitten aufscheint. Andersen, der mit 14 Jahren selbst von einer Bühnenkarriere träumte, war häufig zu Gast im Opernhaus von Kopenhagen. Auch in Bremen erlebte er 1845 im großen Opernhaus, das damals noch am Wall stand, ein Werk von Daniel Francois Esprit Auber, als er die Hansestadt besuchte.

Einfühlsam und dramatisch umspielt wurde Andersens wechselvolle Lebensreise von Joke Flecijn mit der kongenialen Interpretation von Bachs Cello-Suiten und den von ihrem Vater Eddy komponierten Miniaturen, als Illustration der Scherenschnitt-Lichtbilder und von Andersens Gemütszustand. Eine nahezu unbekannte Komposition für Cello von Pjotr Illitsch Tschaikowskij bildete den Schluss-Akkord in Moll, mit dem Joke Flecijn die letzte Lebenszeit von Hans Christian Andersen klangvoll gestaltete. Der Dichter, der auf 29, teils beschwerlichen Reisen in neun Jahren mit unbändiger Neugier ganz Europa und Teile Nordafrikas erkundet hatte, schaute schwermütig von seiner mit Souvenirs dekorierten Wohnung aus auf den Nyhavn-Kanal. Das Morphium, das ihm gegen die Schmerzen seiner schweren Krebserkrankung gespritzt wurde, verursachte zusätzlich Depressionen. Er hatte seine erste Wohnung erst mit über 60 einrichten lassen.

Der Dichter hatte seine Büste im geliebten Vergnügungspark Tivoli gesehen, mit einem Schmetterling auf der Schulter. „Ob das ein Hinweis auf meinen herannahenden Tod ist?“, fragte er sich. Und als er draußen einen Kuckuck beobachtete, wettete er mit sich insgeheim: So oft, wie er rufen würde, so viele Lebensjahre würden ihm noch vergönnt sein. Es waren nur zwei. Als er das Orakel jedoch noch einmal befragte, da waren es noch 14. „Aber, in allem, was sich durch sieben teilen lässt, steckt eine Lüge“ – diesen Aberglauben hatte Andersen von seiner Mutter übernommen. Andersen starb 1875 im Alter von 70 Jahren. Er hinterließ rund 150 kleinformatige Zeichnungen, von deren Existenz bis dahin niemand geahnt hatte.

Der Kulturabend für Hans Christian Andersen – ein Porträt in Wort, Bild und Musik wird im April in der Erlöserkirche noch einmal zu erleben sein. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Die Andersen-Ausstellung ist noch bis Sonntag, 24. Februar, (außer Montag) in der Kunsthalle zu sehen.