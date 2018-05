Brigitte Willers (Mitte) und Ulrike Busse mit Mitarbeiterin Mathilda (links) aus der Neustadt arbeiten ehrenamtlich bei „Bemerkenswert!“. (Scheitz)

Altstadt. Auf dem kurzen Weg zur Nahtstelle, dem Nähatelier, das dem Fairkaufhaus „Bemerkenswert!“ in der Violenstraße 12 angegliedert ist, bleibt der Blick an einem Kleiderständer hängen, an dem ein Schildchen mit der Aufschrift „Das Richtige für den Abi-Ball“ befestigt ist. Und richtig, es schillert und funkelt nur so, auf den Kleidern sind Pailletten und Strass-Steine aufgenäht. Ein Hingucker und somit auch bemerkenswert ist in dem Kaufhaus für Secondhand-Kleidung ein hochgeschlitztes, langes, rotes Abendkleid im Chinalook.

Aber nicht nur Kleidung für Damen, Herren und Kinder, sondern auch Schmuck, schöne Schuhe, Spielsachen sowie Glas, Geschirr und Bücher gibt es im Fairkaufhaus zu entdecken. Draußen an der Fensterfront unter den Backsteinarkaden in der Violenstraße kleben nicht umsonst Sticker mit der Aufschrift: „Fair“, „sozial“ und ökologisch“. „Unsere Kundschaft kommt aus allen Gesellschaftsschichten. Hier kaufen eigentlich alle ein, von arm bis reich, von jung bis alt“, weiß Brigitte Willers, die seit sechs Jahren als Ehrenamtliche bei „Bemerkenswert!“ arbeitet. Der Gedanke dahinter: „Viele unserer Kundinnen legen viel Wert darauf, dass sie gute Kleidung mit ökologisch gutem Gewissen erwerben können“, erläutert Ulrike Busse, Projektkoordinatorin des Vereins Innere Mission für das Secondhand-Kaufhaus.

Second-hand oder Selbstgemacht

Bei „Bemerkenswert!“ landet die durchsortierte Kleidung, die bei der Inneren Mission im „Anziehungspunkt“ in der Blumenthalstraße 10, montags bis donnerstags von 8.30 bis 16 Uhr und freitags von 8.30 bis 13 Uhr abgegeben wurde. Aber auch Stoffe in unterschiedlichsten Qualitäten und verschiedensten Farben werden dort abgegeben. „Der ‚Anziehungspunkt‘ ist sozusagen die Mutter und das ‚Bemerkenswert‘ und die ‚Nahtstelle‘ sind die Töchter. Sozusagen zwei Mini-Projekte unter einem Dach“, erläutert Ulrike Busse.

„Die Arbeit im Team macht uns hier viel Spaß“, betont Brigitte Willers, die nach ihrer Pensionierung schon seit sechs Jahren ehrenamtlich in dem Kaufhaus arbeitet. Zuvor war die Schwachhauserin bereits hauptberuflich bei der „Inneren Mission“ tätig. Nun wird bei „Bemerkenswert!“ Verstärkung durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen gesucht. „Hier kommen Frauen zusammen, die über viel Erfahrung verfügen. Es gibt ihnen ein gutes Gefühl, etwas für den guten Zweck zu tun. Das hier ist eine sehr verantwortungsvolle, eigenständige Arbeit“, betont Ulrike Busse.

Und das bezieht sich auch auf die kreative Tätigkeit in der „Nahtstelle“. In dem Raum liegen nicht nur gespendete Stoffe feinsäuberlich aufgestapelt, sondern auch Wolle und in hohen Gläsern feinsäuberlich einsortierte Knöpfe. Hier nähen die Mitarbeiterinnen des Secondhand-Kaufhauses selber Kleidung, die dann bei „Bemerkenswert!“ verkauft wird. Sichtlich wohl fühlt sich hier auch Yuma, eine ungarische Jagdhündin, die ein bisschen an einen Irish Setter erinnert und ihr Frauchen Ulrike Busse auf Schritt und Tritt begleitet. Zunächst hatte das Secondhand-Kaufhaus im Haus der Diakonie in der Blumenthalstraße seinen Sitz, danach im Lloydhof und seit zwei Jahren nun in der Violenstraße. Die Erlöse aus den Verkäufen kommen denjenigen Projekten des Vereins der „Inneren Mission“ zugute, die noch nicht voll ausfinanziert sind. Und auch die Raummiete in der Violenstraße muss davon bestritten werden.

Das Fairkaufhaus „Bemerkenswert!“ hat dienstags von 11.30 bis 15.30 Uhr, mittwochs von 11 bis 17.30 Uhr, donnerstags und freitags von 11.30 bis 15.30 und sonnabends von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Weitere Auskünfte zur Mitarbeit im „Bemerkenswert!“ erteilt Ulrike Busse, Telefon 98 96 62 21 oder mail: busse@inneremission-bremen.de