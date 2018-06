Viel Applaus ist den Akteuren des Blaumeier-Ateliers immer sicher. Das gilt auch für die Produktion "Schöpfung 2.0 und Gott sah, dass es gut war", die ab dem 22. Juni noch einmal im Blaumeier-Domizil in der Travemünder Str. 7a zu sehen ist. (Biscotti)

Sie sind am Theater Bremen bestens arriviert. Demnächst wird der „Chor Don Bleu“ des Blaumeier-Ateliers unter der Leitung von Walter Pohl sogar sein 20-jähriges Bestehen im Theater am Goetheplatz begehen. Aber auch im Kleinen Haus waren die „normal-verrückten und verrückt-normalen“, höchst kreativen Akteure des Blaumeier-Ateliers mit so mancher Produktion äußerst erfolgreich präsent.

Gleiches gilt für die Schaulust am Güterbahnhof, hier war jüngst in der Regie von Imke Burma die deutsch-französische Ko-Produktion „Ein Fuß im Saxofon“ zu sehen. Mit dabei: Frank Grabski, der zu den Blaumeier-Stars zählt und auch schon in Eike Besudens preisgekröntem Film „Verrückt nach Paris“ mitspielte.

Doch eigentlich hat das Blaumeier-Atelier, das inklusive Vorzeige-Projekt, sein Domizil in Bremen-Walle, in der Travemünder Straße 7a. Dort ist jetzt ab Freitag, 22. Juni, letztmalig eine ganz besonders liebenswerte Produktion zu sehen: „Schöpfung 2.0 und Gott sah, dass es gut war“. Nach einem anschließenden Gastspiel in Braunschweig ist es dann abgespielt. Das Paradies ist gefährdet, obwohl es in dem Blaumeier-Stück eine zentrale Rolle spielt. Schuld daran ist, wie schon in der Bibel, der Sündenfall des Menschen. Der sündigt allerdings heute, anders als im Alten Testament, als Eva verbotenerweise den Apfel aß, ganz anders.

Die Idee des Stückes: Gezeigt wird, was passiert, wenn Gott in Pension geht, um nur noch Golf zu spielen, seine Aufgaben von einem Menschen übernommen werden und der plötzlich einigen Wesen verbietet, zu existieren. Das hat fatale Konsequenzen: Mit Donner und Blitz geht das Paradies verloren und die Stimmung schlägt urplötzlich um. „Diese Handlung ist schon sehr ernst und soll zum Nachdenken anregen. Wir möchten dem Publikum auch ein wenig den Spiegel vorhalten und auf die aktuelle Situation hinweisen. Das spielt schon eine große Rolle in dem Stück“, erläutert Regisseurin Sabina Josefa Mak. Gut, dass es da Rapunzel und den Wackelpudding gibt, die sich erfolgreich gegen die Eigenmächtigkeiten von Ester Schwester, die nach und nach ihr böses Gesicht zeigt und sich anmaßt, Gott spielen zu wollen, zu Wehr zu setzen verstehen. In der ganz eigenen Schöpfungsgeschichte der Blaumeiers gibt es eine ganze Reihe absurder Charaktere zu entdecken.

Weitere Informationen

Das Stück „Schöpfung 2.0 und Gott sah, dass es gut war“ ist noch einmal am Freitag, 22., Sonnabend, 23., Freitag, 29. und Sonnabend, 30. Juni, jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 24. und Sonntag, 1. Juli um 18 Uhr im Blaumeier-Atelier, Travemünder Str. 7a, zu sehen. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt zehn. Vorverkauf unter Telefon 8 35 06 66 oder per E-mail an info@blaumeier.de. Karten gibt es aber auch bei Nordwest-Ticket in der ­Martinistraße unter der Telefonnummer 36 36 36.