Schauspieler Arne David spielt die Rolle von Phillip Wöhlermann. (Roland Scheitz)

„Schrill“ – diese Überschrift würde der Schauspieler Arne David den 90er-Jahren voranstellen: Die Kleidung bestand aus grellen Farben und hohen Plateausohlen, die Fernsehlandschaft setzte auf laute Talkshows, die Musik orientierte sich am Eurodance. „Ich war damals Teenager, wurde Twen“, sagt der 1977 geborene David, „alles war erlaubt, alles bunt.“ Und bunt geht es auch in dem Stück „Girlies-Gameboy-Gummibärchen“ zu, das derzeit auch mit ihm auf dem Bremer Theaterschiff aufgeführt wird. Für Arne David ist es zudem nicht das erste Engagement auf dem Theaterschiff: In dem turbulenten 70er-Jahre-Stück „Hossa oder als Robert Lembke nicht kam“ spielte er bereits 2003 Sven Wöhlermann, und die Wöhlermanns geben sich auch bei „Girlies-Gameboy-Gummibärchen“ wieder die Ehre.

Diesmal ist er Phillip Wöhlermann, der eine Karaokebar geerbt hat – seiner Tante Petra gehörte die Bar, ist jedoch nach Mallorca verzogen. Doch nicht nur Karaoke, sondern die ganze Einrichtung der Bar ist in den 90er-Jahren stehengeblieben. Folglich soll sie verkauft werden, doch bis das soweit ist, feiern Phillip und seine Freunde sich und ihre Kindheit mit allem, was dazugehört. Und die Freunde wollen Phillip überzeugen, dass die 90er eigentlich gar nicht so schlimm waren ...

Zurück in der Heimat

„Ich fand das schon damals spannend, dass ich das spielen durfte“, erinnert sich Arne David an die „Hossa“-Zeit. „Und das Zurückkommen ist auch spannend, deshalb ist es schön, mal wieder in der Heimat zu spielen.“ Für den gebürtigen Oldenburger ist es, wie nach Hause zu kommen, wenn er auf dem Theaterschiff arbeitet, „wir haben hier viel Spaß, hier stimmt alles.“ Mit der LED-Wand auf der Bühne gibt es im Vergleich zu „Hossa“ nun auch neue künstlerische Möglichkeiten: „Ich mag es zwar gerne puristisch, doch das ist eine tolle Entwicklung. Es werden dadurch neue Räume geschaffen.“

Arne David weiß, wovon er spricht, ist er doch bereits weit herumgekommen – im Verlaufe seiner 22 Theaterjahre stand er auf diversen Bühnen: darunter das Theater Bremen, das Staatstheater Augsburg, das Theater Heilbronn, das GOP-Varieté Hannover, die Bad Hersfelder Festspiele oder das Stage Theater am Potsdamer Platz in Berlin. Fürwahr klangvolle Namen – bedeutet das Engagement auf dem im Vergleich eher kleinen Theaterschiff nun einen Rückschritt? „Nein, überhaupt nicht“, antwortet er, „ich war auf Kreuzfahrtschiffen, Festspielen und in Theatern, dort war ich immer wegen der Produktion und nicht wegen der Spielstätte.“ Die kleinen Häuser hätten zudem den Vorteil, dass man näher beim Publikum sein könne. „In Musicalhäusern sind die Leute sehr weit weg und im Dunkeln“, zieht er einen Vergleich, „und gerade bei der jetzigen Show singen die Leute mit und erinnern sich zurück. Man erhält direkt eine Antwort.“

Vielleicht ist es dann auch die direkte Antwort, die er an dem von Dirk Böhling geschriebenen Stück schätzt: „Die 90er-Jahre haben wir als Jugendliche erlebt – das gemeinsame Erinnern, das macht den Reiz aus.“ Wobei er auch sagt: „Vieles wollte man auch vergessen.“

Bis Mai wird er die Rolle des Phillip Wöhlermann spielen, dann geht es erst einmal weiter zur nächsten Spielstation. Insgesamt habe er bereits viele Rollen spielen dürfen und viele Träume erfüllt bekommen. Dennoch hat er noch ein paar Rollen auf dem Wunschzettel, die er gerne mal spielen würde: „Im Musical ,Chicago‘, da gibt es eine Anwaltsrolle, in ,Elisabeth‘ könnte ich den Tod spielen“, zählt er auf, und überhaupt seien die klassischen Musicals wie „West Side Story“ oder „My Fair Lady“ sehr interessant, „auch, weil sie mal nicht von Andrew Lloyd Webber sind.“ Deswegen sei er auch gerne an Stadttheatern – „da ist man nicht so festgelegt.“

Zwei Aufführungen am Tag

Festgelegt auf ein einziges Genre ist Arne David, der seine Ausbildung an der Hamburger Stage School of Music, Dance and Drama genossen hat, ebenfalls nicht: „Ich mache überwiegend Musicals, doch ich schließe es auch nicht aus, reines Schauspiel zu machen.“ Ausgeschlossen sei jedoch der Bereich der Oper, da seine Stimme dafür nicht ausgebildet ist, und der Tanz: Da merke man das Alter dann doch, „die Stimme aber entwickelt sich weiter. Das ist interessant, wie sich die Stimme verändern wird. Das ist ja aber auch ein Hochleistungssport, den wir da betreiben.“

Der „Hochleistungssport“ bezieht sich dabei auf das sportliche Pensum, das die Akteure auf der Bühne des Theaterschiffs absolvieren: Von Freitag bis Sonntag gibt es täglich zwei Aufführungen des 90er-Jahre-Musicals. Doch man konditioniere sich, „wobei es schon mal vorkommen kann, dass der Sonntag etwas schwerfällig ist.“ Das wird das Publikum jedoch nicht bemerken: „Ich mache jede Vorstellung mit dem gleichen Einsatz und dem gleichen Energielevel. Jede Vorstellung ist einmalig.“ Denn auch das Publikum sei jedes Mal anders und genauso anders sei es, wenn eine Rolle mit einer anderen Kollegin oder einem anderen Kollegen besetzt wird: „Das hält uns wach, aber das ist ja auch das Spannende. Und da ist es auch egal, ob es eine große oder eine kleine Bühne ist.“

Weitere Informationen

Das Stück „Girlies – Gameboy – Gummibärchen“ wird noch bis Sonnabend, 2. Mai, auf dem Theaterschiff Bremen, Tiefer 104/Anleger 4, gespielt. Unter www.theaterschiff-bremen.de ist der Spielplan einsehbar.