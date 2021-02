In dem Format „Tanzende Briefe“ entwickeln die Teilnehmenden nach einer Schritt-für-Schritt-Anleitung ein Solo. Das Tanzwerk bietet seit mehreren Jahren verschiedene Projekte an. (Norbert Müller)

Wohl jede und jeder freut sich in der so tristen Zeit des Lockdown über schön gestaltete, individuelle Briefbotschaften. So läuft weiterhin die Aktion „Hoffnungsbriefe“ des Diakonischen Werkes. Und das Theater Bremen hatte im vergangenen Jahr Brieffreundschaften zwischen Publikum und dem Ensemble angeboten, um weiterhin Kontakte zu ermöglichen. Die Kulturschaffenden, von denen viele Soloselbstständige durch das Förderraster fallen, sind von der durch die Corona-Pandemie verursachten Krise besonders schwer getroffen. Dies gilt auch und gerade für Tänzerinnen und Tänzer.

Denn ihr Metier ist ohne den nahen Körperkontakt zu ihrem Gegenüber nicht vorstellbar. Und das ist auch bei den Choreografinnen des Tanzwerks in der Schildstraße nicht anders. „Sehr froh sind wir darüber, dass unsere Mitglieder uns während der Corona-Pandemie treu geblieben sind“, resümiert Christina Holte vom Tanzwerk Bremen, räumt aber auch ein: „Aber: Je länger der Lockdown dauert, desto mehr Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer melden sich ab. Und leider kommen natürlich nicht so viele neue Interessenten wieder dazu. Wir versuchen, immer wieder neue Formate zu finden“. Wie so viele andere Kulturschaffende hoffen auch die Choreografinnen des Tanzwerks auf einen Freiluft-Kultursommer. Der Plan ist, zusätzlich zu den anderen Angeboten, auch Kurse im Licht- und Luftbad anzubieten.

Unter Federführung der Choreografin Alexandra Benthin haben sich ihre Kolleginnen Anne-Kathrin Ortmann, Lena Holtz und Christine Stehno nun etwas Besonderes einfallen lassen. „Wir hoffen mit diesem Projekt in dieser schwierigen Corona-Situation unter Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln, Menschen in Bewegung zu bringen“, betont Christina Holte. Zusätzlich zu den 20 Online-Kursen, die sie in der Lockdown-Zeit geben und gegeben haben. Mit den „Tanzenden Briefen“ ist jetzt ein Format entstanden, das ganz auf die besonders gefährdete, ältere Zielgruppe ab 60 Jahren zugeschnitten ist und den Menschen ermöglichen soll, ein Stück weit der Isolation und Vereinsamung zu entkommen. Mitte März wird es beginnen.

Ein eigenes Tanzsolo zu gestalten und mit anderen in Briefkontakt kommen, sind einige der Inhalte dieser tanzenden Briefe. Durch detaillierte Anleitungen und kreative Aufgaben von professionellen Tanzpädagoginnen werden alle, die an dem Projekt teilnehmen, auf eine Tanzreise geschickt, in der ein eigenes Tanzsolo mit einer Schritt-für-Schritt-Erklärung entwickelt wird. Jede und jeder Briefempfänger dokumentiert und notiert die jeweiligen Ergebnisse und schickt sie, ähnlich wie bei einem Kettenbrief, an eine oder einen anderen Teilnehmenden, so wird es in einer Mitteilung des Tanzwerks erläutert. Ganz automatisch kämen die Teilnehmenden dadurch in Austausch und Verbindung. „Zum Ende des Projektzeitraums können sie dann einer Tanzdozentin persönlich ihr Solo zeigen, und, wenn sie möchten, ihre Performance filmen lassen“, resümiert Christina Holte.

Das Projekt wird gefördert durch Dis-tanzen/Dis-Tanz-Impuls im Rahmen von „Neustart Kultur“, einer Initiative der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Weitere Informationen

Der Teilnahme an dem Format „Tanzende Briefe“ ist für Tanzwerk-Mitglieder kostenfrei, für neue Interessierte kostet die Teilnahme 38 Euro. Um Anmeldung wird bis Mittwoch, 3. März, im Tanzwerk unter Telefon 7 62 28 oder per E-Mail an info@tanzwerk-bremen.de gebeten. Weitere Informationen gibt es unter www.tanzwerk-bremen.de im Internet.