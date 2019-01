Gedenken an die Opfer des NS-Rassenwahns: Im Januar legt das Kino City 46 seinen Schwerpunkt auf dieses Thema. (Frank Thomas Koch)

Bahnhofsvorstadt. Ein Schwerpunkt des Monats im Kommunalkino City 46, Birkenstraße 1, liegt auf dem Holocaust. Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee die Menschen im Vernichtungslager Auschwitz, und seit 1996 ist dieser Tag der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Bis heute sammeln Filmemacher und -macherinnen auf der ganzen Welt Schicksale und Fakten. Das City 46 präsentiert sechs Filme.

An diesem Montag, 7. Januar, 20 Uhr, wird der Film „Nebel im August“ (2016, Regie: Kai Wessel, nach dem Roman von Robert Domes, mit Ivo Pietzcker, Sebastian Koch, Fritzi Haberlandt) gezeigt. Er erzählt von einem 13-Jährigen, der Anfang der 1940er-Jahre als „nicht erziehbar“ in einer Nervenheilanstalt landet, in der Insassen getötet werden. Der Film wird in Kooperation mit der Kulturambulanz zur Ausstellung „Bremer Jugendfürsorge und Heimerziehung 1933-1945“ präsentiert. Achim Tischer, Leiter der Kulturambulanz, ist bei diesem Termin anwesend. Der Film läuft bis Donnerstag, 10. Januar, jeweils um 20 Uhr.

Der Film „Austerlitz“ zeigt den alltäglichen Tourismusbetrieb in den Gedenkstätten, der die NS-Gräuel zwar weder leugnet noch gutheißt, aber doch Kapital daraus schlägt. Zu sehen am Donnerstag, 10. Januar, 20.30 Uhr, und Montag, 14. Januar, 18 Uhr.

Der Dokumentarfilm „#uploading_holocaust“ erzählt, wie jungen Israelis auf ihrer politischen „Bildungsreise nach Polen“ der Holocaust näher gebracht wird. Die Doku im hebräischen Original mit Untertiteln zeigt, wie sich die Erinnerung an die Schoah durch die digitalen Medien verändert. Termine: 12. Januar, 18 Uhr, 13. Januar, 20.30 Uhr, 17., 19. und 20. Januar, 17.45 Uhr.

Claude Lanzmanns Film „Shoah“ (aus dem Jahr 1985) ist ein Monumentalwerk. Der neunstündige Film lässt Opfer und Täter des Holocaust zu Wort kommen. Die Recherche dauerte dreieinhalb Jahre. Claude Lanzmann starb 2018 mit 92 Jahren. Das Original mit Untertiteln wird in zwei Teilen gezeigt: am Dienstag, 15. Januar, 18 Uhr, 266 Minuten mit Pause, und am Mittwoch, 16. Januar, 18 Uhr, 284 Minuten mit Pause.

In der zweiten Monatshälfte werden zudem die Filme „Back to the Fatherland“ über zwei junge Israelis, die nach Deutschland und Österreich auswandern wollen, und „Nachlass“, über sieben Kinder und Enkel von Tätern und Holocaust-Überlebenden, gezeigt.