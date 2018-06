Das Podium im Festsaal der Bürgerschaft, darunter Bildungssenatorin Claudia Bogedan und Carsten Meyer-Heder, Spitzenkandidat der CDU für die nächste Bürgerschaftswahl. (Roland Scheitz)

Für Claudia Bogedan (SPD) spielen unter anderem Netzwerke in den Stadtteilen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht Alleinerziehende praktisch und vor Ort zu unterstützen. Die Bremer Bildungssenatorin hob deshalb auf einer von der Diakonie in der Bremer Bürgerschaft veranstalteten Diskussionsrunde die Bemühungen ihres Ressorts hervor, diese Netzwerke beispielsweise in Bremen-Nord oder in Tenever zu unterstützen. „Das Fatale ist, dass Alleinerziehende häufiger in Stadtteilen leben, in denen Nachbarschaften und soziale Bindungen weniger ausgeprägt sind. Ihnen fehlen darum vielfältige Alltagshilfen.“ Das habe natürlich etwas mit dem bezahlbaren Wohnraum, der in diesen Stadtteilen eher zu finden sei. Und damit war die Sozialdemokratin auch schon inmitten der vielfältigen Herausforderungen, denen Alleinerziehende sich gegenüber sehen.

Dabei war das Podium sich insgesamt einig: Alleinerziehende seien prinzipiell weder eine Rand- noch eine Problemgruppe in Bremen. Und doch hatte die Diakonie das Thema „Armut von Alleinerziehenden“ sehr bewusst in den Mittelpunkt einer öffentlichen Gesprächsrunde gestellt. Neben Bogedan sorgte auch der Spitzenkandidat der CDU für die kommende Bürgerschaftswahl, Carsten Meyer-Heder, dabei für ein mit politischem Spitzenpersonal besetzte Podium.

Landesdiakoniepastor Manfred Meyer machte zum Auftakt deutlich, warum das evangelische Hilfswerk ihre Diskussion für notwendig hält: Weil knapp die Hälfte der Alleinerziehenden in Bremen auf Grundsicherung angewiesen ist und der Anteil der Erwerbslosen mit hohem Armutsrisiko hier gegen den Bundestrend sogar noch steigt. „Es gibt die Erwartung, dass Alleinerziehende durch eine berufliche Tätigkeit auf eigenen Füßen stehen und gleichzeitig eine unflexible Arbeitswelt, die das verhindert“, sagte Meyer.

Weite Teile der Debatte drehten sich daher um die Frage, was die Politik tun kann, um diesen Widerspruch aufzulösen. Ingo Schierenbeck, Hauptgeschäftsführer der Arbeitnehmerkammer Bremen verwies dabei vor allem auf den rechtlichen Rahmen. Er forderte neben dem prinzipiell schon bestehenden Rechtsanspruch auf Teilzeit auch das Rückkehrrecht der Betroffenen in Vollzeit. „Auch die Möglichkeiten, Teilzeitbeschäftigung aus betrieblichen Gründen zu verweigern, sollten zumindest präzisiert werden.“ Das Gesetz sei an dieser Stelle sehr weich formuliert und lasse den Unternehmen großen Interpretationsspielraum.

Ingeborg Danielzick, Leiterin des kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt, war sich darin mit Schierenbeck zwar einig, äußerte aber praktische Zweifel. „Welche alleinerziehende Frau – und es sind zu 90 Prozent Frauen – wird mit dem Gesetzbuch wedeln, wenn es um ihren Arbeitsplatz geht?“ Zugleich zitierte Danielzick zahlreiche Alleinerziehende, die in Interviews für eine Ausstellung des kirchlichen Dienstes fast durchgehend betonten, wie wichtig es ihnen sei, auf eigenen Füßen zu stehen und ihr Leben durch eine Arbeit zu finanzieren. „Das Bild, hier werde nur auf Geld vom Staat gehofft, ist grundfalsch.“

Dennoch wurde mehrfach betont, das Fragen der Existenzsicherung, an vielen Stellen allein die Bundespolitik betreffen. Diakoniepastor Meyer forderte, dass zahlreiche bislang zersplitterte finanzielle Hilfen vom Kindergeld, über Elterngeld bis zu Kinderzuschlägen beim Wohngeld endlich zu einer Art Kindergrundbedarf zusammen geführt werden. „Um es deutlich zu sagen: Wer Grundsicherung bezieht, muss sich die meisten weiteren Hilfen darauf anrechnen lassen.“ Von steuerlichen Erleichterungen profitiere diese Gruppe natürlich auch nicht. „Durch Instrumente wie den Kinderfreibetrag, genießen Menschen mit hohen Einkommen sogar mehr staatliche Förderung, als armutsgefährdete Alleinerziehende.“

CDU Spitzenkandidat Meyer-Heder bettete das Thema in einen Gesamtblick auf die Bremer Wirtschaft ein. „Wir brauchen insgesamt mehr Arbeitsplätze in Bremen, dann ergeben sich auch neue Möglichkeiten flexiblerer Beschäftigung, die die Belange von Alleinerziehenden berücksichtigt“, sagte der CDU-Spitzenkandidat. Er verwies auf vielfältige Arbeitszeitmodelle auch für Alleinerziehende in seinem Software-Unternehmen Neusta. Darum sah er auch Arbeitgeber in der Verantwortung, von denen manche „zu konservative und traditionelle Vorstellungen“ zu Themen wie Arbeitszeit und Anwesenheit pflegen, wie Meyer-Heder es formulierte. Er war sich aber sicher, dass der zunehmende Fachkräftemangel zum Umdenken zwinge. „Das Problem wird sich auf lange Sicht lösen.“

Einen solchen Automatismus mochte Bogedan nicht erkennen. „Die Arbeitszeitgesetze sind ja nicht vom Himmel gefallen“, sagte die Senatorin. Auch Schierenbeck sah eine Diskussion über die Frage, wie man Unternehmen die Einstellung von Alleinerziehenden etwa mit Fördergeldern schmackhaft machen könnte, als Irrweg an. "Es ist eben nicht so, dass Alleinerziehende ihren Arbeitgeber belasten, weil sie angeblich häufiger wegen Krankheit ausfallen. Ganz im Gegenteil: Sie fühlen sich einem Arbeitgeber, der ihren Bedürfnissen entgegenkommt, meistens besonders verpflichtet."

Danielzick verwies auf eine häufig fehlende Berufsausbildung. Das betreffe allein in Bremen rund 2500 junge alleinerziehende Frauen mit einem oder mehr Kindern. „Das verhindert jeden Einstieg in den Arbeitsmarkt und damit ein eigenständiges Einkommen, weil viele Betroffene eben keine Fachkräfte sind.“ Man müsse daher betriebliche Ausbildungen auch in Teilzeit anbieten. Die Bürgerschaftsabgeordnete Birgit Bergmann (FDP) schlug flexible Ausbildungsmodule vor, die Alleinerziehende zeitlich bewältigen könnten. „So könnte Schritt für Schritt eine berufliche Qualifikation erreicht werden.“