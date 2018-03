Martin Eikenberg, der heutige Direktor des Institutes für Allgemeine Hygiene, Krankenhaushygiene und Umwelthygiene am Klinikum Bremen-Mitte, wird am 25. März vier öffentliche Vorträge halten – zur Geschichte des 125 Jahre alten Instituts und zu aktuellen Fragen der Klinikhygiene. (Kerstin Hase)

Multiresistente Keime in der Hunte, der Aller und an einer Badestelle am Zwischenahner Meer: Die Beiträge des Fernsehmagazins "Panorama" und der "Heute Show" überraschen Martin Eikenberg, den Direktor des Instituts für Allgemeine Hygiene, Krankenhaushygiene und Umwelthygiene, nicht wirklich. „Wir haben die Erreger auf den Feldern, im Abwasser, in Seen und Flüssen. Deshalb müssen wir auch im Krankenhaus damit rechnen, dass unsere Patienten besiedelt sind, um die richtigen Gegenmaßnahmen zu ergreifen“, betont der Mediziner, der am Sonntag, 25. März, einen kleinen Vortragsmarathon vor sich hat.

Der Hygiene-Infotag ist nicht der Aktualität geschuldet, sondern war von ganz langer Hand geplant: Am heutigen Donnerstag, 22. März, wird das Institut 125 Jahre alt. Zum Jubiläum ist am Sonntag, 25. März, von 11 bis 16 Uhr die Bildungsakademie, Haus 7 auf dem Gelände des Klinikums Bremen-Mitte, für die Allgemeinheit geöffnet. Der Eintritt ist frei. "Machen Sie mit beim Wissensquiz. Riskieren Sie einen Blick durchs Mikroskop oder informieren Sie sich rund um alltägliche Hygienefragen", rührt die Gesundheit Nord die Trommel für den Aktionstag mit Vorträgen, Ratespielchen, Kinderschminken, Kaffee und Kuchen.

Zur unmittelbaren Vorgeschichte des Bremer Instituts für Allgemeine Hygiene, Krankenhaushygiene und Umwelthygiene gehörte die Cholera-Epidemie in Hamburg. 8600 Tote waren 1892 zu beklagen. Anders als in Bremen wurde in Hamburg damals Flusswasser noch ungefiltert in die Haushalte geleitet. Die Angst ging um, und die Politik sah sich gezwungen zu handeln. Um frühe Diagnosen zu ermöglichen, wurden in vielen Städten, die Krankenhäuser hatten, Bakteriologische Institute eröffnet.

Das erste Hygiene-Institut der Welt war schon 1879 in München gegründet worden, sieben Jahre, nachdem der Breslauer Botaniker und Mikrobiologe Ferdinand Julius Cohn seine bahnbrechenden „Untersuchungen über Bakterien“ veröffentlicht und damit eine neue Forschungsrichtung ins Leben gerufen hatte. Max Pettenkofer, der in München Pharmazie und Medizin studiert, sich dann der Chemie zugewandt und im Gießener Labor von Justus von Liebig gearbeitet hatte, war der erste Direktor des Münchener Instituts. Er gilt als einer der Väter der modernen Hygiene und etablierte sie als eigenständigen Bereich der Medizin.

Auch ihm war es zunächst einmal darum gegangen, die Cholera einzudämmen. Mit dem in Clausthal geborenen Bakteriologen Robert Koch, dem Direktor des Instituts für Infektions-Krankheiten in Berlin und Entdecker des Tuberkulose-Erregers, lieferte er sich einen erbitterten wissenschaftlichen Streit: Waren vor allem die Umweltbedingungen für die Ausbreitung der Cholera verantwortlich oder etwa doch Keime? Um Robert Koch Irrtümer nachzuweisen, trank Max von Pettenkofer am 7. Oktober 1892 mit Cholerabakterien verseuchte Flüssigkeit. Er reagierte mit heftigem Durchfall, blieb aber gesund, weil er eventuell aufgrund einer früheren Erkrankung resistent war. Dass Koch Recht behalten sollte, traf ihn allerdings sehr.

Das Bremer Hygiene-Institut wurde am 22. März 1893 eröffnet. Gründungsdirektor Heinrich Kurth hatte noch kein Team im eigentlichen Sinne. Ein Labordiener half ihm, und er hatte einen Assistenzarzt aus der Krankenanstalt an seiner Seite. Auf einem Foto, ebenfalls aus der Kaiserzeit, sind immerhin schon zwei Laborantinnen zu sehen. Eine der Frauen sitzt hinter einem Mikroskop, die andere sortiert möglicherweise gerade Proben ein.

Seit 1899 ist das Institut in Haus 9 auf dem Gelände des Klinikums Bremen-Mitte. In Haus 7 spricht Martin Eikenberg am Sonntag um 11.30 Uhr über "Die Cholera und das Hygiene-Institut in Bremen", um 12.30 Uhr über Keime und Infektionskrankheiten, um 14.30 Uhr über Hygiene im Alltag, auf Reisen und im Krankenhaus und um 15 Uhr über ein weiteres Problem, das seit Jahrzehnten auf seine Lösung wartet und unterdessen immer größer wird: "Multiresistente Erreger: Welche Gefahren bedrohen uns?" Ein kurzer Vortrag über Fußhygiene wird dazwischengeschoben: Olaf Bullert, der als Hygienefachkraft am Klinikum Bremen-Nord arbeitet, erläutert um 14 Uhr, worauf man achten sollte.