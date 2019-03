Dompastorin Ingrid Witte feiert Dienstjubiläum. (MATTHIAS HOLTHAUS)

„Ich war die erste Frau am Dom mit voller Stelle“, sagt Pastorin Ingrid Witte, die seit 25 Jahren als Dompredigerin in der knapp 10 000 Mitglieder großen evangelischen St.-Petri-Gemeinde tätig ist. Vorher gab es zwar bereits das Ehepaar Flügger, allerdings bekleidete Babett Flügger nur eine halbe Stelle. „Heute muss man diesen Umstand nicht mehr betonen“, sagt sie, „doch ich glaube, es war etwas Besonderes, dass sich der Dom bereits 1993 darauf verständigt hat, eine Frau auf die volle Stelle zu wählen.“

Zuvor ist die 1960 geborene Ingrid Witte schon ein wenig herumgekommen: Zuerst hat sie in Hamburg Biologie studiert, bevor sie sich der Theologie gewidmet hat. Danach folgten zwei Jahre in Wien an der Theologischen Fakultät („Das war eine schöne Zeit“) und anschließend Göttingen. Im November 1990 als Pastorin ordiniert, war sie zuerst in der Kirchengemeinde Walle und anschließend im Dorfbezirk St. Magnus tätig. Danach waren Blumenthal, Rablinghausen und die Egestorff-Stiftung in Tenever Stationen. „Zuerst wird man herumgeschickt, das ist bei jedem so, und nach einem Jahr kann man sich dann bewerben“, erzählt sie. „Ich fand das interessant: In Walle zum Beispiel hatte ich eine ganz normale, traditionelle Gemeinde, in St. Magnus bin ich im Dorfbezirk herumgefahren und habe Gottesdienst gehalten.“ Lönhorst, Eggestedt und Brundorf hießen da die Orte, bevor es dann die Innenstadt von Bremen wurde. „Ich wollte immer im Team arbeiten, ich wollte immer Kollegen haben“, betont sie, und das war und ist in der Gemeinde St. Petri gegeben: Mit Henner Flügger und Christian Gotzen hat sie derzeit zwei weitere Kollegen an ihrer Seite, Peter Ulrich hat sich jüngst in den Ruhestand verabschiedet.

Normalerweise sei es so, dass man nach zehn Jahren mal die Gemeinde wechselt, berichtet Ingrid Witte – auch das also eine Besonderheit, die lange Verweildauer. Und dennoch: „Man wird immer wieder mal gefragt, Sie sind aber auch neu hier? – das ist speziell St. Petri. Als Innenstadtgemeinde wissen die Leute oft nicht, was in der Gemeinde passiert.“ Es passiert eine ganze Menge: Trauungen, Taufen, Beerdigungen, aber auch Gesprächskreise über ethische Themen, wo man Antworten in biblischen Texten sucht, das sind nur einige Aufgaben, denen sich Ingrid Witte stellt. „Ich habe aber auch viel Kirchenpädagogik gemacht und viele Freizeiten für Familien, ältere Menschen oder Jugendliche.“

Die Arbeit mit Jugendlichen und Konfirmanden gehört seit 2010 nicht mehr zu ihren Aufgaben, seither ist sie nur noch mit einer halben Stelle in der Domgemeinde tätig. Mit der anderen halben Stelle sind neue interessante Aufgaben hinzugekommen. „Kirche in der Stadt“ heißt einer dieser Aufgabenbereiche, sie ist für die Schausteller im Land Bremen zuständig, zudem ist sie Weltanschauungsbeauftragte der Bremischen Evangelischen Kirche. Fragen zu Freikirchen und anderen christlichen Gruppen beispielsweise kommen da auf, aber auch zu Sekten: „Wobei wir diesen Ausdruck gar nicht mehr verwenden. Es gibt zwar noch Risikogruppen, doch richtige Sekten gibt es kaum noch“, sagt Ingrid Witte. Scientologen und Verschwörungstheoretiker zum Beispiel seien sich recht ähnlich: „Man glaubt daran, weil es die Welt so schön einfach macht. Und durch die sozialen Medien wird es mehr.“ Die Kirche hingegen verspreche nicht ,Du kommst in den Himmel‘ – das ist natürlich ein Manko für uns.“ Und auch im Radio ist Ingrid Witte regelmäßig zu hören: Einmal im Jahr ist sie bei Radio Bremen 2 zu Gast und spricht sechs Morgenandachten ein, die um 5.55 Uhr sowie um 10.30 Uhr zu hören sind.

Eine weitere zentrale Aufgabe liegt Ingrid Witte ebenfalls sehr: Gottesdienste. „Ich predige gerne. Es ist ein schöner Anlass, Menschen einzuladen, um über die Geschichte der Bibel nachzudenken und sie mit dem eigenen Leben zu verknüpfen. Und zusammen mit guten Musikern wie bei uns hat man noch mal ein Element mehr, um die Leute anzusprechen.“ Ansprechend ist auch das ferne Ziel, das Ingrid Witte mit Gemeindemitgliedern seit einigen Jahren ansteuert: „Ich habe mal einen Wanderurlaub in Albanien gemacht und dort festgestellt, dass es dort eine friedliche Koexistenz zwischen Christen und Muslimen gibt. Und ich wollte der Gemeinde zeigen, dass das möglich ist.“ Die Gruppe sei erstaunt und begeistert gewesen, und nach einer Kulturreise 2017 folgte eine Wanderreise in die Berge 2018: „Das ist ein wunderschönes Land“, schwärmt sie.

Was wünscht sie sich für die Zukunft? „Weiterhin viele interessante und bereichernde Begegnungen mit den Menschen in der Gemeinde. Und dass ich noch eine lange Zeit Ideen für eine lebendige Verkündigung habe.“ Langweilig werde es in der Gemeinde nie.