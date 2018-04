Marianne Schnakenberg aus Lilienthal und Norbert Braun aus dem Viertel. (fotos: Hanna Steiner)

Was Menschen bewegt, kann Privates sein oder von gesellschaftlicher Bedeutung: die Gesundheit, die Familie, der Garten oder auch die Digitalisierung, Flüchtlinge, der Rechtsruck. Die Senioren-Theatergruppe des Bürgerhauses Weserterrassen hat – getreu dem Motto „Das Private ist politisch“ – Privates auf der politischen Ebene weiter gedacht und ein neues Stück mit dem Titel „Was uns bewegt“ erarbeitet. Die Premiere am Freitag, 20. April, um 19 Uhr ist ausverkauft.

Was dieses runde Dutzend Frauen zwischen 65 und 75 und den einzigen Mann der Truppe umtreibt, das sind Flüchtlinge, unterschiedliche Kulturen, Bedrohungen von rechts, Automatisierung und Digitalisierung. Es sind aber ebenso auch die Krankheiten des Alters und der daraus folgende, immer kleiner werdende Aktionsradius – nicht zuletzt als Folge von Armut.

Aber dann wird eben der „Alte-Leute-Blues“ gesungen: „Alte Leute sind gebrechlich und sie leiden ganz beträchtlich, haben viele Zipperlein…“ Das Bild auf der Bühne zeigt allerdings ganz etwas Anderes: Die Seniorinnen und der Senior singen von Rückenbeschwerden und Arthrose und tanzen dazu mit ihren Krückstöcken – Lebensfreude kontra Zipperlein. Wer diese Frauen und den einzigen Mann der Gruppe spielen sieht und hört, begreift, dass auch das Alter voller Lebensfreude stecken kann.

In den Proben wird gefeilt, gekürzt, geändert mit viel Gelächter und Selbstironie unter strenger, aber humorvoller Anweisung von Regisseur Sascha Heuer. Er hat die fantasievolle Truppe fest im Griff. Musik an und los: „Hildegard, sprich zu den Garderobenständern da hinten, da sitzt das Publikum! Bitte noch einmal von vorne.“ Auftritt Clowns: „Oh, ich habe meine rote Nase vergessen!“ Macht nichts, weiter spielen. Flüchtlinge heute und Fluchterfahrungen von 1945 in Deutschland: „Laufen, immer nur laufen. Nässe, Hunger, Durst, Hilflosigkeit.“ Und auf dem Balkon die Frau, die das sieht und wegschaut: „Was geht mich das überhaupt an? Da hab ich doch ganz andere Sorgen. Ich kümmere mich nur noch um meine Blumen.“ Der Regisseur ist zufrieden: „Das war schon total gut so!“

Eine Szene wird Genehmigung der Berliner Schaubühne gespielt, in leicht abgeänderter Form. Sie behandelt die „Re-Christianisierung des Abendlandes“ mithilfe der AfD-Politikerin und Oldenburger Herzogin Beatrix von Storch, dargestellt von Norbert im nachthemdähnlichen Edelgewand. Deren Angestellte spielen im Schloss etwas nach, das sie angeblich selbst erlebt haben: Wie der Geist des herzoglichen Großvaters Johann Ludwig Graf von Schwerin, Reichsfinanzminister von 1932 bis 1945, in seine Enkelin gefahren sei. Auf diese Szene folgt eine aus dem realen heutigen Leben mit dem Arbeitstitel „Angst“: Menschen, die gegen Rechts aufstehen, wird gedroht: „Wir kennen dich, wir wissen, wo du wohnst, wo du arbeitest, wo deine Kinder zur Schule gehen…“

Bedrohliches, Allzumenschliches, Komisches – was sie bewegt, bringt die in acht Jahren mit ihrem Regisseur zusammengewachsene Truppe auf die Bühne der Weserterrassen, mit dem Ziel, auch im Publikum mentale Bewegung zu erzeugen. Das dürfte ihr gelingen.

Die Premiere im Bürgerhaus Weserterrassen ist ausverkauft. Für die Aufführungen am Sonntag und Freitag, 22. und 27. April, um 19 Uhr gibt es laut Claudia Strauße noch wenige Restkarten. Nachfragen unter der Telefonnummer 549 49-0.