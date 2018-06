Ließen in der Unteren Rathaushalle das Skiffle-Fieber wieder aufleben: Hartmut Emig, Klaus Martens und Kurt Sommer (v.li.). (Walter Gerbracht)

Altstadt. Ernst Steinhoffs Mutter konnte es nicht fassen: Da fiel aus dem Briefkasten doch tatsächlich ein Brief aus den USA. „Was hast Du denn mit Amerika zu tun?“, wunderte sie sich. Ganz einfach: Der Bremer Pennäler himmelte die Leinwandgöttin Marilyn Monroe an. Also adressierte er kurzerhand den Brief mit der Bitte um ein Autogramm an Mrs. Marilyn Monroe, Hollywood USA. Und der mysteriöse Brief aus Amerika enthielt ein sexy Konterfei, von dem platinblonden Männertraum mit rotem Kuli signiert. Erwin Steinhoff schwärmte allerdings nicht nur für die Monroe, sondern auch für die Skiffle-Musik, die der Sender AFN (American Forces Network) aus Bremerhaven ausstrahlte.

Der pensionierte Lehrer war jetzt unter den Zuhörern der von Kurt Sommer organisierten Zeitzeugen-Runde „Bremer Schülerschaft im Skiffle-Fieber“ im Rahmen der Ausstellung „Trau keinem über 30 - Schule und Jugendkultur 1960 bis 1975“, die das Schulmuseum Bremen bis Sonntag, 1. Juli, in der Unteren Rathaushalle zeigt. Und Steinhoffs Erfahrungen decken sich mit denen der vier Zeitzeugen Hartmut Emig, Klaus Martens, Kurt Sommer und Gert Suchodolski, die sich, moderiert von Museumsleiterin Frauke Hellwig, an ihre wilde Jugendzeit erinnerten. Damals spielte Ernst Steinhoff in Diepholz in einer Skiffle-Band. Und das, obwohl seine Mutter davon träumte, dass ihr Sohn eine Karriere als Konzertpianist einschlagen sollte. In den späten 1950-er Jahren und frühen 1960-er Jahren entbrannte zwischen den Generationen ein Glaubenskrieg um das Lebensgefühl, die sich im Musikgeschmack manifestierte. Ein Glaubenskrieg, der mit harten Bandagen ausgefochten wurde.

Düstere Prophezeiungen

So drastisch wie Steinhoffs Schuldirektor reagierten zu dieser Zeit viele andere auch. Er prophezeite seinem Zögling: „Aus Ihnen wird höchstens mal ein Müllwerker“ und fügte hinzu: „In meinem deutschen Gymnasium wird nämlich keine Hottentotten-Musik gespielt.“ Die strafenden Konsequenzen waren für Steinhoff gravierend: 1956 flog er in Diepholz vom Gymnasium und schaffte es mit viel Glück, auf den letzten Drücker noch auf der Wirtschaftsoberschule an der Dechanatstraße in Bremen aufgenommen zu werden. Der Liebe zur Musik ist er immer treu geblieben und spielte in verschiedenen Bands. Hauptberuflich wurde er übrigens Lehrer und gehörte 1969 dem Planungsausschuss zur Gründung der ersten Bremer Gesamtschule an, der Gesamtschule Bremen-West. Wenn man so will, die späte Rache an seinem erbarmungslos Direktor. Ähnliche Repressalien widerfuhren Klaus Martens. „Mein Klassenlehrer hat mich gehasst wie die Pest und mich mit dem Schulverweis bedroht“, erzählte er.

Nicht ohne Grund avancierte der schwarze Protestsong „We shall not be moved!“ zu einer Hymne der damals jugendlichen ­Skiffle-Helden. Nein, sie würden keinen Zentimeter weit vor dem konservativen ­Establishement zurückweichen. Nicht von ungefähr avancierte der Song neben „We shall overcome“ zu einer Hymne der von Martin Luther King angeführten amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Als Hartmut Emig an der Gitarre, Klaus Martens am Banjo und Kurt Sommer an der Ukulele und später mit Metallfingerhüten am gläsernen original US-amerikanischen Waschbrett zum Auftakt und zum Abschluss ihrer Diskussionsrunde in der Unteren Rathaushalle „We shall not be moved“ anstimmten, da wurde im Publikum kräftig mitgesungen und mitgeswingt. Und das machte den alten Showhasen sichtlich Spaß. „Vielleicht haben wir ja damit ein Skiffle-Revival ausgelöst“, so ihre Hoffnung. In „We shall not be moved“ heißt es unter anderem: „Wir stehen und kämpfen zusammen, schwarz und weiß zusammen“.

Skiffle ist der revolutionäre Soundtrack des Lebens der Armen und Entrechteten, der seine Wurzeln in der Folk- und Gospel-Musik hatte. Berühmte Protagonisten der Szene waren beispielsweise Chris Barber und Lonnie Donegan. Das erzählte der renommierte Lyriker Klaus Martens. Er muss es wissen. Schließlich gründete er 1994 an der Universität des Saarlandes das Center for American and Canadian Studies. Und so spielte die Combo auch den „Worried Man Blues“ und den Song „Midnight Special“, der davon erzählt, dass ein Inhaftierter die Lichter des Nachtzuges vorrüberrauschen sieht und sich an seine verlorene Freiheit erinnert. Johnny Cash sollte später eine ähnliche Thematik aufgreifen. Wie überhaupt die kurze, heiße Phase des Skiffle, der allerdings nur wenige Jahre überleben sollte, zur Wiege anderer musikalische Stilrichtungen wurde: Beispielsweise des Rock‘n‘Roll und des Jazz. Ohne Skiffle also kein Elvis, keine Beatles und keine Rolling Stones. Parallel zum Skiffle entwickelten sich der Dixieland und der New Orleans Jazz. Zunächst habe man gemeinsam mit den Jazz-Men gespielt, später seien dann viele in die Jazz-Szene abgewandert. Darauf wies der Amerikanistik-Experte Klaus Martens hin.

Kein Wunder also, dass nicht nur den Lehrern, sondern auch den bildungsbürgerlichen Elternhäusern das Skiffle-Fieber ihrer Sprößlinge ein Dorn im Auge war. „Die sind fast durchgedreht, als sie diesen Rhythmus und diesen Groove gehört haben“, erinnerte sich Hartmut Emig, der später Musikpädagogik studierte und unter anderem als Dozent, Musikproduzent und Chorleiter tätig war, auch in der Kulturwerkstatt Westend. Vielleicht lässt sich auch so erklären, weshalb kaum junge Frauen in der Bremer Skiffle-Szene aktiv mitmischten, im Gegensatz zu Großbritannien. „Ein anständiges Mädchen tut so etwas nicht“, so die maßregelnde Ansage an die höheren Töchter, die höchstens Klavier, aber nicht Gitarre spielen lernen durften. „Wir hatten keine Noten und oft auch keine Texte, sodass wir nicht einmal wussten, was wir da eigentlich im Kauderwelsch sangen. Wir haben uns mit Begeisterung auf die Lieder gestürzt und nur nach Gehör nach Schallplatten frei von der Leber weg gespielt. Die Musik war ohne musikalische Vorkenntnisse leicht zu reproduzieren und sie ging direkt ins Blut. Das war ein wunderbares Erlebnis“, erinnerten sich Klaus Martens und Hartmut Emig.

„Die Glocke, die viele von uns bis dahin gar nicht von innen kannten, war 1961 ausverkauft, als dort 20 verschiedene Gruppen die großen Skiffle-Schülermeisterschaften austrugen, die vom Arbeitskreis Bremer Schülerringe organisiert wurden“, erzählte Kurt Sommer, der aus einem Arbeiterhaushalt stammt und später als studierter Elektrotechniker bei dem Raumfahrt-Unternehmen OHB Karriere machte. Seit vielen Jahren singt er gemeinsam mit der Bremer Chorwerkstatt politisch bewegte Lieder. Damals traten Hartmut Emig, stolzer Schulmeister des Jahres 1961, und Klaus Martens mit ihrer ABC Skiffle Group gegen Kurt Sommer und Gert Suchodolski mit ihren Jiggle Chaps in Schlips und Kragen an und wurden trotz aller Erfolge von ihren Eltern mit Nichtachtung gestraft. Gert Suchodolski erinnert sich an diese von vielen als bleiern empfundene Zeit, in der die Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes einfach totgeschwiegen wurden. „Erst 1966 sahen wir dann Filme über Auschwitz und waren zutiefst schockiert“, erinnert sich Suchodolsky, der wie Emig das Gymnasium Hamburger Straße besuchte und dort später Kunstlehrer war.