Mit Mikroplastik im Alltag befassten sich Luisa Rick und Marit Bredehorst. (PETRA STUBBE)

148 Projekte aus 18 verschiedenen Schulen, 284 Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Der mittlerweile elfte „Jugend forscht“-Regionalwettbewerb Bremen-Mitte zog so viele Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler wie noch nie in das Universum an der Wiener Straße. Unter dem Motto „Frag nicht mich. Frag Dich“ stellten sie die Ergebnisse ihrer Forschungen in den Fachgebieten Chemie, Technik, Biologie, Physik, Arbeitswelt, Mathematik und Informatik sowie Geo- und Raumwissenschaften vor. Und in diesem Jahr hatten sie dafür erstmals sogar an drei Tagen die Möglichkeit, ihre Arbeiten zu präsentieren.

„Wir könnten bei drei Tagen mit unserer zur Verfügung stehenden Fläche maximal auf 210 Projekte gehen“, sagt Bernd Becker, Patenbeauftragter und Projektleiter seitens des Universums. „Mit unserer Veranstaltung sind wir bei ,Jugend forscht´ immer unter den ersten drei. Wir haben Wachstumsmöglichkeiten, die drei Tage wirken sich positiv aus. Und das soll auch so bleiben.“ Auch Wettbewerbsleiter Stephan Leupold begrüßt die Ausweitung des Wettbewerbs von zwei auf drei Tage. „Wir wollen einen schönen Wettbewerb und keine Massenveranstaltung, deswegen haben wir nun drei Tage. Dabei gab es noch weitaus mehr Anmeldungen“, erzählt er. „Die finden dann im nächsten Jahr statt. Aber jetzt ist das mit drei Mal 50 Ständen eine gute Größe und gut handhabbar und überschaubar.“ Ohne die Profis vom Universum sei der Wettbewerb so auch nicht machbar, ist er überzeugt. „Ohne eine solche Expertise ist man dann doch ein wenig aufgeschmissen.“

Große „Jugend forscht“-Familie

Die angenehme Atmosphäre schätzt Bernd Becker besonders: „Die ist toll, genauso wie der direkte Austausch. Das ist eine große ,Jugend forscht’-Familie, jeder kann jeden ansprechen.“ Darüber hinaus habe man in den vergangenen Jahren ein großes Unterstützernetzwerk aufbauen können, mit der Universität etwa, der Jacobs University oder verschiedenen Forschungseinrichtungen wie der Fraunhofer-Gesellschaft. „Wenn man mit Schule nicht mehr weiterkommt, können sich die jungen Forschenden an solche Institutionen wenden“, zeigt Bernd Becker einen Vorteil auf. Und einen weiteren Vorteil benennt Stephan Leupold: „Man kann sich die ,Jugend forscht´-Arbeit gegebenenfalls auch als Note fürs Abitur anrechnen lassen.“

Die „Jugend forscht“-Arbeit von Luisa Rick und Marit Bredehorst vom Alten Gymnasium beschäftigt sich mit „Mikroplastik im Alltag“. Ihr Ziel ist es, die Filterung von Mikroplastik zu untersuchen und gleichzeitig aufzuzeigen, wie schwer solch eine Filterung eigentlich ist. Dieses Feld sei noch wenig erforscht, sagt die 15 Jahre alte Marit Bredehorst. „Wir haben es mit einem Teefilter getestet, mit einem mechanischen Filter aus Metall und mit einem ,PTFE’-Filter.“ Der PTFE-Filter, auch Polytetrafluorethylen-Membranfilter genannt, kommt vor allem bei der Filterung von Luft in Reinräumen zum Einsatz. „Wir haben uns bei Hansewasser einen Termin geben lassen und haben Fragen zum Filtern von Mikroplastik gestellt“, erläutert die 14-jährige Luisa Rick die Vorgehensweise. „Auf dieser Grundlage haben wir unseren Versuch aufgebaut.“ Beim ersten Versuch mit dem Teefilter haben die Schülerinnen 30 Gramm Hautpeeling in den Filter hinein gefüllt und Wasser durchlaufen lassen. Anschließend konnten sie sehen, dass sich Mikroplastik abgesetzt hat. „Wir haben uns schon erschrocken, dass so viel Mikroplastik drin war“, sagt Marit Bredehorst. Beim mechanischen Filter und beim PTFE-Filter haben sie mit einer großen Spritze 30 Gramm Hautpeeling mit 50 Milliliter Wasser durch sechs Filter mit unterschiedlichen Maschengrößen gespritzt.

Mikroplastik ist überflüssig

Außerdem haben sie mit einem Polyesterpullover experimentiert: Sie haben das Kleidungsstück in einem Eimer gewaschen und 50 Milliliter des Waschwassers abgezogen und in 18 Gefäße gefüllt. Auch dieses Wasser haben sie durch verschiedene Filter gedrückt. Sowohl beim Peeling als auch beim Pullover war das Ergebnis klar: Je feiner die Maschen der Filter, desto mehr Mikroplastik blieb hängen. Ihr Urteil ist daher eindeutig: „Mikroplastik ist überflüssig“, sagt Marit Bredehorst und Luisa Rick ergänzt: „Der Abrieb von Walnussschalen oder auch Zucker kann Peeling ersetzen.“ Und mit Blick auf ihre Versuche sagt sie: „Es ist mit mechanischen Filtern aus Metall möglich, in Kläranlagen Filter zu bauen. Mit PTFE-Filtern geht das nicht, die gehen schnell kaputt und sind sehr empfindlich. Metall hingegen kann man wiederverwenden und diese Filter sind leicht zu reinigen.“ Eine Handyhülle mit Abstandssensor hat der zwölf Jahre alte Simon Schiebel von der Oberschule an der Schaumburger Straße entwickelt: Nützlich für „Smombies“, also Menschen, die stets auf ihr Smartphone starren und ihre Umwelt nicht mehr wahrnehmen.

„Die Handyhülle hat einen Ultraschallsensor wie bei einer Einparkhilfe im Auto“, erklärt er. „Beim Auto piept es, wenn es gefährlich wird, doch wenn ein Smombie Kopfhörer trägt, hört er das nicht.“ Deshalb hat er einen Unwuchtmotor in die Hülle eingebaut, der über den Ultraschallsensor aktiviert wird und den Smombie durch Vibration warnt, wenn ihm Menschen oder andere Hindernisse zu nahe kommen. Die Hülle hat er erst gezeichnet und dann per 3-D-Drucker ausgedruckt, auf einen „Arduino“ genannten kleinen Computer hat er das Programm gespielt, das er im Internet gefunden und für seine Zwecke umgeschrieben hat.

Mit Schall etwas anderer Art haben sich Flora Nauermann aus dem Viertel und Anna Gätjen aus der Neustadt beschäftigt. Die beiden 13 Jahre alten Schülerinnen des Gymnasiums an der Hamburger Straße wollten die Atmosphäre des Klassenraumes verbessern. „Wir wollten mit Schallabsorbern erreichen, dass es nicht so laut ist“, erklärt Anna Gätjen die Versuchsmotivation. Mit Dämmholzfaserplatten haben sie dann sogenannte „Porenabsorber“ gebaut, „das war die einzige Möglichkeit, Absorber alleine und mit wenig Geld und wenig Fachwissen zu bauen“, sagt sie. Anschließend haben sie die Absorber in verschiedene Bereiche des Klassenraums gestellt und den Schall per Computer visualisiert: „Das Ziel ist, dass die Klasse die Absorber nachbauen kann, wenn sie Probleme mit Lärm hat“, sagt Flora Nauermann. Und Anna Gätjen hat einen Tipp: „Am besten ist es, wenn man sie in die Ecken stellt. Die Ecken sind die Problempunkte des Raums.“