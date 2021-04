Solar und Ästhetik schließe sich nicht per se aus, sagt der Bremer BUND-Vorsitzende Klaus Prietzel und nennt dem Schwachhauser Umweltausschuss als Beispiel dieses Gebäude an der Eislebener Straße in der Vahr. (PETRA STUBBE)

50 Megawatt Strom werden in Bremen aktuell pro Jahr über Photovoltaikanlagen produziert. 1000 Megawatt könnten es sein, betonte Klaus Prietzel jetzt im Schwachhauser Umwelt- und Klima-Ausschuss. Der Vorsitzende des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Bremen wirbt deshalb zurzeit in den Stadtteilbeiräten für Unterstützung bei der Standortsuche für Solarstromanlagen.

Im ersten Schritt habe der Umweltverband öffentliche Gebäude in den Fokus genommen, die in der Regel nicht nur viel Fläche zur Verfügung hätten, sondern seiner Ansicht nach auch eine Vorreiterfunktion in der Angelegenheit übernehmen sollten, sagte Prietzel. Bislang stünden bei der Standortsuche vor allem die Dächer von Gebäuden im Mittelpunkt, obgleich auch die Fassaden für die Installation von Photovoltaikanlagen geeignet seien, betonte er. Auch Parkplätze – etwa von Supermärkten – hätten in vielen Bundesländern inzwischen eine Bedachung aus Sonnenkollektoren.

Mehr zum Thema Klimawandel vor Ort Strom soll von Dächern kommen Auf den Dächern der Vahr soll künftig mehr Strom produziert werden. Vorreiter sollen wie auch in anderen Stadtteilen die öffentlichen Gebäude sein. mehr »

Angesichts der zahlreichen Altbauhäuser in Schwachhausen fand Vera Helling (Grüne) es nur schwer vorstellbar, die historischen Fassaden mit Solaranlagen zu bestücken, und erkundigte sich bei Prietzel, wie sich dies in der Praxis darstelle. Solar und Ästhetik an Bestandsimmobilien schließe sich nicht per se aus, erfordere aber sehr viel planerisches Geschick, räumte der BUND-Vorsitzende ein. Als gelungenes Beispiel nannte er ein Wohnhaus der Gewoba an der Eislebener Straße in der Vahr. „Grundsätzlich sind Neubauten aber am besten geeignet, da man dort Module als Bauteile in die Fassade integrieren kann“, erklärte er.

Je mehr Verbrauch, desto mehr Gewinn

Michael Fillié (CDU) erkundigte sich nach den Plänen und Fördermöglichkeiten, um auch private Investoren für die Installation von Photovoltaikanlagen zu gewinnen. Privatpersonen seien freilich ebenfalls interessant, betonte Prietzel. Mit einer Förderung könnten sie in Bremen allerdings nicht rechnen – anders als in anderen Bundesländern, wo zumeist eine Speicherförderung angeboten werde. Am wirtschaftlich sinnvollsten sei daher ein möglichst hoher Eigenverbrauch, der dem eingesparten Netzstrom gegengerechnet werden könne. Allerdings sei es für Privatpersonen in den vergangenen Jahren zunehmend komplizierter geworden, eine Solaranlage zu installieren, weshalb Prietzel empfahl, sich bei Interesse an die Bremer Verbraucherschutzzentrale zu wenden. Die biete ab 1. Mai eine kostenlose Beratung vor Ort an, um die Gegebenheiten individuell zu prüfen.

Mehr zum Thema Ab Januar wird der Grundtarif grüner EWE stellt Basiskunden auf Ökostrom um Der EWE-Vorstandsvorsitzende Stefan Dohler will nicht nur versprechen, sondern auch liefern. Das sollen die Kunden des Energiekonzerns erkennen, gleichzeitig macht ... mehr »

Der Umwelt- und Klima-Ausschuss hat Immobilien Bremen im Anschluss an die Sitzung um Auskunft gebeten, welche Potenziale es für die Installation von Solaranlagen im Stadtteil gibt. Dabei geht es dem Ausschuss auch um Informationen dazu, inwieweit Fassaden und Freiflächen für eine Nutzung durch Solaranlagen zur Verfügung stehen und ob es beabsichtigt ist, private Nutzer und Energiegenossenschaften einzubeziehen.

In einem weiteren Beschluss hat sich der Ausschuss mit der Bitte ans Bauressort gewandt, bei der zukünftigen Aufstellung neuer Bebauungspläne Dach-, Fassaden- und Freiflächen für Photovoltaikanlagen vorzusehen und außerdem private Investoren zu Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten für Solaranlagen zu beraten.