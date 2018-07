Insbesondere bei der Biotonne kann es im Sommer auch zu Geruchs- und Hygieneproblemen kommen. (dpa)

Jetzt heißt es für viele Haushalte: "Umgewöhnen, aufgepasst!" Der neue Abfallkalender bringt nicht nur eine Terminübersicht, sondern in vielen Straßen auch einen neuen Abfuhrtag mit sich. Grund dafür ist eine Tourenoptimierung für mehr Sauberkeit und Umweltschutz. In einigen Straßen liegen die Abfuhrtermine für Restmüll und Bioabfall dadurch jetzt einmalig mehr als 19 Tage auseinander. "Dieser Umstand war bei der Neuplanung leider nicht vermeidbar", teilt die Stadtreinigung mit.

Insbesondere bei der Biotonne kann dieser lange Zeitraum im Sommer auch zu Geruchs- und Hygieneproblemen führen. Daher bietet die Stadtreinigung deshalb in den rund 1000 betroffenen Straßen einen Zusatztermin für den Biomüll am Sonnabend, 7. Juli, an. Bei Entsorgungsengpässen in der Restmüllentsorgung können betroffene Bürger bei allen Recycling-Stationen am 7. Juli einmalig einen Restmüllsack zur Überbrückung abholen. Fallen mehr Verpackungsmaterialien (Gelber Sack) oder Papier und Pappe an, so nehmen alle Recycling-Stationen diese Wertstoffe ohne zusätzliche Gebühr an.

Mehr zum Thema Neuer Abfuhrkalender gilt ab 1. Juli Bremer Stadtreinigung verspricht mehr Sauberkeit Zum Monatswechsel übernimmt die "Bremer Stadtreinigung" Müllabfuhr und Straßenreinigung in der ... mehr »

Die neuen Termine tragen zum Umweltschutz bei, weil durch die Optimierungen in der Tourenplanung die Kraftstoffverbräuche der Müllfahrzeuge reduziert werden. Zusätzlich wurde in städtischen Gebieten mit einem hohen Anteil an Kleingewerbe, Büros und Läden ein anderer Abfuhrtag als der Montag zugewiesen. "So können in diesen Gebieten bequem die Abfälle an einem Werktag bereitgestellt werden. Verschmutzungen im Stadtgebiet über das Wochenende werden auf diese Art vermindert und die Sauberkeit in der Stadt verbessert", verspricht die Stadtreinigung. Diese Änderungen haben zur Folge, dass sich fast alle Bremerinnen und Bremer einen neuen Abfuhrtag merken müssen.

Es bleibt dabei, dass in der einen Woche Restmüll und Biotonnen geleert und in der darauf folgenden Woche Papiertonnen und der Gelbe Sack abgefahren werden. Wer keinen Abfallkalender im Briefkasten findet, kann ihn telefonisch unter der Nummer 3 61 36 11 anfordern.