Ob an der Oberschule an der Schaumburger Straße oder anderswo: Wie geht es nach den Ferien weiter?, fragt die Gesamtschüler-Vertretung in einem offenen Brief. (Cora Sundmacher)

Zwar haben die Sommerferien gerade erst begonnen, aber die Sorge wächst, in welcher gesundheitlichen Verfassung Familien aus dem Urlaub nach Bremen zurückkehren werden. Ob mit oder ohne Corona im Gepäck. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte erst jüngst vor den möglichen Konsequenzen deutscher Feier-Exzesse auf Mallorca gewarnt. Diese Sorge treibt wohl die meisten Schulleiterinnen und -leiter in der Hansestadt um. Denn nach den Ferien soll der Schulbetrieb wieder ganz normal anlaufen und zwar ohne Abstandsregeln.

Die Sorge, wie das gehen soll, formulierte auf der jüngsten, virtuellen Sitzung des Fachausschusses für Bildung, Kinder und Jugend des Beirates Östliche Vorstadt, stellvertretend für ihre Kollegen, Annette McCallum, Leiterin der Oberschule Schaumburger Straße. Frauke Schwagereit, stellvertretende Schulleiterin der Gesamtschule Mitte, pflichtete ihr bei, dass die Belastungsgrenzen der Schüler- und Lehrerschaft erreicht seien. McCallum ist ohnehin mit ihrer Kollegenschaft gut vernetzt. Die Angst vor einem Rückschlag in der Corona-Pandemie ist groß. Auch vom Lernergebnis her hätte sie das Lernen in kleineren Gruppen bis zu den Herbstferien favorisiert. Aber Bremen könne in diesem Punkt wohl nicht aus dem allgemeingültigen Länderkonsenz ausscheren, sagte sie.

Eines wurde sehr deutlich: Nach dem Präzedenzfall der seit März andauernden Corona-Krise liegen die Nerven blank, sowohl bei der Eltern-, der Lehrer- als auch bei der Schülerschaft. Der Offene Brief der Gesamtschüler- Vertretung war das zentrale Thema der Ausschuss-Sitzung. Auch darin wird vor den möglichen Gefahren der Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebes nach den Ferien gewarnt: Damit werde die physische Unversehrtheit der Schülerschaft und ihrer Familien aufs Spiel gesetzt. Besonders gefährdet seien diejenigen, die Kontakt zu Menschen aus der Risikogruppe hätten oder selbst dazu gehörten. Mitglieder der Gesamtschüler-Vertretung, unterstützt von Marie Graffstedt, Primanerin am Gymnasium an der Hamburger Straße, erläuterten den Ausschussmitgliedern, das, was aus ihrer Sicht in der Corona-Krise schiefgelaufen ist. Fazit: „Corona ist das Virus, das Bildungssystem die Krise“. Wie unter einem Brennglas hätten sich bereits bestehende Probleme verschärft.

Stichwort Digitalisierung, die zu Beginn der Krise noch in den Kinderschuhen steckte. Dass jetzt vom Bremer Senat, wenn auch verspätet, schockweise Laptops angeschafft werden würden, sei ja gut gemeint, reiche aber bei weitem nicht aus. Denn ein Gutteil der Schülerschaft brauche zusätzlich weitere Unterstützung bei der Entwicklung ihrer digitalen Kompetenzen. Genauso wie ein Großteil der Lehrerschaft.

„Niemand sollte sich zwischen Bildung und Gesundheit entscheiden müssen, es müssen gerechte Lernräume für alle entstehen“, heißt es in dem offenen Brief, und weiter: „Wir fordern eine Weiterentwicklung des Bildungssystems und einen Nachteilsausgleich für die sichtbar gewordenen ungerechten Bedingungen, unter denen Schülerinnen und Schüler Leistung zeigen sollen“. Dem Kritikpunkt schloss sich auch Elke Gerdes vom Verein „Eine Schule für alle“ an. Es müsse darum gehen, die Möglichkeiten und Chancen der Digitalisierung für alle weiterzuentwickeln. Beim Ausbau der inklusiven Digitalisierung sieht sie auch das Landesinstitut für Schule in der Pflicht. CDU-Stadtteilpolitiker Peter Kadach merkte an, dass die Schweizer Schulen in puncto Digitalisierung schon wesentlich weiter wären. Dort stehe jedem Lernenden ein Ipad zur Verfügung.

Marie Graffstedts Erfahrungen in den zurück liegenden Monaten sehen ähnlich aus wie die vieler Schulkolleginnen und -kollegen: Entweder seien sie mit Aufgaben überhäuft oder von ihren Lehrenden schlicht ignoriert worden. Die Schülerin plant nun, wie ihre Schulkolleginnen und -kollegen auch, Jüngeren zum Vorzugspreis von fünf Euro die Stunde Online-Nachhilfe-Unterricht zu geben. Isoliertes Lernen mit der Plattform It‘s learning, ohne Sozialkontakte, wurde zudem von vielen als Belastung empfunden. Deshalb lautet eine Forderung: Mehr digitale Klassenzimmer zu schaffen, damit miteinander und voneinander lernen künftig möglich ist. Denn unverminderter Leistungsdruck statt nachhaltigem Lernen und die anhaltende Angst vor dem Virus hätten zu einer extremen psychischen Belastung geführt.

Ein weiterer Kritikpunkt seitens der Schülerschaft: Viele hätten von dem kompletten Wegfall des prüfungsvorbereitenden Unterrichts berichtet. Jetzt würden sie mit Prüfungen, Referaten und Klausurersatzleistungen überhäuft. Folge sei ein permanentes Gefühl der Überforderung, auch bei der Schülerschaft der fünften bis neunten Klassen. Das wollte Annette McCallum zumindest für ihre Schule nicht so stehen lassen: „Wir haben viele junge Schüler von Anfang an ein Mal pro Woche in die Schule geholt, um ihnen persönlich die Aufgaben mitzugeben und ihnen dann in der nächsten Woche ein Feedback zu geben. Ab der sechsten Klasse haben wir dann die Digitalisierung vorangetrieben. Wir hatten ein riesengroßes Feld an Herausforderungen zu bewältigen“. Jetzt müsse es um die Evaluierung gehen. Eines stehe jetzt schon fest: Die Ergebnisse seien nicht schlechter als im Vorjahr ausgefallen. Außerdem habe es im Kollegium regelmäßig ein Zirkeltraining zum digitalen Lernen gegeben. Die gut vernetzten Mitglieder des Bildungs-Ausschusses sind sich jedenfalls einig: Sie wollen die Entwicklungen an den Schulen unterstützend begleiten.