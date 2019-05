Im Viertel ein Dauerbrenner: die angespannte Parksituation. (Christina Kuhaupt)

Mit der Vorstellung des Papiers „Herausforderungen für das Viertel“ im Bürgerhaus Weserterrassen haben sich die SPD-Ortsvereine Altstadt-Mitte und Peterswerder-Steintor für die Beiratswahlen positioniert und fragen: „Wie kann es gelingen, die Vielfalt, das Malerische und den urbanen Charakter des Quartiers zu erhalten und das Viertel ,sanft und behutsam´ zu entwickeln?“

Sechs Themenbereiche haben die Ortsvereine ausgemacht: „Parken und Verkehr“ besagt unter anderem, dass weniger Autos auf öffentlichen Flächen parken sollten, zudem tritt die SPD für mehr Barrierefreiheit und mehr Wohnqualität ein. Helfen soll ein kostenloser Nahverkehr zwischen Sankt-Jürgen-Straße und Faulenstraße. Mehr Quartiersgaragen, ein effektives Parkraummanagement sowie die Abkehr vom Parken auf Gehwegen sind weitere Ansätze. Das Anwohnerparken soll eingeführt, das Mobilitätskonzept für das Neue Hulsberg-Viertel umgesetzt und die Weserfähre ganzjährig verkehren und in den ÖPNV eingebunden werden.

Tempo 30 in allen Wohnstraßen

Die „Nutzung des öffentlichen Raumes“ soll eine gleichrangige Behandlung von Fußgängern, Rad- und Autofahrern bieten. Dafür sollen unter anderem Fahrradstellplätze in Einkaufsnähe geschaffen werden. Im gesamten Viertel soll in Wohnstraßen Tempo 30 gelten.

Die „Aufenthaltsqualität“ soll verbessert werden. Dafür sollen die Außenbereiche der Gastronomie markiert, die Beleuchtung in dunklen Straßen verbessert und die öffentlichen Mülleimer „in ihrer Größe den veränderten Erfordernissen“ angepasst werden.

Zusätzliche Kita- und Schulplätze sieht der Punkt „Soziales und Bildung“ vor. Die SPD unterstützt den Schulausbau an der Lessingstraße und an der Schmidtstraße, die Schule an der Schaumburger Straße soll konkurrenzfähig ausgestattet und das Ganztagsangebot umgesetzt werden.

„Das Leben im Viertel muss für alle Bevölkerungsschichten erschwinglich bleiben“, heißt es unter „Wohnungsbau/Wohnqualität“. Die Sozialbauquote soll bei Neubauten konsequent umgesetzt, städtische Flächen sollen nicht veräußert werden.

„Kultur und Sport“ beinhaltet die Forderung, die Pauliner Marsch als Naherholungsgebiet zu erhalten. Kulturelle Angebote sollten mehr finanziell und ideell unterstützt, Kulturprojekte und Veranstaltungen umfangreicher durch Aufstockung der Globalmittel gefördert werden.