Holger Ilgner sitzt für die SPD im Beirat Mitte. (Roland Scheitz)

Zuweilen ist es so, dass E-Mails mit Anfragen offenbar im Nirwana verschwinden. So ist es auch bei der Recherche zum jüngst im STADTTEIL-KURIER erschienenen Artikel zur paritätischen Besetzung von Beiräten geschehen. Deshalb folgt hier noch einmal ergänzend die Stellungnahme der SPD-Fraktion aus den Beiräten Mitte und Östliche Vorstadt.

So stellt Holger Ilgner (Beirat Mitte) fest: „Die Idee hinter dem Paritätsgesetz ist absolut richtig. Die Hälfte der Bevölkerung sind Frauen. Da ist es nicht einzusehen, dass in den Parlamenten immer noch zu einem Großteil Männer sitzen“. Ein Paritätsgesetz müsse natürlich verfassungsgemäß sein und den Willen der Wählerschaft ausreichend berücksichtigen. Deshalb sei es gut, dass die Bremische Bürgerschaft das mit einem Gutachten kläre. Und dann müsse es eine Paritätsregelung auch auf Beiratsebene geben. „Ja, es ist schwieriger geworden, Menschen für die Beiratsarbeit zu gewinnen. Das hängt aber nicht mit dem Geschlecht zusammen, sondern damit, dass die zeitlichen und inhaltlichen Anforderungen für diese verantwortungsvolle und manchmal auch undankbare Aufgabe gestiegen sind“, räumt er ein.

Die Rahmenbedingungen für die Arbeit im Beirat müssten verbessert werden, zum Beispiel durch mehr fachliche Fortbildung und Unterstützung oder auch durch mehr Entlastung und Freistellung. Dabei müsse die Lebenssituation von Frauen, die den Großteil der familiären Arbeitsbelastung trügen, und das häufig alleinerziehend, besonders in den Blick genommen werden. Die SPD habe in Bremen schon seit Langem entsprechende Mentoring-Programme für Frauen aufgelegt und sehe eine Quotierung der Listen im Reißverschlussverfahren vor. Auf all das weist auch Anke Kozlowski, Beirätin Östliche Vorstadt und SPD-Fraktionssprecherin, hin. Sie betont: „Die SPD setzt sich im Bund, im Land und auf kommunaler Ebene für die Rechte von Frauen ein“. Beide sind der Meinung: Ein Paritätsgesetz wäre eine zielführende Verpflichtung für alle Parteien. Und Anke Kozlowski ergänzt: Die Diskussion um die Novellierungen des Beirätegesetzes könne genutzt werden.

Kozlowskis und Ilgners gemeinsames Fazit: „Um wirklich für alle Menschen Politik zu machen, ist es wichtig, dass bestimmte Lebenswirklichkeiten aus eigener Erfahrung bekannt sind. Auf diese Weise würde die Arbeit in Beiräten sicherlich auch qualitativ gestärkt“.