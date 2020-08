Autodidaktin Kerstin Sagebiel kam erst spät zur Kunst: Begonnen hat sie vor drei Jahren mit schwarz-weißen Mandalas, mittlerweile spachtelt sie auch farbige Bilder. (Roland Scheitz)

„Ich muss jetzt malen“, denkt sich Kerstin Sagebiel, nachdem sie 2017 den Brustkrebs besiegt hat. Dafür, dass sie aus einem Künstlerhaushalt komme und ihr Vater selbst als bildender Künstler tätig sei, wäre sie spät dran gewesen mit dem Malen. Die Maltechniken waren Sagebiel schon von Kind an vertraut, doch selber künstlerisch tätig zu werden – auf die Idee kam die 49-Jährige bis vor drei Jahren noch nicht. Nachdem sie die Diagnose bekam und den Krebs erfolgreich besiegte, nahm sie sich einen schwarzen Stift und fing an schwarz-weiße Mandalas zu malen. Mit der Zeit malte sie größere und farbenfrohere Mandalas, bis ihr Vater ihr sagte, sie solle etwas Vernünftiges malen. „Dann habe ich mir meine erste mini Leinwand gekauft und fing an“, sagt sie.

Unter dem Titel „Flow“ eröffnete die Künstlerin Sagebiel ihre Ausstellung im Frauenarchiv Belladonna, Sonnenstraße 8. 22 Besucherinnen und Besucher kamen und füllten den Ausstellungsraum. Geplant war die Vernissage ursprünglich für vergangenen März. Die Eröffnung musste dann jedoch aufgrund der Corona-Krise erst einmal ausfallen, wie Monika Brunnmüller von Belladonna berichtet. Die Kunstvermittlerin zeigt sich begeistert von Sagebiels Malerei: „Mir gefällt vor allem die Vielfältigkeit. Es ist eine Mischung aus bunten und schwarz-weißen Bildern. Man sieht, dass die Künstlerin immer etwas Neues probieren will.“ Das bestätigt Sagebiel auch selber: „Ich bin jemand, dem schnell langweilig wird.“ Darüber hinaus lässt die Malerin sich nicht von anderen Künstlern inspirieren. Sie habe sich eine Zeit lang mit anderen Künstlern beschäftigt und schnell gemerkt, dass sie das nur verwirre. „Das steht dann irgendwie meiner eigenen Kreativität im Weg“, sagt sie. Stattdessen verlässt sie sich beim Malen auf ihre Gefühle und Gedanken. Das Zusammenspiel aus Formen und Farben interessiere sie besonders. Bis auf die beiden Schwarz-Weiß-Bilder aus ihrer derzeitigen Ausstellung „Flow“, sind die restlichen sieben Bilder gespachtelt und nicht mit dem Pinsel gemalt. Dafür verwendet sie alte Kredit- und Krankenkassenkarten und „alles, was mir sonst noch in die Hände fällt“, wie Sagebiel berichtet. Drei der gespachtelten Bilder zeigen sich in einer Holzoptik. Den Namen ihrer Ausstellung verdankt sie einem ihrer farbenfrohen Bilder, das den Titel „Flow“ trägt. Es ist eines der ersten mit Kunstharz gefertigten Bilder, die drei, die darauf folgen, bauen auf diesem auf und sind genauso bunt.

Kerstin Sagebiel experimentiert in ihrer Kunst auch mit Materialien. (Roland Scheitz)

Zuhause in einer Malecke in dem Büro ihres Mannes fing Sagebiel an, mit dem Material zu experimentieren. Das Kunstharz ist anfangs flüssig und muss gemischt werden, um es auftragen zu können. „In der Beschreibung stand, dass es in einem breiten, niedrigen Gefäß gemischt werden soll, weil die Masse heiß werden kann“, berichtet Sagebiel von ihrem ersten Versuch. „Ich hatte natürlich nur ein schmales hohes Gefäß“, sagt sie weiter. Daraufhin wurde die Masse so heiß, dass das Plastik schmolz. Sie nahm sich einen Kochhandschuh aus der Küche, öffnete die Balkontür, nahm den geschmolzenen Plastikbecher und warf ihn raus. „Mein Mann sagte dann sofort, so geht das nicht. Er besorgte mir eine Schutzmaske und Handschuhe“, berichtet die Künstlerin. Auch mische sie das Kunstharz nun in einem breiten Gefäß. Das Material gebe ihr Abwechslung und fordere sie. Sie wisse bei jedem Mal aufs Neue nicht, ob es gut gehe. Es sei ein „Kitzel“. „Es muss schnell gehen, weil das Material schnell hart wird. Außerdem ist es teuer und deswegen besonders ärgerlich, wenn es schief geht“, weiß sie. Die vier mit Kunstharz gefertigten Bilder, spachtelte die Künstlerin auf zwei Weisen: Die erste ist, die Leinwand mit Acrylfarbe zu spachteln und dann das Kunstharz darüber zu arbeiten, die zweite Methode funktioniert genau anders herum.

Mit dem Begriff „Hobbykünstler“ kann Sagebiel nur wenig anfangen und stört sie. Sich selbst bezeichnet sie als Autodidaktin. „Man ist Künstler mit Herz und Seele. Entweder man ist es oder nicht“, erklärt sie dazu. Es gebe Künstler, die jahrelang studiert hätten und trotzdem nicht so in der Kunst aufgehen. „Man kann alles erreichen, wenn man es will“, sagt sie. Daran ändere auch ein Kunststudium nichts. Die Künstlerin träumt davon, irgendwann so viele Bilder zu verkaufen, dass sie ihren 30 Stunden Job aufgeben und ihre eigene Galerie eröffnen kann. „Ich bin noch nicht da angekommen, wo ich gerne sein will.“

Weitere Informationen

Kerstin Sagebiels Kunstwerke sind in der Ausstellung mit dem Titel „Flow“ bis einschließlich Donnerstag, 15. Oktober, bei Belladonna, Sonnenstraße 8, zu sehen.