Ein Blick auf den Spielplatz auf dem Brommyplatz. (PETRA STUBBE)

Den Mitgliedern des Fachausschusses Bildung, Kinder & Jugend des Beirates Östliche Vorstadt liegt der Zustand der Spielplätze im Viertel, im Steintor und im Peterswerder sehr am Herzen. Das gilt insbesondere für den Mecklenburger Platz, aber auch für den Brommyplatz, eine öffentliche Grünanlage mit angegliederter Spielstation, die von verschiedenen Bevölkerungsgruppen genutzt wird.

Hier sollen Globalmittel-Gelder zur Aufwertung und/oder Ergänzung der Spielplätze durch Spielgeräte investiert werden. Jetzt geht es darum, wie das Vorhaben umgesetzt werden kann. Deshalb hatten die Mitglieder des Fachausschusses mit dem Referatsleiter Günter Brandewiede vom zuständigen Umweltbetrieb Bremen zwei Ortstermine vereinbart.

Auf dem Brommyplatz empfing Gesche Habicht, Geschäftsführerin der nahen Arche Kunterbunt, die Gruppe. Die Arche nutzt die Spielfläche auf dem Brommyplatz oft und wurde deshalb von den Mitgliedern des Fachausschusses nach ihren Wünschen und Bedarfen befragt. Mit ganz oben auf der Wunschliste der über Dreijährigen stehen eine Seilbahn sowie eine Rutsche mit Untertunnelung, aber auch eine Wasserpumpe beziehungsweise ein Wasserspielplatz. Dieser Wunsch führt auch die Liste der Unter-drei-Jährigen an. Sie wünschen sich außerdem eine Schaukel und ein Klettergerüst, die nicht zu hoch sind sowie eine Wippe, einen Tisch und Ertastspiele.

Günter Brandewiede musste allerdings angesichts so mancher vorgebrachter Wünsche Wasser in den Wein schütten. Der Teufel liegt wie immer im Detail. Sobald auf den Plätzen neue Spielgeräte aufgestellt werden, die der Beirat Östliche Vorstadt gern bezuschussen würde, taucht in der Folge ein weiteres finanzielles Problem auf, das der Nachsorge. Die Spielgeräte müssten vom Umweltbetrieb Bremen jede Woche auf ihre Sicherheit geprüft werden, so Brandewiede. Alle Vierteljahre stünden intensive Überprüfungen an. Hinzu käme eine Generaluntersuchung einmal pro Jahr. Und das koste. Strittig sei indes, wer dann die Kosten für den Unterhalt der Spielgeräte übernehme.

Nominell hierfür zuständig sei die Bausenatorin. Sona Terlohr von den Grünen merkte an, dass es doch schön wäre, wenn es auf dem Platz wieder gefällte Bäume gebe, auf denen die Kinder spielen und herumklettern könnten. Anders als auf dem Mecklenburger Platz gibt es auf dem Brommyplatz keine Probleme mit Alkohol- und Drogenmissbrauch. Allerdings, so Gesche Habicht, würden sich die Kinder einen rauchfreien Platz wünschen. Das dürfte nicht ganz leicht werden, denn beim Brommyplatz handele es sich eben um eine öffentliche Grünfläche, die von vielen genutzt werde, so Brandewiede.

Fachausschussmitglied Bianca Wenke (SPD) hatte erst jüngst auf dem geräumigen Mecklenburger Platz, der aber trotzdem wenig einladend wirkt, eine Aufräumaktion gestartet. Günter Brandewiede erläuterte im Zuge des Ortstermins die Besonderheiten des Platzes: Die gepflasterte Straße, die mitten durch zwei verschiedene Spielgelegenheiten führt, sei Eigentum von Immobilien Bremen.

So wurde von den Ausschussmitgliedern der Wunsch geäußert, die schon ziemlich lädierte Tischtennisplatte neu zu belegen, dafür würde der Ausschuss gern Globalmittel bewilligen. Eine weitere Idee wäre es, die Tischtennis-Platte weiter an die Spielplätze heranzurücken, um sie aus ihrem Schattendasein als Szenetreff herauszuholen. Auf der einen Seite des Platzes gibt es ein relativ ausladendes Klettergerüst für über Dreijährige, auf der gegenüberliegenden Seite einen Sandspielplatz mit einer Metallrutsche und zwei Schaukeln, die an sonnigen Tagen gut angenommen werden.

Für diesen Spielplatz wünschen sich die Kinder ein kleines Häuschen, in dem sie sich verstecken und in dem sie spielen können. Laut Günter Brandewiede gibt es gute Gründe, weshalb es solche Häuschen nicht mehr gibt: „Aus den gleichen Gründen, weshalb wir auch die Anpflanzung von Hecken zurückgefahren haben, in denen sich Kinder verstecken könnten“, erläuterte er. Er deutet damit an, dass die Gefahr zu groß sei, dass diese Schutzräume von Pädophilen missbraucht werden könnten. Weitere Gründe für das Lichten von Hecken und Sträuchern auf anderen Spielplätzen bestünden darin, dass diese Plätze zuweilen von Drogendealern als Bunker missbraucht werden würden.

Auf dem Spielplatz für die Kleineren wurden zwei morsche Kirschbäume gefällt. Nun steht eine Neubepflanzung an. In Abstimmung mit den Nutzern muss nun geklärt werden, welche Baumsorte nachgepflanzt wird. Sona Terlohr von den Grünen brachte als Vorschlag junge Apfelbäume ins Spiel, schnell wachsende Kletterbäume wie sie auf dem Areal der Friedenskirche stehen.

Vor dem Spielplatz für die unter Dreijährigen gibt es seit neuestem einen Trinkwasserbrunnen. Da würden sich laut Bianca Wenke, die im Vorfeld Rücksprache mit verschiedenen Spielgruppen genommen hatte, viele Kinder wünschen, dass sich dort eine Matschecke einrichten ließe. Für die Verschönerung der Spielplätze gilt indes, dass die betroffenen Kinder in einem Beteiligungsverfahren befragt werden sollen.