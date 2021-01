Auch die Minigolfanlage im Bürgerpark findet sich im Buch „Tod Mord Sport“ von Jan Ischke wieder, der seine Krimikurzgeschichten in Bremen spielen lässt. (Roland Scheitz)

Als Kommissar Morthau aus seinem Auto steigt, staunt er nicht schlecht, als er einen Minigolf spielenden Mann vorfindet. Und es ist nicht nur der Umstand, dass der Mann schallend lacht, während er die Bälle in die Weite der Golfanlage schießt. Auch die Ballunterlage konnte durchaus als ungewöhnlich bezeichnet werden: Handelt es sich doch hierbei um den Bauch einer männlichen Leiche…

Diese ungewöhnliche Story ist nur eine von insgesamt 16 Krimikurzgeschichten sowie einem Gedicht, die in dem Buch „Tod Mord Sport“ von Jan Ischke zu finden ist. 16 Mal geht es um ungewöhnliche Vorkommnisse, die letzten Endes das Ableben der Protagonisten zur Folge haben, sei es durch einen skurrilen Unfall oder durch Fremdeinwirkung. Die Tatorte sind dabei das Fitnessstudio, der Badesee, das Schachbrett oder auch ein Spielplatz.

Sämtliche Tatorte liegen übrigens in Bremen, es ist also eine regionale Kurzkrimisammlung, die Ischke verfasst hat. Und auch aktuelle Bezüge zu bereits vorhandenen Fällen sind enthalten – wer erinnert sich noch an die Messer, die an für Kinder gefährlichen Stellen an Spielplätzen angebracht wurden?

Jan Ischke hat sich erinnert, obwohl er von sich selbst zuvor dachte: „Krimikurzgeschichten, das ist nicht mein Genre.“ Eine Verlegerin habe ihn nach einer Lesung angesprochen, ob er nicht mal Krimis schreiben wolle – er wollte. Und herausgekommen sind nun: Krimikurzgeschichten. Eigentlich sollte das Buch ja „Sport ist Mord“ heißen, doch da es nicht immer auf Mord hinausläuft, nun also: „Tod Mord Sport“, veröffentlicht im Kellner-Verlag.

„In jeder zweiten Geschichte kommt ein Herr Morthau vor“, erzählt er, und dieser Manfred Morthau mache im Verlaufe des Buches eine Entwicklung durch, indem er die Karriereleiter stetig höher steigt. Stets besonnen ermittelt der Polizeibeamte, den es aus Neu-Wulmstorf nach Bremen verschlagen hat, unterstützt von seinen erfahrenen Bremer Kollegen.

Sportlicher Autor

Der 35-Jährige in Schwachhausen lebende Ischke ist selber sportlich, er hat bereits Halbmarathons gemeistert und Hindernisläufe, fährt Inlineskates, er bouldert und bowlt. Neben dem Ausspruch „Sport ist Mord“ sicherlich auch ein Grund, sich ein wenig kriminalistisch in der Welt des Sports umzutun: „Die Idee fand ich gut und der Gedanke, was da alles passieren kann. Und ausgehend vom Tod oder vom Unfall habe ich dann die Geschichte drum herum geschrieben.“

Die Krimisammlung ist beileibe keine Premiere auf dem literarischen Parkett: Bereits im Alter von zehn Jahren begann Ischke Gedichte zu schreiben – über Rostock etwa, wo er aufgewachsen ist, oder über seinen Geburtsort Teterow. „Und dann natürlich Liebesgedichte“, sagt er. Und auch über die Titanic, dem Alltag an sich und auch Erotisches: „Meine Gefühle mussten raus.“

Später dann sagte er sich, dass das mit den Gedichten alles gut und schön sei, das aber nicht mehr reiche: „Es muss ja weitergehen“, sagt der Autor, also: Kurzgeschichten. 2014 folgte sein erster Band mit eben diesen Kurzgeschichten - „Blättern erwünscht! – Das Tagebuch des Stefan Jott“, so der Titel des Buches. Alltagsgeschichten sind hier zu finden: Ikeabesuche, Arbeit, Zivildienstoder auch ein Wasserschaden. Autobiografisch sei das Buch jedoch nicht, eher humoristisch, wie er sagt.

Mit „Nimm Platz! – Bankgeschichten aus Bremen“ erscheint 2016 eine Anthologie mit Autoren aus Bremen. Das Thema: „Bänke“, jeder Autor steuert zwei Geschichten bei. Das Besondere: Mittels GPS-Daten kann die Leserschaft die betreffenden Bänke ermitteln und auf eben diesen sitzen, während sie die Kurzgeschichten lesen.

Dazwischen aber, bevor sich der sportliche Kreis nun geschlossen hat, kommt 2018 ein weiteres Buch mit dem Protagonisten Stefan Jott heraus – und der wird 30 Jahre alt und muss fegen, will aber nicht. Muss er aber trotzdem.

Doch nun aber: „Tod Mord Sport“. 1,5 Jahre hat er für die Umsetzung seines Projekts benötigt und eigentlich müssten jetzt bereits Lesungen laufen, doch coronabedingt liegen die erst einmal auf Eis: „Vielleicht ab Mai oder Juni“, schätzt er.

Und noch etwas: „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“, auch so ein Begriff aus der Welt des Sports, doch der passt zu Jan Ischke: „Ich mache mir schon Gedanken über das nächste Buch – über Stefan Jott und die Frauen.“

Zur Sache

Seit 2000 in Bremen

Der Autor Jan Ischke kommt aus Teterow in Mecklenburg-Vorpommern und ist 1985 geboren. Aufgewachsen in Rostock, lebt er seit dem Jahr 2000 in Bremen. „Alltagssportgeschichten“, nennt Jan Ischke seine Storysammlung „Tod Mord Sport“, die über die Zeit vor, während und nach dem Sport erzählen: „Wo immer etwas passiert und immer stirbt jemand, manchmal Unfall, manchmal Mord.“ Und immer auch mit einem Augenzwinkern, eine Eigenschaft, die sich auch Jan Ischke auf die Fahne geschrieben hat: „Ich wollte meinen Stil treu bleiben, die Geschichten sind größtenteils lustig mit heiteren Zwischentönen“, erzählt er, „und für Leute, die einen kleinen Krimi zum Einschlafen benötigen, genau das Richtige.“ Sein Buch „Tod Mord Sport“ mit 16 Krimikurzgeschichten und Gedicht ist im Kellner-Verlag erschienen und kostet 12,90 Euro.