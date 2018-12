Die Teilnehmer des Workshops erklärten ihre Ideen dem Publikum. (Walter Gerbracht)

Doch wie sehen eigentlich Schülerinnen und Schüler ihren Stadtteil und was wünschen sie sich für dessen Zukunft? Mit dieser Frage beschäftigte sich eine Klasse der Gesamtschule Mitte (GSM) zusammen mit dem Sportgarten, dem Jugendzentrum „Die Friese“ und dem Ortsamt unter der Leitung des Lidice-Hauses. Vor allem bei einem strittigen Thema treffen sich die Generationen wieder.

In mehreren Schritten und Gruppen erarbeiteten die Mädchen und Jungen zunächst den Status quo ihrer Umgebung – sowohl ihrer Wohnumgebung, als auch der Orte, an denen sie ihre Freizeit verbringen. Sie machten Plätze aus, an denen sie sich gern aufhalten, aber auch Gruselorte, die sie möglichst meiden. Dann stellten die Gruppen Möglichkeiten vor, wie ihre Umgebung noch attraktiver für junge Menschen gestaltet werden kann.

MIT / Friese / Jugendbeteiligung Planung / Heike Blanck (Walter Gerbracht)

Vier Schülerinnen hatten sich öffentliche Plätze vorgenommen. Sie vermissen mehr Grün in der Stadt. Ihre Idee: „Wir wünschen uns eine bepflanzbare Rasenfläche“, sagte ein Gruppenmitglied. Menschen sollen den Rasen betreten, ihn nach ihren Wünschen gestalten oder sich einfach nur ausruhen können. In einem Modellversuch könnte auch mal ein Fußweg ganz aus Rasen, statt Pflaster oder Asphalt, getestet werden. Barfuß auf Rasen durch ihr Viertel zu laufen, das wäre ihr Traum. Allerdings – und auch darüber haben sich die Schülerinnen Gedanken gemacht – muss diese Rasenfläche natürlich auch sauber gehalten werden. Dabei ist jeder Einzelne gefragt. Die Stadt müsste sicherstellen, dass Müll- und Hundekoteimer in ausreichender Zahl vorhanden und natürlich intakt sind. Bei manchen Eimern ist beispielsweise der Boden offen, sodass der Müll in Haufen darunter liegt. Und dann sind natürlich Hundehalter und Passanten in der Pflicht, Hundehaufen einzusammeln und anderen Müll nicht einfach fallen zu lassen. Nur dann würde der Traum vom Barfußlaufen nicht zu einem Albtraum werden.

Der Traum vom Rasen-Fußweg wird wohl ein solcher bleiben. Gut sind hingegen die Chancen, dass die Wünsche einer anderen Mädchengruppe zumindest teilweise umgesetzt werden können. Vier Schülerinnen haben sich mit der Gestaltung ihres Schulhofs auseinandergesetzt. „Wir hatten das Thema, wie man die Welt mit Einhörnern verschönern kann“, sagte eine von ihnen. Auf ihrem Schulhof hätten sie gern eine Einhornstatue. Gegebenenfalls könnte diese auch in eine Rutsche integriert werden. An den Wänden, die den Schulhof umgeben, würden die vier gern Einhörner sprühen, und einen Regenbogen entweder als Wandbild oder Lichterkette anbringen. Die Statue könnte tatsächlich in die Realität umgesetzt werden, denn man sei bereits mit einer Künstlerin in Kontakt, sagte Heike Blanck, die im Ortsamt Mitte/Östliche Vorstadt und für die Senatskanzlei auch stadtweit für Jugendbeteiligung zuständig ist.

Erläuterung durch die Teilnehmer des Workshops (Walter Gerbracht)

Hoch hinaus wollen zwei Schüler und eine Schülerin, die zusammen mit einem Betreuer vom Sportgarten Ideen für einen Trampolinpark, ein „Jump Hous“, gesammelt haben. Dergleichen gibt es etwa schon in Hamburg und Köln. Dieser Trampolinpark müsste lange auf, zentral gelegen und gut erreichbar sein, beispielsweise in Bahnhofsnähe, in Findorff oder in der Innenstadt. Ein altes Fitness-Studio oder ein leere Lagerhalle könnte umgenutzt werden. Und wohl oder übel müsste der Eintritt zu den Trampolinen etwas kosten, wegen der Instandhaltung und Pflege. Wie sich die Eintrittspreise staffeln, ob vielleicht Ermäßigungen mit dem Bremen-Pass möglich sind, konnten die Jugendlichen noch nicht erarbeiten. Dafür fehlte die Zeit.

Um Freizeit machten sich auch drei andere Schüler Gedanken. Sie erarbeiteten ein Konzept für „Dart Tag“. Dabei stehen sich Mannschaften gegenüber; mit speziellen Kinderpistolen bewaffnet versuchen sie, ihren Gegner aus dem Wettstreit zu schießen. Dartpfeile, die statt einer Metallspitze mit einem Klettbesatz versehen sind, der den Pfeil an der Kleidung haften lässt, dienen als Munition. Für ihre Freizeitidee müsste keine Halle dauerhaft umgebaut werden. Die Teams könnten sich in bestehende Turnhallen einmieten und mit dem Material, was dort bereits ist, Kästen, Kisten und Matten, Hindernisse und Deckungen aufbauen. Eine Idee war auch, einen Verein zu gründen, der die speziellen Waffen und Pfeile anschafft und dann an die Spieler ausleiht. Dann müsste nicht jeder Spieler selbst in die Tasche greifen und sich eine Ausrüstung anschaffen.

Politisch wurde eine Gruppe aus drei Schülern, auch wenn sie sich dessen vielleicht nicht bewusst waren. Sie beschäftigten sich mit dem Thema Fahrradstraße und haben sich ein Positiv- und ein Negativbeispiel rausgepickt. Die Straße Fehrfeld ist zwar keine Fahrradstraße, aber den Jungen als besonders unzumutbar aufgefallen. Das grobe Kopfsteinpflaster und die breiten Fugen zwischen den Steinen machen das Radfahren nur im Schleudergang möglich. „Die Straße nutzt halb Schwachhausen, um ins Viertel zu kommen“, sagte ein Schüler. Die Jugendlichen plädieren dafür, die Straße entweder zu asphaltieren oder zumindest die Fugen aufzufüllen. Positiv ist ihnen die Humboldtstraße mit ihrer glatten Oberfläche aufgefallen. Dort kommen sie gut voran – stünde nicht immer mal wieder ein Lkw im Weg oder ein Autofahrer, der in zweiter Reihe parkt. Außerdem scheinen noch nicht alle Autofahrer mit dem Konzept der Fahrradstraße vertraut zu sein oder sie wissen nicht, dass die Humboldtstraße eine ist. Denn die Jugendlichen werden angehupt und bedrängt, erzählten sie. Deshalb müsse die Straße noch besser als Fahrradstraße markiert werden. Dart Tag, Jump House und Fahrradstraße kämen in jedem Stadtteil, sagt Heike Blanck, die ähnliche Projekte in anderen Stadtteilen schon begleitet hat.

„Ich denke, da sind viele Sachen dabei, die realistisch umsetzbar sind“, sagte Annika Koehler-Siefken, Jugendbildungsreferentin im Lidice-Haus, die die Abschlusspräsentation in der Friese moderierte. Die Ideen der Jugendlichen werden in einer Dokumentation festgehalten und gehen sowohl den zuständigen Fachausschüssen des Beirats Östliche Vorstadt als auch dem Amt für soziale Dienste zu. „Es findet Einlass in etwas, das wir Stadtteilkonzept nennen“, sagte Joachim Kuhlmann, Referatsleiter im Sozialzentrum Mitte des Amts für soziale Dienste. Trotzdem regte Annika Koehler-Siefken die Jugendlichen an, hartnäckig zu bleiben und immer wieder mit Lehrern, Eltern oder Ortsamtsmitarbeitern darüber zu sprechen. „Wir müssen da weiter dran arbeiten, damit das auch umgesetzt wird.“

„Wir wünschen uns eine bepflanzbare Rasenfläche.“ Jugendlicher Teilnehmer

„Viele Sachen dabei, die realistisch umsetzbar sind.“ Annika Koehler-Siefken