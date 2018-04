Bremen. Im Beirat Schwachhausen hat es Streit darum gegeben, ob das Stadtteilbudget Verkehr auch für Sanierungen von Straßen und Wegen genutzt werden kann. Beiratssprecherin Barbara Schneider (Grüne) vertrat die Auffassung, dass solche Beschlüsse nicht vorgesehen sind, und verwies auf das Urteil des Bremer Verwaltungsgerichtes von 2015. „Es geht um verkehrslenkende, -beschränkende und -beruhigende Maßnahmen, soweit diese stadtteilbezogen sind. So hat es uns das Gericht aufgegeben.“ Dass andere Beiräte das Urteil anders interpretieren, sei ohne Bedeutung.

Widerspruch bekam Schneider vor allem von der Ortsamtsleitung. Karin Mathes verwies auf einen ebenfalls im Urteil enthaltenen Passus, nach dem auch „Ausbau, Umbau, wesentliche Um- und Zwischennutzungen und Benennungen von öffentlichen Wegen, Plätzen, Grün- und Parkanlagen“ durch die Stadtteilbudgets finanziert werden können. Auch dabei ist der eindeutige Stadtteilbezug vorgeschrieben. Im Kern geht es um die Wörter „Ausbau“ und „Umbau“ und die Frage, ob damit ausschließlich Bauarbeiten an Straßen und Wegen gemeint sind, die einen erweiterten und veränderten Zustand herstellen oder eben auch die, die einen ursprünglichen, aber nicht mehr existierenden Zustand wieder herstellen, sprich: Sanierungsarbeiten. Der Beirat will nun mit tatkräftiger Unterstützung versierter Juristen im Verkehrsausschuss zu einer einheitlichen Auffassung finden.

Auch Globalmittel

Wie ist die Meinung dazu in den Beiräten Östliche Vorstadt und Mitte? Der SPD-Politiker Daniel de Olano, stellvertretender Sprecher des Beirates Östliche Vorstadt, schreibt auf Nachfrage dazu: „Der Beirat hat über das Beirätegesetz gemäß Paragraph 10 Ortsrätegesetz einige Alleinzuständigkeiten, zu denen auch der Punkt ,Ausbau, Umbau, wesentliche Um- und Zwischennutzung und Benennung von öffentlichen Wegen, Plätzen, Grün- und Parkanlagen, soweit diese stadtteilbezogen sind' gehört. Da der Verkehrsbereich ja als einer der ersten mit stadtteilbezogenen Budgets arbeitet, fände ich es angemessen, wenn aus den dafür zur Verfügung stehenden Mitteln (das sind andere als Globalmittel) solche Maßnahmen, so sie vom Beirat selbst initiiert wurden, finanziert würden.“ Das schließe auch das Aufgreifen guter Ideen ein, soll heißen, Ideen aus der Bevölkerung. Es stehe dem Beirat auch zu, Globalmittel für solche Zwecke einzusetzen, meint Daniel de Olano. Er kann sich allerdings nicht daran erinnern, dass der Beirat Östliche Vorstadt in den vergangenen Jahren bei diesen Themen selbst die Initiative ergriffen hat. Zumeist kamen Fragen wie beispielsweise die Neubenennung von Straßen aus der Behörde. Bei der Finanzierung habe dann gegolten: Wer bestellt, bezahlt. „In diesem Jahr werden aber voraussichtlich zwei Initiativen für Platzbenennungen in der Östlichen Vorstadt aus dem Stadtteil heraus gestartet“, schreibt Daniel de Olano. „Sollten diese vom Beirat beschlossen werden, fände ich es folgerichtig, wenn die Kosten auch vom Beirat über das Stadtteilbudget getragen würden.“

Joachim Musch von den Grünen, Mitglied im Fachausschuss Bau und Verkehr im Beirat Mitte, sammelt auch noch Stadtteilbudgeterfahrungen. „Der Beirat Mitte hat noch keine Mittel des Stadtteilbudgets dementsprechend verwandt“, antwortet er auf die Nachfrage. „Die genannten Zwecke sind mit Stadtteilbudgets finanzierbar, wenn denn die Beträge ausreichen.“ Politisch habe er jedoch Bedenken, etwas zu finanzieren, das über den städtischen Haushalt finanziert werden müsste, wie den Aus- und Umbau von Straßen, Wegen oder Grünanlagen. Das gelte auch für Sanierung von Verkehrswegen. Joachim Musch teilt die Ansicht von Daniel de Olano, dass beim Benennen von Wegen oder bei Um- und Zwischennutzungen Mittel aus dem Stadtteilbudget eingesetzt werden könnten.

Ein Beispiel: Der Beirat Vahr will einen in beiden Richtungen befahrbaren Radweg an der Konrad-Adenauer-Allee zwischen Barbarossastraße und Kurfürstenallee bauen lassen. Geschätzte Kosten: 35 000 Euro. Als Neubau mit klarem Stadtteilbezug kann das aus dem Stadteilbudget finanziert werden. Die Vahrer wollen diese Kosten zur Hälfte aus dem Schwachhauser Budget bestreiten, zumal rund ein Drittel der Strecke zu Schwachhausen gehört. Die Bitte aus der Vahr hat der Schwachhauser Beirat an seinen Verkehrsausschuss überwiesen. Von den rund 200 000 Euro des Stadtteibudgets für 2017 und 2018 standen vor Kurzem noch etwa 168 000 Euro bereit. Für rund 8500 Euro soll der Bereich vor einigen Kreuzungen gekennzeichnet werden, in dem man nicht parken darf, und für 1000 Euro wollen die Schwachhauser zwei mobile Masten für Geschwindigkeitsmesstafeln kaufen.