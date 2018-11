Axel Heckmann und Ulli Herrwig vom AMS Theaterverein (Magali Trautmann)

Aus der sich drehenden Ballerina wird ein hackender Holzfäller. Aus dem hackenden Holzfäller wird ein sich streckender Yogaschüler. Aus dem sich streckenden Yogaschüler wird eine flatternde Amsel. Vier Akteure des Also-mir-schmeckt’s!-Theaters (kurz: AMS!) wärmen sich auf. Es ist eine wunderbare Bewegungsweitergabe-Übung, die die volle Aufmerksamkeit der AMSeln verlangt. Noch komplizierter wird es, wenn es zurückgeht und aus der Amsel wieder ein Yogaschüler wird. Allerhöchste Konzentrationsleistung ist gefordert. Theater hat viel von Hochleistungssport: Es ist Muskeltraining fürs Gehirn. Nicht umsonst hat der Bremer Hochschulsport die Impro-Theaterkurse des AMS! ins Programm genommen. „Dort haben viele Studis Blut geleckt“, erinnert sich Ulli Herrwig, Theaterpädagogin und künstlerische Leiterin des Theatervereins, „von da kommen sie dann hierher.“

Hierher heißt: in das kleine Ladenlokal mit angrenzendem Probenraum im Fehrfeld, ehemaliger Plattenladen und ehemalige Wohnung – von Letzterem zeugen Blümchenkacheln an der Wand. Seit 2006 in der freien Bremer Theaterszene ortsungebunden tätig, ließen sich die AMSeln vor drei Jahren hier nieder und verwandelten das Ladenlokal in ihr Nest. In diesem Jahr feiert der Verein sein zehnjähriges Bestehen.

Das AMS! ist nach eigener Definition „Theater zum Mitmachen und Selbergestalten. Immer in Bewegung, immer das, was wir, du, er, sie und ich daraus machen“. Mittlerweile auf 75 Mitglieder angewachsen, zahlt jeder nach dem Soli-Prinzip so viel, wie er gerade kann und möchte. Dafür kann jede AMSel an Veranstaltungen des „feingeschliffenen Kurssystems“ teilnehmen oder den Probenraum für eigene theatersportliche Projekte nutzen. Zum Beispiel für Stand-up-Comedy: Vorstandsmitglied Axel Heckmann hat das Angebot neu ins Leben gerufen, um „eine alternative Stand-up-Szene in Bremen zu etablieren“. Er ist auch Leiter des ersten „Intro into Stand-up“-Kurses, der noch bis Dezember geht. Der nächste Kurs startet im März 2019, Anmeldungen sind willkommen.

In „Langform-Impro“ sei sie geübt, erklärt Ulli Herrwig, das heißt, sie kann mit ihrem Team aus den Wortvorgaben des Publikums Szenen konstruieren, diese miteinander verbinden, dramaturgisch aufbauen und am Schluss in ein Feuerwerk der Wortakrobatik münden lassen. Aber mit Stand-up betrete sie Neuland: „Axels Begeisterung hierfür hat mich angesteckt“, so Herrwig, „aber es ist schwer“. Heckmann nickt und führt aus: „Ja, beim Stand-up bringt man alleine eigene Erlebnisse und Meinungen zu Politik oder Anekdoten aus dem Alltag verdichtet auf die Bühne. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Hauptsache witzig. Nur Witze über Minderheiten gehen nicht. Wir wollen durch Kreativität glänzen, nicht durch Beleidigungen.“

Ob es den AMSeln gelingt, „mit möglichst wenigen Worten zum witzigsten Teil einer Story“ vorzudringen und das Publikum zum Lachen zu bringen, wird sich bei der Premiere am 24. November um 20 Uhr zeigen. An diesem Abend sind auch zwei Gäste der alternativen Comedyszene aus Hamburg zu Gast: Yusuf Deniz und Martin Niemeyer. Während Deniz seine Storys „mit stoischer Gelassenheit“ auf die Bühne bringt, „zweifelt sich“ Niemeyer „mit trockenem Witz durch den Alltag“. Spaß ist also in jedem Fall programmiert, sogar vorgeschrieben, denn Stand-up basiert auf vorher verfassten, auf Witzigkeit erprobten Texten. Die anderen Shows im AMS! leben dagegen von Improvisation.

Der kleine Aufführungsraum fasst nur 40 Holzklappstühle. Die Einrichtung auf dem rohen Spanplattenboden ist spartanisch. Wer die erste Stand-up-Show im Viertel nicht verpassen und einen unterhaltsamen Abend verbringen möchte, sollte dementsprechend zeitig erscheinen und sich am besten schon vorher überlegen, wie viel ihm gehoben humorvoller Hochleistungssport wert ist.