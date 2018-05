Ein Faible für besondere Blickwinkel: Der Künstler und Psychotherapeut Günter Saure eröffnet seine neue Ausstellung "Natur – abstrakt" im Alten Fundamt. (fotos: Walter Gerbracht)

Günter Saure fotografiert Gegenständliches auf ungegenständliche Art und Weise. In seiner neuen Ausstellung "Natur – abstrakt", die am Sonntag, 6. Mai, um 11 Uhr im Alten Fundamt, Auf der Kuhlen 1A, präsentiert der Schwachhauser seine Lichtbilder. Sie entstehen zwar in der Natur – aber Saure will nicht die Natur zeigen. Die Verfremdung dessen, was er vorfindet, ist ihm wichtiger, als abzubilden, was ist. Sein Credo: "Staunen – ein Tor zum Verstehen."

„Verstehen“ definiert er allerdings nicht so, dass die Betrachter begreifen, was sie da sehen. Vielmehr sollen sie die individuelle Schönheit, die sich in den Bildern offenbart, wahrnehmen, ohne zwanghaft nach einer Bedeutung zu suchen und für alles eine Erklärung finden zu wollen.

Saures Verfremdungseffekte haben nichts Destruktives, sie entstehen durch einen ungewöhnlichen Blickwinkel auf die Wirklichkeit – durch große Nähe zum Motiv. Er schaut genau hin und entdeckt Strukturen, die die meisten Menschen übersehen. Das können Spiegelungen in einem Gewässer sein, dessen Oberfläche durch Strömung oder Wind verzerrt ist. „Ich weiß zwar nicht, was es darstellt – aber irgendwie erreicht es mich trotzdem“, sagt ein Gast, als Saure die ersten Bilder im Alten Fundamt aufhängt. Aus Saures Sicht ist der Mann auf einem guten Weg.

„Die allzu gewohnte Frage ‚Was ist das?' trennt uns häufig von der Unmittelbarkeit des gegenwärtigen Augenblicks und hindert uns daran, sich von dem berühren zu lassen, was jetzt entsteht“, betont der Künstler. Manche Werke erinnern an Miró, andere an Feininger. Saure sieht solche Ähnlichkeiten auch, beabsichtigt sie aber nicht. Er sagt, seine neue fotografische Sichtweise sei zufällig entstanden: „Ich bin in der Natur darauf gekommen, dass mir manchmal Ausschnitte so verfremdet vorkamen, so ungegenständlich, dass ich daran Interesse bekam. Man kann ja fast sagen, es gibt ja nichts Gegenständlicheres als die Natur, wenn man sie direkt ablichtet – wenn die sich verfremdet, durch Lichteinfall, durch Gegenlicht oder Verzerrung –, wenn man auf die Wasseroberfläche fotografiert, sodass man den Baum nicht als Baum hat, sondern als Spiegelung auf dem Wasser, oder wenn man ganz nah herangeht und das Objekt so klein wird, dass kein Mensch mehr sieht, was ist das denn... Das hat mich richtig ein bisschen elektrisiert! Das fand ich spannend. Dadurch habe ich einen neuen Zugang zur Fotografie gefunden.“

Mit zweierlei Augen

Seit dieser Erkenntnis läuft Günter Saure mit zwei Paar Augen durch die Welt: mit den normalen Augen und den spezialisierten Augen des Fotografen. Dann sieht er Farbschattierungen, die sein normales Auge gar nicht wahrnimmt. Obwohl ihn der Verfremdungseffekt also besonders interessiert, bleibt er immer ehrlich. Eine verfremdende Nachbearbeitung am Computer kommt für ihn nicht in Frage. Geht es ihm vorwiegend um die ästhetische Qualität dessen, was er sieht? „Ja, Ästhetik spielt in meinem Leben schon eine große Rolle", sagt er. "Aber es ist nicht nur die Ästhetik." Er nennt ein Beispiel. "Ich war als junger Mann mal am Grand Canyon, bin da rein gewandert und wieder raus und war überwältigt. Und dann hing da in einem Shop ein Plakat, darauf war ein Foto vom Grand Canyon, und darüber stand ,To wonder is to begin to understand'. Staunen ist der Beginn des Verstehens. Dieser Satz hat mich so beeindruckt – ich wusste damals nicht warum, aber der Satz hat mich mein Leben lang begleitet.“

Darum steht auf seinem Ausstellungsplakat: "Staunen – ein Tor zum Verstehen". Aber Saure verfolgt keine didaktischen Ziele. Der Psychotherapeut, der auch Erziehungswissenschaften studiert hat, will wohl nur sagen: Schaut doch einfach mal genauer hin! Nehmt euch Zeit, die Dinge auf euch wirken zu lassen. Geht näher ran und staunt. Die Welt ist so reichhaltig und so voller Schönheit, die wir normalerweise gar nicht wahrnehmen.

Die Werke von Günter Saure verändern die Stimmung des Restaurants Bio Biss im Alten Fundamt. Man kann sie übersehen oder sie ansehen. Wenn man sich auf die Bilder einlässt, laden sie zum Nachdenken ein. Und das ist eine echte Bereicherung – auch für die Gäste, die einfach etwas essen wollen.

Auf der Vernissage im Alten Fundamt wird Dieter Weische auf der japanischen Bambusflöte spielen. Auch steht der Künstler für Gespräche bereit.

Weitere Informationen

„Natur – abstrakt“: Fotografien von Günter Saure im Alten Fundamt, Auf der Kuhlen 1A. Vernissage ist am Sonntag, 6. Mai, um 11 Uhr. Details unter www.wonderview.de.