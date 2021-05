Im April ist Liliane Skaleckis neues Buch erschienen. Es ist der erste Fall, in dem sie Inselköchin Louise Dumas ermitteln lässt. (PETRA STUBBE)

Sie hat immer wieder unter verschiedenen Pseudonymen neue Ermittlerinnen auf die Spur des Verbrechens geschickt. Nun hat die Bremer Autorin Liliane Skalecki mit Lili Andersen ein neues Pseudonym für sich gewählt, um eine weitere Ermittlerin einzuführen. Diese heißt Louise Dumas und begibt sich zunächst auf der Nordseeinsel Pellworm auf Spurensuche. Der erste Krimi ist jetzt im Heyne-Verlag erschienen.

Die Sterne-Köchin Louise Dumas erholt sich zwischen „Meeresrauschen und Möwengeschrei“, heißt es zum Buch. Sie möchte bei ihrer Patentante ihr gebrochenes Herzen heilen. Schon bald spricht sich herum, dass sie eine dekorierte Köchin ist und sie soll für die Geburtstagsgäste eines gefeierten Schlagersängers kochen. Der Gastgeber wird in der Festnacht tot aufgefunden. Nur Louise denkt zunächst an ein Verbrechen. Während Kriminalkommissar Mommsen noch an einen Unfall glaubt, ist Louise bereits einem gefährlichen Mörder auf der Spur, sagt die Bremer Erfinderin über ihre Figur.

Neues Pseudonym Lili Andersen

Liliane Skalecki möchte unter ihrem Pseudonym Lili Andersen die Sterne-Köchin gern weiter ermitteln lassen. Im Januar hat sie für den ersten Krimi „Krabbenchanson“ die Nordseeinsel Pellworm besucht und die Stille dort erlebt. Das berichtet die erfahrene Autorin. Sie hat unter anderem gemeinsam mit der Lilienthalerin Biggi Rist zunächst Hauptkommissar Heiner Hölzle von der Bremer Kriminalpolizei und später das Duo Malie Abendroth und Lioba Hanfstängl am Bodensee ermitteln lassen.

Als ihre Verlagslektorin zum Heyne Verlag wechselte, bot sich der Wahlbremerin eine weitere Rolle als Autorin. Skalecki entwickelte dafür die Figur Louise Dumas, die nun ganz frei ermitteln kann. Zu dem ersten Mord an dem erfolgreichen Sänger kommt der angebliche Selbstmord einer jungen Frau. Für die Köchin stellt sich die Frage, ob es einen Zusammenhang gibt.

Recherche auf Pellworm im Winter

Auf Pellworm konnte Liliane Skalecki die Wohnung ihrer Agentin als Ausgangspunkt zum Erkunden der Insel nutzen. „Jeder dort hat einen freundlichen Gruß für Gäste“, sagt sie über Begegnungen auf der Insel. „Ich kenne die Küste gut, aber Pellworm, noch dazu im Winter, war neu für mich.“

Immer gibt es einen deutsch-französischen Titel für die neue Krimireihe, sagt die Autorin, die seit mehreren Jahrzehnten schreibt. Bereits zum fünften Mal hat sie unter ihrem Mädchennamen Liliane Fontaine ihre französische Richterin Mathilde de Boncour als Ermittlerin losgeschickt.

Ein Leben zwischen Südfrankreich und Bremen

Sie selbst lebt einen Teil des Jahres in Südfrankreich, den anderen in Bremen. Zwei Hunde sorgen dafür, dass sie viel draußen ist. „Mangel an frischer Luft habe ich also nicht“, sagt sie. Außerdem hat sie auch nach dem Tod ihres eigenen Pferdes weiter regelmäßig Kontakt zu den großen Tieren.

Liliane Skalecki wurde 1958 als Liliane Fontaine in Saarlouis im Saarland geboren. Sie besitzt französische Wurzeln und verbrachte schon als Kind häufig Zeit bei Verwandten in Frankreich, sie machte mit den Eltern Ferien im Midi und in der Bretagne. Nach dem Abitur absolvierte sie zunächst eine Banklehre, studierte dann Kunstgeschichte, Klassische und Vorderasiatische Archäologie an der Universität des Saarlandes. Nach der Promotion habe sie freiberuflich als Kunst- und Kulturhistorikerin an Einzelprojekten oder Ausstellungsvorhaben großer Museen gearbeitet, Fachartikel zu Kunst und Architektur geschrieben, erzählt sie. Auch die Pferdekultur gehörte schon damals zu ihren Themen. Seit 2001 lebt Liliane Skalecki mit ihrer Familie hauptsächlich in Bremen. Viele Wochen des Jahres verbringt sie aber in der Nähe von Nîmes in Südfrankreich; sie kennt die französische Kultur und die Lebensart.