Vera Kozary und Wolfgang Klamand vor dem Triptychon von Rolf-Andreas Wienbeck aus dem Jahr 1985. (Roland Scheitz)

Wolfgang Klamand ist die große Begeisterung für "sein" Volkshaus anzumerken, wenn er über das Gebäude an der Hans-Böckler-Straße, die nach einem der ersten Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes benannt ist, spricht. Kein Wunder, denn das älteste Dienstgebäude des Amtes für soziale Dienste atmet Geschichte. Lange war Klamand im Personalrat des Amtes für soziale Dienste tätig, identifiziert sich also nicht von ungefähr mit dem Volkshaus. Inzwischen pensioniert, bietet er mit seiner Kollegin Vera Kozary regelmäßig in dem markanten Gebäude Führungen an.

Die Volkshäuser wurden in der Hochzeit der Gewerkschaften als Gegenpol zu den riesigen Palästen der Industriellen errichtet, wie dem Haus des Reichs am Wall der Lahusen-Dynastie, das in der gleichen Periode wie das Bremer Volkshaus erbaut wurde. Die Hansestadt gehörte nach der Abschaffung des Sozialistengesetzes (1890) zu einer der am besten gewerkschaftlich organisierten Städte. Dennoch hatte der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund während der Inflationsjahre erhebliche Mitgliederverluste zu verkraften. Trotzdem beschloss der Gewerkschaftsbund die in der gesamten Stadt dezentral verstreuten Geschäftsräume, wie das Gewerkschaftshaus und das Wohnheim an der Faulenstraße, zu zentralisieren. "Dafür wurden seit 1924 Extrabeiträge erhoben, die im Jahr 1927, nachdem der Bau bereits begonnen war, jährlich die Summe von 150 000 Mark einbrachten.

Erworben wurde das Gelände einer ehemaligen Kistenfabrik. Der Bauplatz lag äußerst zentral: es bestanden günstige Verkehrsbedingungen sowohl zu den Hafen- und Industriegebieten, als auch zur Innenstadt und zum Bahnhof". So ist es in dem Unterschutzstellungsgutachten nachzulesen, das bereits 1981 von den Landesdenkmalpflegern in Bremen verfasst wurde. Das Volkshaus wurde von 1926 bis 1928 nach den Plänen des Bremer Architekten Richard Jansen unter Mitwirkung von Gustav Heuß errichtet. Nach den Plänen von Richard Jansen und Victor Meussen wurde in den Jahren 1909 bis 1911 schon das markante Fruchthof-Gebäude am Breiten Weg erbaut.

Das mächtige Backsteingebäude, bei dem 500 000 Klinker verbaut wurden, ist steingewordener Ausdruck des gesteigerten Selbstbewusstseins und des stolzen Selbstverständnisses der Arbeitschaft. Allein in der imposanten Bibliothek, in der 25 000 Bände standen, manifestierte sich das Anliegen der Arbeiter-Bildungsvereine. Sie sollte später dem Nazi-Regime zum Opfer fallen. "Das Volkshaus war aber auch Sitz einer Arbeiterbank, außerdem betrieb die Arbeiterkammer dort eine Filiale mit Rechtsauskunftsstelle, genauso war es Sitz des genossenschaftlich organisierten Beerdigungsinstituts 'Ge-Be-In'", berichtet Wolfgang Klamand bei einer Führung durch das Haus.

Das gesteigerte Selbstbewusstsein der Arbeiterschaft kollidierte doch erheblich mit den von Bernhard Hoetger geschaffenen, expressionistischen Skulpturen, die am Volkshaus unter dem Titel "Zyklus der Lebensstufen unter der Last schwerer Arbeit und Not" angebracht wurden. Zuvor hatte Hoetger schon Erfahrungen mit dem Bau des Berner Volkshauses gesammelt. 1933, nur fünf Jahre nach der Anbringung der Figuren, wurden die Hoetger-Skulpturen, nachdem die Nationalsozialisten das Volkshaus im Handstreich übernommen hatten, abgeschlagen und eingeschmolzen. Im Frühjahr 1933 wurde in der Folge von Polizei- und SA-Einsätzen die Hakenkreuzfahne auf dem Volkshaus gehisst, Gewerkschaftsfunktionäre wurden verhaftet und das Vermögen des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes beschlagnahmt. Das Gebäude wurde schließlich Nationalsozialismus-konform in Wilhelm-Decker-Haus umbenannt.

"Erst 1974, zum 100. Geburtstag Hoetgers, kam es dann zu dem Senatsbeschluss, den bildenden Künstler Manfred Lohrengel mit dem Nachguss der Skulpturen zu beauftragen. 1979 wurden dann die Nachbildungen wieder an der Fassade angebracht. An der Einweihung nahm, wie schon 1928, Bürgermeister Wilhelm Kaisen teil", erzählt Wolfgang Klamand und er fügt hinzu: "Praktisch wurde das Volkshaus nach Kriegsende ununterbrochen zur Betreuung von Menschen in schwierigen Lebenssituationen genutzt". In der Begründung zur Unterschutzstellung des Landesamtes für Denkmalpflege wird dazu folgendes ausgeführt: "Das Haus war in drei Bereiche getrennt: das Volkshaus mit den Geschäfts- und Versammlungsräumen der Gewerkschaft, das Ledigenheim und das Jugendheim mit 100 Betten und seinen Unterhaltungsräumen sowie das gemeinnützige Bestattungsinstitut".

Und weiter: "Im Einzelnen war das viergeschossige Haus wie folgt gestaltet: Über einen Bauplatz von 4 317 Quadratmetern erhob sich eine bebaute Fläche von 38 000 Quadratmetern mit 61 000 Kubikmetern umbauten Raum, eine gewaltige, trapezförmige Baumasse, unterbrochen von einem Innenhof. Neben den vier aufsteigenden Geschossen gab es zwei Kellergeschosse mit Lagerräumen, Kühlanlagen, Kegelbahnen et cetera. Im Erd- und Zwischengeschoss waren Läden, Restaurationsbetriebe, ein Film- und Vortragssaal, im ersten Obergeschoss Büros, drei Säle, Bibliotheken, drei Wohnungen, im zweiten Obergeschoss Büros, Sitzungszimmer, drei Wohnungen. Im dritten Obergeschoss Büros, ein Hotel mit 116 Betten und entsprechenden Nebenräumen, im Dachgeschoss waren unter anderem für 'wandernde Gewerkschafter' 20 Betten eingerichtet".

"Das Haus ist früher noch viel schöner gewesen", betont Wolfgang Klamand. Die Kantine, in der, passend zur Hafennähe, früher deftige Kost serviert wurde, ist heute Heimat der freien Theatertruppe "Wilde Bühne". "Um 1980 bildete sich eine Personalratsinitiative, die die Geschichte des Volkshauses aufarbeiten wollte. Von dieser bewegten Geschichte erzählt bis heute das Triptychon des Künstlers Rolf Wienbeck, das im Januar 1985 im Eingangsbereich des Volkshauses angebracht wurde.

Der Keller, in dem heute 180 000 Akten lagern, hat eine ebenso solidarische wie schaurig-schöne Geschichte. An Karfreitag 1923 wurde im Volkshaus das gemeinnützige Bestattungsinstitut 'Ge-Be-In' gegründet. Vor allem in der Arbeiterschaft war bedingt durch die Erschütterungen des durch den Schwarzen Freitag ausgelösten Börsenbebens mit der daraus resultierenden verheerenden Inflation eine schwere Notlage entstanden. Um überhaupt in der Lage zu sein, anfallende Beerdigungskosten begleichen zu können, entstand die größte soziale Selbsthilfeorganisation Bremens, die Notgemeinschaft für gemeinsames Bestattungswesen. Wir passieren bei unserem Rundgang mit Wolfgang Klamand den großen Lastenaufzug, der heute noch im Original erhalten ist und in den durch die gewölbeartige Einfahrt "Auf dem Kamp" die Särge der Verstorbenen in die Aufbahrungshalle, in der sich zwölf Kabinen befanden, abgesenkt werden konnten. Noch heute erhalten sind die Majolika-Verzierungen an den Backsteinwänden. Nur noch ein blasses Abbild seiner Selbst ist das Wand-Fresko einer Madonna mit Kind.

Im Gutachten zur Unterschutzstellung heißt es abschließend: "Das Haus hat zweifellos zahlreiche Veränderungen erfahren, besonders im Innern, die Bedeutendsten am Äußeren sind die Entfernung der Giebel und der Anbau an der Ostseite 1955, der jedoch in Klinkermaterial, Fenstergestaltung und Proportionen auf den Hauptbau Rücksicht nahm". So wird von den Denkmalpflegern der Schluss gezogen: "Trotz dieser Veränderungen handelt es sich beim Volkshaus um ein besonders im Gegensatz zwischen Plastiken und einfacher Fassadengestaltung, ästhetisch-qualitätvolles Gebäude, dem in sozialgeschichtlicher Hinsicht eine besondere Bedeutung für die Bremer Gewerkschaftsgeschichte zukommt". Und diese Überzeugung teilt Wolfgang Klamand.

Zur Sache

Worüber wir in der Serie schreiben

Es muss nicht immer gleich eine prunkvolle Kirche sein, die als Kulturdenkmal erhaltenswert erscheint. In den Bremer Stadtteilen gibt es auch unscheinbare Zeugen von Militär-, Industrie-, Schul- und Automobilgeschichte, Gartenkultur, Handwerkskunst und vielem mehr. Wir haben uns auf die Suche begeben und unerwartete Denkmäler entdeckt, die uns einen genaueren Blick Wert waren.